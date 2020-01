Candidatul UDMR la Primăria Târgu-Mureș ar putea deveni independent!

Share



Candidatul anunţat de UDMR la Primăria Târgu Mureş, Soos Zoltan, directorul Muzeului Judeţean Mureş, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, că ar putea deveni candidat independent pentru a obţine şi susţinerea altor formaţiuni politice.

“Din mai multe părţi a venit solicitarea ca să devin candidat independent. Am spus că în ce mă priveşte, nu am nimic împotrivă. Evident până acum organizaţia judeţeană a UDMR a fost cea care m-a propus şi eu am transmis acest mesaj sau această doleanţă de a deveni independent. Am spus că sunt deschis şi aşteptăm să primim oficial confirmarea că toate partidele politice, inclusiv UDMR, să fie de acord. Domnul preşedinte Kelemen Hunor m-a informat mai demult că din partea sa nu ar fi nicio obiecţie. Aşteptăm o confirmare şi cred că nu o să fie nicio problemă ca să devin candidat independent în aceste lupte electorale”, a declarat Soos Zoltan.

În data de 19 septembrie, Adunarea Delegaţiilor UDMR Mureş l-a desemnat pe Soos Zoltan, candidat la Primăria Târgu Mureş în alegerile locale din 2020, iar pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Mureş a fost desemnat să candideze actualul preşedinte, Peter Ferenc.

Soos Zoltan a fost candidat independent susţinut de UDMR la Primăria Târgu Mureş şi la alegerile din 2016, fiind învins de actualul primar, Dorin Florea, cu un avans de 1.725 voturi.

(www.agerpres.ro)