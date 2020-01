FOTO: ”La Steaua…”, elogiu adus Poetului Național

Share



Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Mureș, în parteneriat cu Filarmonica de Stat din Târgu-Mureș și Biblioteca Județeană Mureș, a organizat miercuri, 15 ianuarie, o serie de evenimente dedicate Zilei Culturii Naționale și omagierii Poetului Național Mihai Eminescu, la 170 de ani de la nașterea sa.

Eminescu, ”arhitect al valorii literare”

Evenimentul, desfășurat sub genericul ”La Steaua…”, coordonat de prof. dr. Maria Kozak, inspector școlar pentru Limba și Literatura Română, a fost găzduit de Palatul Culturii din Târgu-Mureș și a fost precedat de o slujbă de pomenire la Biserica de Lemn ”Sf. Arhanghel Mihail” și depuneri de flori la Statuia Poetului din parcul Centrului Cultural ”Mihai Eminescu” din Târgu-Mureș. „Pentru noi, toți, Eminescu este o stare de grație, în literatura română un concept, în cerul gândurilor un dor. Poetul Grigore Vieru spunea : Noi n-am rămas la Eminescu, noi am ajuns la Eminescu, la Eminescu nu se rămâne, la Eminescu se ajunge.” Încercând ajungerea la Eminescu, așezăm această zi, Ziua Culturii Naționale, în cerul gândului, în lacrima sufletului, în fondul intim al ființei noastre, în tot ce avem noi mai curat și mai nins. Celebrăm astăzi un timp cultural încărcat de lumina cuvântului și a cugetului eminescian. Dacă nu am fi exasperant de grăbiți, am înțelege că Eminescu este un arhitect al valorii literare, un nume care a reușit să străbată timpul fără să-și schimbe esența, să transmită fiorul unei măreții a timpului ce depășește unitățile de măsură ale istoriei, nespulberând sensurile”, a precizat prof. dr. Maria Kozak. La rândul său, inspectorul școlar general, prof. Claudiu Bândilă, a subliniat importanța aprofundării operei eminesciene, dovada deplină a respectului față de Poetul Național. ”Recitindu-l pe Eminescu, ne întoarcem, ca-ntr-un dulce somn la noi acasă”, spunea Mircea Eliade. Suntem bucuroși să-l omagiem, azi, de Ziua Culturii Naționale, pe omul deplin al culturii române, Eminescu, cel despre care Nichita Stănescu afirma că „este tot ce are sufletul nostru mai curat și mai nins. La acest moment, când se împlinesc 170 de ani de la nașterea Luceafărului poeziei românești, poate cel mai potrivit omagiu ar fi să rostim măcar un rând din poezia sa. Am convingerea că Eminescu nu există doar în 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale, ci este parte a ființei și identității noastre”, a precizat prof. Claudiu Bândilă.

Despre Eminescu

Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș, a subliniat multiculturalitatea, una din componentele de bază ale județului Mureș. „Fiecare început de an ne dă ocazia să marcăm împreună cultura, prin organizarea pe 15 ianuarie a Zilei Culturii Române, și a Zilei Culturii Maghiare pe 22 ianuarie. Anul acesta marcăm 170 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, o personalitate copleșitoare care i-a impresionat pe contemporanii săi cu inteligență, memorie, curiozitate intelectuală și o cultură de nivel european și nu în ultimul rând prin bogăția și farmecul limbajului. O comunitate se definește în primul rând prin cultura sa, iar în județul Mureș, diversitatea este cea care caracterizează toate manifestările culturale. Cred că suntem mândri de multiculturalismul din județul Mureș, și așa trebuie să fie”, a spus Peter Ferenc. Despre gândirea poetului a vorbit primarul municipiului Târgu Mureș, D0rin Florea, cea din vremurile trecute, extrem de asemănătoare cu cele de azi. „Eminescu a fost cât se poate de ferm, franc, împotriva cenzurii, de la ieșiri foarte clare, chiar patetice și colerice la un moment dat. Așa a reușit să rămână în eternitate. Nu a fost nici culpabil cu toată șleahta și demagogia vremii, pur și simplu a fost un om dominat de sentimentele naționale, de soarta și locul acestui popor, și de locul său în viitor”, a afirmat Dorin Florea.

Placheta Eminescu

Momentul special al evenimentului l-a reprezentat acordarea Plachetei Eminescu și a Diplomei de Excelență Culturală unor personalități care susțin cu profesionalism și implicare actul cultural autentic, respectiv prof. Cristina Someșan – directorul Colegiului Național ”Alexandru Papiu Ilarian”, prof. univ. dr. Mircea Simionescu – rectorul Universității ”Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș și Alexandru Cîmpeanu – vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș. Momentul dedicat aniversării Poetului Național a continuat cu un moment de poezie susținut de elevii târgumureșeni, completat de Corul Mixt al Filarmonicii din Târgu-Mureș care a încântat asistența cu pagini muzicale pe versurile poetului Mihai Eminescu.

Recunoștință și mulțumire

„Îmi revine onoarea și bucuria de a duce această plachetă Colegiului „Papiu”. O duc cu recunoștință și cu multă mulțumire celor care s-au gândit la această școală. Vreau să o duc între acele ziduri, care în fiecare an sunt martore la liniștea aceea în care se aude un profesor într-o sală de clasă recitând din Eminescu, într-o sală de clasă unde sunt 30 de copii care încep să viseze la o iubire împlinită, la lupta care o vor purta în găsirea personalității.” -Prof. Cristina Someșan

Elogiu adus gândirii eminesciene

”Părerea mea individuală, în care nu oblig pe nimeni de-a crede, e că politica ce se face azi în România și dintr-o parte și dintr-alta e o politică necoaptă, căci pentru adevărata și deplina înțelegere a instituțiilor noastre de azi ne trebuie o generațiune ce-avem de-a o crește de-acu-nainte. Eu las lumea ca să meargă cum îi place dumisale – misiunea oamenilor ce vor din adâncul lor binele țării e creșterea morală a generațiunii tinere și a generațiunii ce va veni. Nu caut adepți la ideea cea întâi, dar la cea de a doua sufletul meu ține ca la el însuși.” Împărtășesc pe deplin această așteptare a Poetului Național exprimată în cotidianul ”Timpul”, și mă străduiesc ca acesta să fie unul din punctele mele tari, în perspectiva de reprezentant al politicului în județul Mureș, și sper să reușesc.” – Alexandru Cîmpeanu

Reper perpetuu al învățământului

„Ziua Culturii Naționale ne reamintește că spiritul național și patriotismul, ca părți ale culturii naționale, pot fi modelate prin educație a sistemului educațional, cel care furnizează criteriul de norme, cunoștințe comune și mediul comun care plantează rădăcinile naționalismului. Fie ca acestă zi să devină un reper perpetuu al învățământului în a încuraja coeziunea națiunii, pentru că școala este cea care insuflă idealul național și asigură întreținerea culturii patriotice.” – Prof. univ. dr. Mircea Simionescu