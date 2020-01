INTERVIU. Mureșeanul Ciprian Florea, admis la Universitatea Oxford: ”Am ales Universitatea Oxford tocmai pentru a ținti cât mai sus”

Share



În acest an școlar, trei elevi din Târgu-Mureș au fost admiși la prestigioasa Universitate Oxford din Marea Britanie, una din cele mai apreciate instituții de învățământ superior din lume. Ciprian Florea are vârsta de 17 ani, este elev în clasa a XII-a la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian”, a fost admis deja la trei universități din Marea Britanie și spune, în interviul următor acordat cotidianului Zi de Zi, că ales să studieze matematică-informatică la Universitatea Oxford.

Reporter: La câte universități ai aplicat?

Ciprian Florea: Am aplicat la cinci universități din Marea Britanie: Oxford, Warwick, Imperial College London, University College London și Manchester. Deocamdată, am primit oferte de la trei universități: Oxford, Warwick și Manchester. De asemenea, am aplicat și în SUA, la Universitatea Duke, iar răspunsurile de la universitățile de la care încă nu am primit răspuns le voi avea în perioada aprilie – mai.

Rep.: Ai luat deja decizia de a merge la Oxford?

C.F.: Da, în principiu da. Cred că locul meu este acolo, indiferent de răspunsul celorlalte universități.

Rep.: Cât de dură a fost dură selecția pentru Oxford?

C.F.: Am văzut niște statistici, pe profilul meu de matematică-informatică. Au aplicat 505 elevi din toată lumea, 118 au fost invitați la interviuri și doar 49 au primit oferta de a fi studenți.

Rep.: Care au fost pașii pe care a trebuit să îi faci pentru a ajunge la interviu?

C.F.: Primul pas a fost trimiterea unui Personal Statement pe o platformă online, apoi am trimis o scrisoare de recomandare de la un profesor. Aceasta a fost scrisă de doamna profesoară Carmen Pop, profesoara mea de matematică. De asemenea, a trebuit să trec de un examen de matematică, care s-a ținut la Cluj Napoca. Pe baza acestor probe, ei decid dacă ești invitat sau nu la interviu. La finalul lunii noiembrie 2019, am aflat că am fost invitat la interviu.

Rep.: Ce profil vei studia la Oxford?

C.F.: Profilul pe care l-am ales este matematică-informatică. Precizez că informatica studiată la Oxford este foarte matematică și teoretică, pentru că se studiază foarte multă matematică, se pune baza pe matematică aplicată, adică pe cursuri de probabilități de exemplu. Nu se face programare în sensul adevărat al cuvântului, ci se învață partea teoretică. În acest sens, am reușit să învăț singur diferite limbaje de programare și am reușit să fac și un internship la firma Reea din Târgu-Mureș, unde am participat la un proiect cu o companie americană, pe domeniul inteligenței artificiale, ceea ce mi-a dezvoltat foarte mult pasiunea pentru informatică.

Rep.: În privința matematicii, ai un CV mai mult decât impresionant…

C.F.: Am participat la olimpiada națională de matematică încă din clasa a V-a, an de an. Aș continua și în anul acesta, în clasa a XII-a, chiar dacă nu este foarte important pentru CV-ul meu. Aș continua acestă tradiție, din pasiune pentru matematică. Totodată, am la activ și participări la olimpiade de informatică, respectiv două participări la etapa județeană, însă fără să reușesc să mă calific la faza națională.

Rep.: Care consideri că este secretul reușitei tale?

C.F.: Cred că cheia reușitei este în primul rând organizarea mea. Organizarea duce la o învățare eficientă, pentru că după părerea mea nu contează foarte mult numărul orelor de studiu, ci modul de abordare a acestora. De aceea e foarte important să știi să iei pauze, cum și când să le iei, și ce să faci în respectivele pauze ca să te menții activ, să îți echilibrezi ritmul și energia. De asemenea, este foarte important să știi să stai departe de telefonul mobil în anumite momente, deoarece de exemplu în pauze telefonul îți consumă mai mult energia comparativ cu orele de lucru.

Rep.: Cum îmbini studiul cu relaxarea?

C.F.: Îmi place să urmăresc seriale și să fac sport. Poate suna clișeic, dar ”Mens sana in corpore sano” este o expresie care mi se potrivește. E nevoie de sport pentru a te menține în formă. Îmi place să joc fotbal, am un grup de prieteni cu care jucăm fotbal destul de des. Totodată, merg la sală aproape zilnic. Încerc să îmi mențin o anumită condiție fizică, deoarece mă simt mult mai bine atunci când sunt activ.

Rep.: Să revenim la școală… Cu ce gânduri te duci la Oxford?

