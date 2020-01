Demersuri pentru soluționarea crizei provocată de lipsa senzorilor de glicemie în Mureș

Share



Lipsa senzorilor de glicemie, pentru copiii cu diabet zaharat, utilizatori de pompe de insulină cu senzori de glicemie, la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș, semnalată de către părinții copiilor și Asociația Copiilor și Tinerilor cu Diabet (ASCOTID) Mureș, este în curs de soluționare. Unitatea sanitară va începe demersurile pentru achiziția lor imediat după ce se va suplimenta alocarea financiară de către Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Mureș.

Potrivit Ordinului 1328 din 2018 prin Programul Național de Diabet Zaharat sunt acordate sisteme de monitorizare continuă și pompe de insulină cuplate cu senzori, în regim decontat 100% de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Dispozitivele sunt montate copiilor în centrele metodologice regionale, iar copiii cu diabet zaharat din județul Mureș sunt arondați centrului regional din Cluj, urmând ca senzorii de glicemie să fie primiți prin intermediul unităților sanitare cu secții/compartimente de profil, în acest caz Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. În cursul anului 2019, copiii au beneficiat de montarea dispozitivelor de monitorizare a glicemiei și au primit senzori pentru trei luni, urmând ca în acest an să primească senzorii prin intermediul SCJU Târgu Mureș, aspect care însă nu s-a întâmplat deoarece până la sfârșitul anului trecut unitatea sanitară nu a intrat în posesia senzorilor de glicemie ce urmau să fie achitați din fila bugetară pe anul 2019.

”Este regretabilă situația creată. Există un Program Național și niște Norme care reglementează acordarea senzorilor de glicemie și a pompelor de insulin. Cred că nu este de competența pacienților să verifice dacă s-au respectat acestea, însă s-au sesizat și acum așteapă rezolvarea crizei. Nu știu de ce s-a ajuns aici, pentru că lucrurile se desfășurau normal, poate lipsa comunicării a generat această situație. ASCOTID Mureș solicită soluții urgente pentru ca acești copii să intre în posesia senzorilor cât de repede și să nu se mai repete astfel de situații, să nu mai existe sincope. Părinții își doresc doar tratamentele prin care copiii lor trăiesc și nu doresc să fie prinși în hățișul legislativ”, a declarat Rodica Molnar, președintele ASCOTID Mureș, organizația nonguvernamentală care luptă pentru drepturile copiilor și tinerilor cu diabet din județul Mureș.

Senzorii de glicemie au ajuns în depozitul SCJU Târgu Mureș doar la începutul acestui an și nu mai puteau fi achitați din fila bugetară alocată pe anul 2019.

CAS Mureș a alocat în trimestrul 4 al anului 2019 Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, în cadrul Programului Național de Diabet, suma de 222.000 lei pentru asigurarea materialelor consumabile pentru sisteme de pompe de insulină.

Potrivit conducerii SCJU Târgu Mureș, unitatea sanitară a făcut două adrese, o adresă în data de 11 octombrie 2019 și a doua adresă în data de 11 noiembrie 2019, la propunerea justificată a coordonatorului Programului Național de Diabet din cadrul SCJU Târgu Mureș, prin care s-a solicitat la nivelul CAS Mureș ”redistribuirea sumei alocate pentru achiziționarea materialelor consumabile pentru sistemele de pompe de insulină spre activitatea de asigurare a materialelor consumabile pentru sistemele de monitorizare glicemică”. În data de 18 noiembrie 2019 s-a aprobat redistribuirea fondurilor pentru sistemele de monitorizare glicemică, conform solicitărilor SCJU Târgu Mureș, iar în data de 22 noiembrie 2019 s-a comunicat coordonatorului Programului aprobarea modificării solicitării acestuia.

”În data de 8 noiembrie 2019, SCJU Târgu Mureș a inițiat o procedură de achiziție publică. Nu aveam încă finanțare dar am inițiat procedura de achiziție publică, iar după ce am avut finanțare în data de 21 noiembrie 2019 am inițiat o negociere pentru achiziționarea acestor sisteme de monitorizare a glicemiei. Firma care a venit la negociere a dat o declarație pe proprie răspundere că deține pe stoc toate produsele ofertate, sistemele de monitorizare a glicemiei, s-a finalizat procedura de negociere, iar SCJU Târgu Mureș în data de 6 decembrie 2019 a făcut comandă pentru 950 de bucăți senzori de glicemie. Aceste produse trebuiau livrate până la sfârșitul anului. În data de 30 decembrie 2019 produsele au plecat din Eindhoven, Olanda, au ajuns în 30 decembrie 2019 în Bruxelles, în 31 decembrie 2019 au ajuns în Budapesta, de acolo tot în 31 decembrie 2019 au ajuns în Cluj și în 9 ianuarie 2020 în Târgu Mureș. Nu mai puteam recepționa marfa pentru că noi aveam nevoie de factură până în data de 31 decembrie 2019”, a prezentat șirul cronologic al evenimentelor dr. Claudiu Puiac, managerul SCJU Târgu Mureș.

