EXCLUSIV! Decizie în cazul cererii de intrare în faliment a constructorului lotului de autostradă Chețani – Câmpia Turzii!

Vineri, 10 ianuarie, Tribunalul București a decis amânarea a două cauze în care se solicita falimentul Straco Grup SRL, societatea care construiește lotul 4 al Autostrăzii A3, între localitățile Chețani și Câmpia Turzii.

Cauze amânate

Astfel, judecători ai Secției a VII-a Civilă a Tribunalului București au decis amânarea unei cauze pentru data de 13 martie 2020 într-un proces de faliment în care mai apar Unicredit Bank SA (contestator) și CITR Filiala București SPRL, administrator judiciar al Straco Grup SRL (intimat).

Într-o altă cauză, judecători ai aceleiași Secții a VII-a Civilă a Tribunalului București au amânat cauza ”pentru formularea unei precizări”, pentru data de 28 februarie 2020, într-un proces de faliment în care mai apar Strabag SRL (contestator), CITR Filiala București SPRL, administrator judiciar al Straco Grup SRL (intimat) și Straco Grup SRL prin administrator special Ghidineci Mihai Daniel (debitor).

Alexandru Horpoș: ”Dorim să terminăm acest tronson”

Vineri, 10 ianuarie, președintele Grupului Straco, Alexandru Horpoș, a declarat la Ungheni, cu ocazia unei întâlniri între ministrul Transporturilor și constructorii Autostrăzii, că există șapte solicitări de intrare în faliment a societății Straco, iar instanța se va pronunța în legătură cu acestea în aceeași zi.

”Băncile ne-au întors spatele, iar dumneavoastră ne-ați obligat să stăm doi ani de zile până am obținut autorizația de mediu, s-au creat niște datorii enorme, de la lipsa acordului de mediu, de 11 milioane și ceva, avem de la situri arheologice 2.700.000, avem un total de 37 de milioane de lei care sunt unele acceptate, altele nu, dar nici nu am avut unde să ne ducem să putem să ne judecăm, pentru că nu s-a instituit în acest contract cadrul, deci organismul de dispută pe care să acționăm pe cale legală. Noi dorim să terminăm acest tronson de autostradă în decembrie 2020, putem să facem acest lucru, suntem mobilizați din punct de vedere al utilajelor, avem stație de asfalt, stație de betoane, stație de balast stabilizat, avem toate utilajele, iar acest grad de 30% să știți că se datorează și faptului că noi am făcut 85% din structuri. Suntem cu ele gata”, a declarat președintele Grupului Straco, care a câștigat licitația pentru realizarea lotului 4 al Autostrăzii A3 la 46% din valoarea contractului.

Lotul 4 al Autostrăzii A3 (Chețani – Câmpia Turzii) va avea o lungime de 15,6 kilometri, este realizat în proporție de 31-32%, iar în cazul intrării în faliment a Grupului Straco, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere va relua licitația pentru finalizarea lucrărilor.

Alex TOTH