C.F.: Cu gânduri foarte pozitive. Simt că mă duc cu o anumită siguranță interioară, pentru că am acolo câțiva prieteni. La Oxford este și o comunitate dezvoltată de români și mă duc cu curaj acolo. Pe de altă parte, mă duc la Oxford cu entuziasm pentru dezvoltare, pentru progresul meu, până la urmă de aceea voi studia acolo, pentru dezvoltarea mea. Am ales Universitatea Oxford tocmai pentru a ținti cât mai sus și pentru a-mi asigura un viitor cât mai bun.

Rep.: Ți-ai făcut deja planuri în legătură cu cei vei face după absolvire?

C.F.: Chiar acum câteva zile mă gândeam că aș dori să îmi fac doctoratul. Probabil nu în Marea Britanie, ci în SUA, unde visul meu este să fiu câțiva ani. Mi-am imaginat că după ce termin la Oxford,inclusiv cu masterul, voi lucra vreo doi ani în Marea Britanie pentru a mă putea susține în perspectiva unui doctorat în Statele Unite.

Rep.: La finalizarea studiilor, dorești să revii acasă, în România?

C.F.: Chiar dacă încă nu am plecat, mereu am avut visul acesta de a mă întoarce. De a studia în străinătate, iar după finalizarea studiilor de a reveni acasă, tocmai pentru că apreciez enorm ceea ce mi s-a oferit. Cred că este firesc să mă întorc pentru a oferi puțin din ceea ce mi-a fost oferit mie și pentru a aduce o contribuție comunității. Într-adevăr, acest lucru depinde oarecum și de situația economică și chiar politică a țării, dar eu rămân cu speranțe, cu opțiunea deschisă de a mă întoarce. Am speranțe că va fi tot mai bine la noi în țară, mai ales observând ceea ce se întâmplă la Cluj Napoca, unde studiază fratele meu și unde dezvoltarea este exponențială. Fratele meu este foarte mulțumit de Cluj Napoca, este student în anul IV la Facultatea de Automatizări de la Universitatea Tehnică. Există creativitate, există minți luminate în această țară și atâta timp cât există persoane cu mintea deschisă cred că se pot realiza lucruri importante și aici.

Rep.: La final de interviu, dorești să mulțumești cuiva în mod anume?

C.F.: În primul rând, le mulțumesc părinților mei pentru că recent am avut o discuție cu ei, în care m-am întrebat, retoric, cât la sută e contribuția mea și cât la sută contribuția lor la succesele mele. Modești, părinții mei mi-au răspuns că au avut o contribuție de 1%, dar eu aș spune că acest procent e mult mai mare, poate mai mare decât al meu, deoarece părinții mei au fost mereu alături de mine și m-au susținut. Cred că asta e cel mai important, să ai pe cineva care să te ambiționeze în primul rând, să îți dea sfaturi bune, să știi că te poți baza pe ei când ai nevoie de sfaturi bune. Totodată, îi mulțumesc și doamnei profesoare Carmen Pop, care a fost mereu alături de mine, a creat acest context al încurajării și al susținerii, m-a îndrumat și mi-a dat o anumită asigurare.

Satisfacția simbiozei dascăl – elev

Directoarea Colegiului Național ”Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureș, prof. Cristina Ligia Someșan, s-a declarat mândră de rezultatele obținute de elevul Ciprian Florea. Totodată, prof. Cristina Ligia Someșan a subliniat că nutrește un sentiment de mândrie vis a vis de toți elevii cu rezultate bune la învățătură, precum și de colaborarea dintre aceștia și corpul profesoral al colegiului.

”Sunt bucuroasă și mândră de școala mea. Văd că de la an la an rezultatele obținute de elevi arată că această colaborare între dascăl și discipol duce lucrurile în direcția bună. Suntem mândri să avem elevi care urmează să fie studenți la Oxford, dar asta nu înseamnă că nu suntem mândri de toți elevii noștri și dacă urmăriți rezultatele lor după clasa a XII-a se poate observa că an de an s-au făcut progrese. Ca director, ai un sentiment de satisfacție pentru că simți cum reușești să aduci împreună profesorul potrivit cu elevul potrivit, asta în condițiile în care și profesorii și elevii intră într-o școală repartizați pe baza unui algoritm pe calculator. Nu faci o selecție în calitate de director. Sunt mulțumită de ceea ce s-a petrecut în ”Papiu” în ultimul timp și trag nădejde, după ce recent am aniversat frumoasa vârstă de 100 de ani, că și perioada următoare de timp va fi în folosul elevilor și al dascălilor”, a declarat directoarea Colegiului Național ”Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureș.

A consemnat Alex TOTH