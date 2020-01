UMILINȚĂ. Zborul Târgu-Mureș – Londra/Luton, anulat pentru ceață. Trei întrebări pentru conducerea Wizz Air România

Share



Un internaut pe nume Frîncu Stelian Dan și-a manifestat sâmbătă, 11 ianuarie, pe rețeaua de socializare Facebook, nemulțumirea vis a vis de anularea unui zbor al companiei Wizz Air România între Târgu-Mureș și Londra/ Luton.

Internautul nemulțumit de modul în care operatorul aerian a gestionat situația călătorilor din Aeroportul Internațional ”Transilvania” Târgu-Mureș a scris și un text, pe care îl redăm în rândurile de mai jos:

”Sunteti un dezastru mare!!!RUSINE!!!

Azi 11/01/2020 Zborul Tg. Mures-Londra/Luton a fost anulat dupa multe ore de amanare, la cateva ore (2-3) sa vedem ca avionul de la aceasi companie pentru zborul Tg.Mures – Budapesta a aterizat si a si decolat in aceleasi conditii meteo “ceata”!!!dupa care ne anunta ca primim voucher (cupoane pentru mancare), cand am ajuns acolo, imparteau cate o punga de BakeRolls si o sticla de apa Dorna la 0,5l, in plus am mai primit foi cu instructiuni si numere de telefon pentru reprogramarea zborului care este tocmai pe data de 18/01/2020 la o saptamana distanta de zborul anulat!

Intrebarile sunt:

– de ce dupa atatea amanari de zbor alt avion a aterizat/decolat in aceeasi conditii meteo “ceata”?

– cine o sa fie responsabil pentru persoanele care isi vor pierde locul de munca?

– cine va deconta banii platiti la transportul pana la aeroport, banii aruncati aiurea pe parcare la aeroport?

Sunt oameni care treabuia sa se intoarca inapoi la munca la inceputul luni cand preturile de zbor ale companiei erau destul de mari, pentru ca se profita!

Cumperi bilet scump ca sa te intorci in timp la munca, se anuleaza zborul, iti face reprogramare la zbor la o saptamana mai tarziu din alta locatie dar cand te uiti… locurile pe care ei ti’au luat bani, acum nu mai sunt rezervate.”

În cazul în care reprezentanții companiei Wizz Air România doresc să își exprime punctul de vedere vis a vis de situația semnalată de pasagerul nemulțumit, adresa de e-mail a redacției Zi de Zi este redactia@zi-de-zi.ro.

(Redacția)