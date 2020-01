Mulțumiri și vești bune de la Sofia și familia Cazan

Share



Am primit vești bune de la familia Cazan despre evoluția Sofiei care încă are nevoie de sprijinul nostru pentru a avea o viață normală și a putea merge singură.

Redăm în continuare mesajul părinților:

”Dupa 2 ani de când v-am cerut ajutorul pentru fetița noastră Sofia, revenim cu vești bune. Am ajuns în America, operația a decurs cu bine.

De 1 an și jumătate muncim în fiecare zi să ne recuperam. Sofia are un orar foarte încărcat, în fiecare zi gradiniță, apoi terapii: kinetoterapie, terapie cu cai. Rezultatele nu întârzie să apară. Sofia este parțial independentă, se deplasează cu cadrul unde doreste. Însă drumul nostru nu se oprește aici, am înființat Asociația Sofia pentru o viață normală.

Puteți să ne ajutați cu completarea formularului 230 privind impozitul pe venit, care nu vă afectează cu nimic ca și salariat.

Sofia încă are nevoie de terapii, cât mai multe și mai variate, pentru a se recupera, să ajungă să meargă singură.

Detalii despre formular vă pot da oricând : 0787-823.659, samuel.cazan@yahoo.com. Sofia și familia Cazan vă mulțumesc”.

Andreea GONDOR