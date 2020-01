Romii din Mureș cer demisia primarului Dorin Florea

Share



Platforma civică Aresel a organizat, vineri 17 octombrie, un protest pașnic în fața Statuii Lupoaicei din centrul orașului Târgu-Mureș, în urma declarațiilor considerate discriminatorii și rasiste făcute de primarul Dorin Florea la adresa persoanelor de etnie romă și a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile și defavorizate.

Zeci de membri ai comunității rome din Târgu-Mureș și din comunele alăturate au cerut demisia primarului în urma declarațiilor făcute de acesta. Mai mult de atât, protestatarii au cerut primarului să își ceară iertare public, atât comunităților de romi cât și cetățenilor.

Reprezentanții Platformei civice Aresel au transmis că astfel de declarații incită la ură de clasă și de rasă și este de datoria lor să fie solidari în amendarea unor astfel de declarații.

Poziția fermă a romilor

”Este o zi istorică, romii, pentru prima dată în ultimii 30 de ani ies în stradă să își spună punctul de vedere, fiindcă astfel de declarații nu sunt în regulă în secolul 21, în România. Este o poziție fermă pe care o avem, în care sancționăm astfel de declarații, care dau spre, așa cum îl numim noi, nazism electoral. Actul politic pe care l-a făcut aici este unul de război civic, un act de instigare la ură între etnii. Acest lucru trebuie sancționat și trebuie să ne asigurăm că acest domn nu va mai candida, ne dorim să își ceară scuze și să își dea demisia”, a precizat Nicu Dumitru, reprezentant Platforma civică Aresel.

Participanții la protest au declarat că toți trebuie să fie egali în România și că nimeni nu le poate lua dreptul de a face copii, precizând că primarul nu le dă locuri de muncă și că nu au de lucru pentru că s-au închis fabricile.

”Așa ceva nu există, cum să interzică să facem copii? Să le dea un loc de muncă, sunt foarte mulți romi care nu au școală și nu îi primesc la serviciu, atunci înseamnă că nu suntem oameni?Trebuie să fim egali, suntem în România. S-au vândut toate fabricile la străini și nu mai avem de lucru, atunci înseamnă cu nu mai avem dreptul să facem copii?Eu nu fac, dar am trei băieți și trebuie să am nepoți, nu? Eu sunt casnică cu un soț pensionar, dar mă întrețin copii mei care lucrează la patron și își bate joc de ei. Trebuie să meargă în fiecare an în străinătate, la sparangel, ca să își poată întreține copii”, a afirmat o protestatară.

Alți protestatari precizează că au venit pentru că toți trebuie să fim solidari.

”Niciun om politic nu are voie să spună așa ceva, toți suntem oameni, este primarul tuturor. Trebuie să învățăm să respectăm legea și să știm pe altă dată ce primar ne alegem”, a mai spus unul dintre protestatari.

O mare parte dintre cei prezenți au declarat că locuiesc în comunele Band și Glodeni și că au fost aduși la protest cu două autocare, fapt confirmat și de către organizatori care i-au împărțit în grupe la momentul plecării.

Susținătorii protestatarilor

Președintele Ligii Pro Europa, Smaranda Enache și candidatul USR la Primăria Târgu-Mureș, Adrian Nemeth Gherman au fost prezenți la protest și și-au arătat susținerea față de protestatari.

La finalul protestului, reprezentanții Aresel s-au dus la primăria municipiului pentru a depune cereri simbolice.

”Avem cereri dintre cele mai diverse, avem inclusiv cerere tip pentru a putea respira, pentru a putea merge la baie sau pentru a putea urca cu liftul în total vom depune 250 de cereri făcute de romi cu ajutorul nostru”, a precizat reprezentantul Aresel, Nicu Dumitru.

Acesta menționează și faptul că așteaptă, conform legii, să primească răspuns din partea primarului Dorin Florea.

”Vom analiza cererea depusă de reprezentanții asociației. Nu este de înțeles care a fost supărarea lor pentru că mesajul primarului a fost destul de clar cu privire la modul în care trebuie să înțeleagă lumea că atunci când aduci un copil pe lume înseamnă o mare responsabilitate. Trebuie să înțeleagă că un copil nu poate fi adus pe lume ca să reprezinte o sursă de venit așa cum se întâmplă, din păcate, în multe zone defavorizate”, a declarat Cosmin Blaga, purtător de cuvânt al Primăriei Târgu-Mureș.

Consilierul primarului din Târgu-Mureș a anunțat, în urmă cu câteva zile, că mai mulți locuitori din Târgu-Mureș și-au exprimat dorința de a se organiza un referendum pe problemele puse în dezbatere de primar, care vizează responsabilitatea nașterii unui copil.

Andreea GONDOR