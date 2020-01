www.zi-de-zi.ro, cel mai citit site de știri din Mureș în 2019!

Share



Zi de Zi online, www.zi-de-zi.ro, unicul site de presă mureșean auditat de Studiul de Audiență și Trafic Internet, realizat de Biroul Român de Audit al Tirajelor (BRAT), își menține și în anul 2019 poziția de lider în topul audienței paginilor web de știri în limba română din județul Mureș.

Câteva din cifrele site-ului www.zi-de-zi.ro pe anul 2019:

2.801.429 de vizitatori unici;

5.983.946 de vizite;

8.313.741 de afișări.

Graficele sunt în creștere: peste 2,8 de milioane de vizitatori unici în anul 2019, 1.198.123 de afișări și 788.890 de vizite în noiembrie 2019, cu un ”vârf” de 327.796 de vizitatori unici în aceeași lună, conform Trafic.ro.



Dar dincolo de cifre, principalul atu pentru care în decursul anului 2019 am fost citiți de peste 2,8 milioane de vizitatori unici este că www.zi-de-zi.ro nu este un agregator anonim de știri care își însușește conținutul și munca altor site-uri, ci oferă cititorilor plusvaloare prin conținut propriu, autentic, realizat pe teren și asumat de o echipă de jurnaliști care acoperă domenii precum Politică, Administrație, Economie, Sănătate, Învățământ, Sport, Cultură, Social, Agricultură și Tineret. Munca echipei redacționale este completată de o echipă administrativă-executivă, de difuzare-distribuție și de publicitate.

Echipa Zi de Zi are următoarea componență:

Redacția: Alex Toth, Ligia Voro, Alin Zaharie, Mihai Vereș, Andreea Nadine Gondor, Ioan Andrei Borgovan, Alex Ionuț Orban, Arina Toth, Laura Pop.

DTP: Eliodor Moldovan.

Publicitate: Florin Marcel Sandor, Nicolae Pop, Marius Daniel Morar, Ionel Albu, Gabriela Belean (Rianna Koski), Ștefan Brumar, Nelu Sandor, Ioan Anghel.

Trafic manager publicitate: Veres Emö.

Contabilitate: Bakó Eszter.

Difuzare: Vasile Sântean, Csiszér Ferenc, Dumitru Laurențiu Sandor, Görög László.

Administrația: Anamaria Grama (director resurse umane), Aurelian Grama (fondator).

Bonus 1: Internauții au posibilitatea de a se abona prin e-mail la un news-letter zilnic care conține siteza celor mai importante știri de pe www.zi-de-zi.ro.

Bonus 2: Zi de Zi nu înseamnă doar pagina web www.zi-de-zi.ro, ci și cotidianul Zi de Zi, publicație care apare în zilele de luni, marți, miercuri, joi și vineri. Oferta echipei redacționale conține știri și diverse genuri jurnalistice care acoperă întreg arealul județului Mureș, precum și proiecte editoriale speciale realizate sub egida de acum consacrată ”Zi de Zi, o parte din viața ta!”.

Vă mulțumim pentru că ne citiți!

www.zi-de-zi.ro. O parte din viața ta!