Transplant reușit. Inimă nouă pentru un bărbat de 36 de ani!

Share



Un bărbat de 36 ani, din judeţul Suceava, a primit o inimă nouă, vineri, în urma celui de-al doilea transplant de cord din acest an din ţară, realizat la Institutul de Urgenţă de Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) Târgu Mureş de o echipă condusă de şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, profesor doctor Horaţiu Suciu.

“Am avut bucuria să efectuăm încă o intervenţie de transplant cardiac, spun bucuria pentru că am reuşit cu această ocazie să salvăm viaţa unui pacient de 36 ani, din judeţul Suceava, un pacient pe care-l avem în evidenţă din 2012, de la vârsta de 28 ani, cu o insuficienţă cardiacă progresivă şi care de aproximativ doi ani este pe lista de transplant de urgenţă. A trebuit să aştepte doi ani, dar iată că a venit un cord foarte bun, care s-a comportat foarte bine şi suntem mulţumiţi să anunţăm că intervenţia a reuşit, a durat aproximativ cinci ore şi jumătate. Pentru moment suntem mulţumiţi de evoluţia pacientului, sperăm ca în câteva zile să poată fi transferat pe secţie şi aici să urmeze tratamentul specific”, a declarat dr. Horaţiu Suciu.

Acesta a mai spus că pe lista de aşteptare pentru transplant se află mulţi pacienţi, fiind în creştere numărul tinerilor care suferă de disfuncţii cardiace.

“Pe lista de aşteptare sunt mulţi pacienţi în continuare şi, aşa cum am mai menţionat, este vorba de o listă care este în permanentă schimbare. Unii pacienţi ies de pe listă fiind transplantaţi sau, din păcate, uneori pierdem pacienţi prin deces şi alţii se adaugă permanent, pentru că aceste afecţiuni au o prevalenţă din ce în ce mai mare. Putem observa în practica clinică un număr tot mai mare de pacienţi, în special tineri, care se prezintă cu semne de disfuncţie cardiacă şi acest lucru nu face decât să ne convingă să continuăm această activitate. Pentru că transplantul cardiac este singura metodă, să-i spunem aşa, de vindecare a acestor pacienţi”, a punctat dr. Horaţiu Suciu.

Potrivit Agenţiei Naţionale de Transplant, donatorul este un tânăr de 28 ani, care fusese internat din noaptea de 12 ianuarie cu un traumatism craniocerebral la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea şi în ciuda eforturilor medicilor, nu s-a mai putut face nimic, fiind declarat în moarte cerebrală.

“Familia tânărului a găsit puterea de a transforma propria dramă în speranţă pentru alţi oameni, necunoscuţi şi a fost de acord cu prelevarea organelor. (…) Nimic nu poate compensa pierderea unui membru al familiei, dar poate gândul că au dăruit o şansă la viaţă celor aflaţi în suferinţă le poate aduce alinare. Ne înclinăm cu emoţie în faţa familiei donatorului pentru decizia luată”, se arată într-o postare pe Facebook a Agenţiei Naţionale de Transplant.

Primul transplant cardiac din acest an din România s-a efectuat la IUBCvT Târgu Mureş în cursul zilei de luni, 13 ianuarie, beneficiar fiind un bărbat de 40 de ani, în stare critică.

(www.agerpres.ro)