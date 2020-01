Freziile și garoafele prind culoare în sera de flori administrată de Primăria Târgu-Mureș

Share



Primăria municipiului Târgu-Mureș, prin Administrația Serelor Parcurilor și a Spațiilor Verzi, are și în acest început de an, cea mai mare seră… plină de culoare.

Mii de frezii și garoafe sunt aproape ajunse la maturitate și gata spre a fi livrate iubitorilor de flori. În așteptarea clienților dar și în pregătire pentru a înfrumuseța orașul, în această primăvară, sunt 35 de specii de flori, totalizând aproape 30.000 de plante anuale de mozaic înmulțite prin butași, 125.000 de specii floricole anuale înmulțire prin semințe (begonii, salvii, petunii, etc.) sau rizomi.

”Pe o suprafață importantă, de peste 8.000 de metri pătrați, specialiștii de la serele municipalității, au depus toate eforturile și mult suflet pentru ca cea mai mare seră pe care o avem să producă și în acest an flori. Ca element de noutate, anul acesta sera este încălzită cu un nou sistem de termoficare, bazat exclusiv pe lemn, ceea ce face ca și costurile de întreținere să fie considerabil reduse”, a declarat Claudiu Maior, consilier al primarului.



Potrivit specialiștilor, citați de Serviciul de Relații Interne și Internaționale din cadrul Primăriei municipiului Târgu-Mureș, speciile floricole produse pentru ocazii speciale – 1 martie, 8 martie – sunt freziile, garoafele, gladiolele, strelitia, respectiv ghivece de flori. Acestea vor fi puse la dispoziție spre vânzare comercianților, prețurile sunt în funcție de cantitatea achiziționată.

Pentru informații suplimentare, numărul de telefon de contact este 0265-253.138, Administrația Serelor Parcurilor și a Spațiilor Verzi.

(Redacția)