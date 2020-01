Hirschmann România, proiect de 28 milioane euro

Share



Hirschmann România, importantă investiție austriacă pe piața auto își va extinde capacitatea de producție în 2020. Compania din Parcul Industrial Mureș vizează mărirea capacității de producție cabluri utilizate în industria auto pentru zona șasiu, respectiv pentru sistemul de frânare, suspensie, ABS, ESP și direcție.

În cei 12 ani de activitate, Hirschmann România a avut o creștere permanentă. Compania din Parcul Industrial Mureș, producătoare de cablaje auto, cabluri pentru panouri fotovoltaice și senzori industriali, și-a triplat capacitatea de producție, numărându-se acum, cu cele două fabrici de producție, printre cei mai importanți angajatori privați din Transilvania.

În 2019 Hirschmann România și-a continuat cu succes activitatea de furnizor important al componentelor pentru piața de automotive.

În toamna anului 2019, unul dintre cele șapte acorduri de finanțare acordate de Guvernul României, în baza schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor majore (807/2014), care vor crea aproape 800 de noi locuri de muncă și vor contribui cu peste 211 de milioane de lei la dezvoltarea regională, prin taxele și impozitele suplimentare plătite, vizează firma Hirschman România.

”Vom avea o investiție de 28 de milioane de euro, din care circa 12 milioane de euro vor fi ajutor de stat. Vom avea o extindere la începutul anului viitor, în a doua fabrică, TM 2, din Sânpaul, unde 60% din spațiu este alocat pentru magazie și 40% pentru producție. Investiția pe care o vom realiza este pentru mai multe proiecte câștigate, unul dintre acestea având ca beneficiar un important constructor de mașini”, a declarat Sebastian Cândea, director operațional al Hirschmann România SRL.

Noi locuri de muncă

Investițiile care urmează să fie derulate anul viitor reprezintă un plus pentru companie, dar și un sprijin pentru comunitatea locală. Prin proiectele ce urmează să fie lansate de Hirschmann România vor fi generate noi locuri de muncă.

”Preluarea de noi responsabilități în zona de dezvoltare este un câștig pentru compania noastră și pentru România. Responsabilitățile tot mai mari sunt bazate pe încrederea investitorului că acestea pot fi gestionate optim. Prin investițiile care vizează creșterea capacității de producție cabluri utilizate în industria auto pentru zona șasiu, respectiv pentru sistemul de frânare, suspensie, ABS și direcție, în următorii ani vor fi create aproximativ 300 de noi locuri de muncă. E o veste bună pentru comunitatea locală și pentru piața muncii din județul Mureș și din județele învecinate”, a precizat Paul Ilea, director administrativ al Hirschmann România SRL.

Comenzile pentru componente mașini electrice, în creștere

O noutate este și creșterea cererii de componente pentru mașinile electrice. În ultimii ani au existat dublări sau chiar triplări de volume la producție. Situația reprezintă o provocare pentru tot lanțul de furnizori, unde fiecare trebuie să acopere atât necesarul de echipamente, materiile prime, dar și personalul calificat. Componentele necesare acestei industrii sunt produse și la Hirschmann România, într-o pondere importantă, cu tendințe de creștere.

„Avem un segment cu produse specifice pentru mașinile electrice, livrăm diferite soluții pe parte de cablaje pentru: conectarea bateriilor, compresorul de climă, Power unit, electromotor, sistemul start-stop, încălzirea auxiliară. Beneficiarii sunt cei mai importanți producători de mașini electrice din lume”, a precizat directorul operațional al Hirschmann România, Sebastian Cândea.

Implicare în pregătirea forței de muncă

Legat de activitatea firmei Hirschmann România și de impactul pe care îl are asupra pieței muncii, ar fi de precizat faptul că în cadrul companiei mureșene există un interes major pentru sprijinirea forței de muncă bine calificate. În acest sens, Hirschmann România investește în dezvoltarea învățământului dual. Detalii despre acest proiect ne-a oferit Liviu Sărăcuț, manager resurse umane: ”Referitor la relațiile cu liceele și gimnaziile din zonă, am început în anul 2017 un proiect de organizare a două clase de învățământ dual, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Electromureș, pentru specializarea electromecanic. Parteneriatul se derulează și pe parcursul anului școlar 2019-2020, cu interes tot mai mare atât din partea elevilor cât și a companiilor din zonă. Societățile comerciale partenere la momentul actual sunt: Grupul de firme Actemium, Grupul de firme MBO, compania J. Christof E&P Services și Aages. Am constatat cu bucurie că tot mai multe firme sunt interesate de sprijinirea acestui tip de învățământ, care le va ajuta să își rezolve în mare măsură problema forței de muncă. Învățământul dual este un sistem de învățământ în care accentul este pus pe pregătirea practică. Aceasta este realizată în fabricile partenere liceului. Învățământul profesional dual se adresează absolvenților de clasa a VIII-a. Este un program de 3 ani, prin care elevii vor primi îndrumare continuă din partea şcolii și a companiilor partenere, cu multiple avantaje pentru participanții la acest tip de învățământ.”

Hirschmann România este, de asemenea, interesată de o relație de colaborare strânsă cu tinerii studenți. Periodic, specialiști din cadrul companiei au întâlniri cu studenți din cadrul UMFST Târgu Mureș, pentru a le prezenta programe de practică, atât generală, destinată viitorilor ingineri, cât și programe adresate celor care pregătesc lucrări de licență ori disertație. În cadrul acestor întâlniri, studenții sunt informați și despre joburile disponibile în cadrul Hirschmann România, unul dintre cei mai mari angajatori ai Județului Mureș.

Florin Marcel SANDOR