Solicitare pentru un nou buget necesar achiziționării senzorilor

Pentru a fi remediată problema s-a făcut solicitare către CAS Mureș pentru o nouă suplimentare a fondurilor.

”Noi am făcut o solicitare către CAS Mureș în data de 16 ianuarie 2020 ca să suplimentăm cu 58.000 lei bugetul pe trimestrul I prin act adițional (n.red.-suplimentare la cererea de finanțare pentru bugetul pe trimestrul I al anului 2020) pentru a iniția o nouă procedură de achiziție publică, conform legislației în vigoare. SCJU Târgu Mureș a respectat legislația în vigoare, firma nu și-a respectat partea contractuală încheiată cu SCJU Târgu Mureș. Dacă se aprobă fondurile inițiem urgent încă o negociere, pentru că procedura de achiziție publică este în derulare, legislația ne permite pe suma care va fi aprobată să inițiem o negociere. Sperăm ca firma să vină la această negociere, facem comanda și dacă le are pe stoc noi imediat le achiziționăm. Totul depinde dacă primim finanțarea de la Casa de Asigurări de Sănătate Mureș pentru achiziționarea de sisteme de monitorizare a glicemiei”, a mai spus dr. Claudiu Puiac.

Conducerea CAS Mureș susține că vor fi făcute demersuri pentru o nouă alocare bugetară.

”La solicitarea coordonatorului de Program Național de Diabet, pentru continuitatea asigurării senzorilor de monitorizare, a fost alocat Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș un buget de 222.000 lei. Din raportarea lunii decembrie, CAS Mureș a constatat că suma alocată nu a fost cheltuită. Se pare că unitatea sanitară nu a reușit să soluționeze procesul de achiziție. CAS Mureș face demersuri la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru o nouă alocare bugetară”, a declarat Alina Aldea, purtător de cuvânt al CAS Mureș.

Senzorii de glicemie, avantaje multiple pentru diabetici

După mai mulți ani în care ONG-urile au încercat să convingă autoritățile de beneficiul adus de utilizarea senzorilor și a pompelor de insulină pentru persoanele cu diabet zaharat, acestea au decis modificarea Programului Național de Diabet Zaharat prin acordarea dispozitivelor medicale pacienților cu diabet, dar și suplimentarea numărului de teste de glicemie.

Atât senzorii cât și pompele cuplate cu senzori au rolul de a reduce rata hipoglicemiilor, a excursiilor glicemice, astfel încât să împiedice cât mai mult cu putință instalarea complicațiilor cronice ale diabetului zaharat, dar și să ofere pacienților o calitate a vieții mai bună.

”Având în vedere că am în evidență peste 200 de copii și tineri cu diabet zaharat tip 1 și că aproximativ două treimi dintre aceștia dețin senzori de glicemie îmi doresc tare mult să găsim o soluție pentru continuarea monitorizării glicemiei cu ajutorul acestor dispozitive. Senzorii de glicemie oferă posibilitatea vizualizării continue a glicemiei pe ecranul telefonului mobil sau a altui dispozitiv smart, conectat la telefon, smart-watch, tabletă, computer, oferă urmărirea la distanță a glicemiei pacientului, plus alarme pentru hipo și hiperglicemii, dând astfel posibilitatea pacientului sau familiei, în cazul copiilor mici, să intervină în timp util pentru scăderea riscului de hipoglicemii și hiperglicemii și scăderea variabilității glicemice, generatoare, pe termen îndelungat, de complicații cronice: insuficiență renală, cardiacă, orbire, gangrena diabetică. Am luptat mult alături de ASCOTID pentru ca acești copii și tineri insulino-dependenți să beneficieze, în mod gratuit, de aceste dispozitive atât de utile, în primul rând în creșterea calității vieții lor și a familiei. Din aproximativ 3.500 copii și peste 10.000 de tineri insulino-dependenți din România, în 2019 au primit fonduri și aprobare pentru utilizarea senzorilor doar 500 de pacienți, care au așteptat 6-9 luni montarea senzorilor, plus instruirea necesară. Și e mare păcat ca nici aceștia să nu aibă continuitate în folosirea lor”, a precizat dr. Irina Muntean, medic primar diabetolog, consultant al ASCOTID Mureș.

Arina TOTH