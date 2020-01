„Lăpușna – mon amour”, omagiu adus Domniței Claudia

Share



Sala Europa a Hotelului Grand din Târgu-Mureș a găzduit miercuri, 22 ianuarie, lansarea ediției a doua a cărții „Lăpușna – mon amour” semnată de Petru Ștefan Runcan, demers posibil grație implicării Asociației „Claudia Carmen Pescar”, organizație caritabilă înființată în cursul anului trecut.

Volum dedicat Claudiei Pescar

În prezența prietenilor și a celor dragi regretatei Claudia Pescar, de numele cărei se leagă administrarea Castelului de Vănătoare Lăpușna, volumul semnat de Petru Ștefan Runcan s-a dorit un omagiu adus Claudiei, lucru reliefat încă din prefața cărții.

„Dedic această primă reprezentare documentară a Castelui de Vânătoare Lăpușna Domniței Claudia care mă fascinase prin pasiunea ei imensă pentru acest locaș încă ferit de tumuloasa viață cotidiană a secolului XXI. Datorită ei am reușit să descopăr ”colțul de rai” de la Lăpușna și să-l îndrăgesc. Cei care veți vizita Castelul de Vânătoare Lăpușna aveți privilegiul să călcați pe un tărâm de istorie, pe care, datorită Domniței Claudia, îl puteți lua acasă în suflet, fiind mereu bineveniți să vă întoarceți ca prieteni iubitori de tihnă și frumos”, afirmă autorul în prefața cărții.

Autorul a descris modul în care cartea a luat ființă, din dorința de a stimula apetitul vizitatorilor pentru explorarea Văii Gurghiului. „Această carte, aflată la ediția a doua, prima fiind doar în format electronic, a început de la niște conversații mai lungi pe care le-am avut cu Claudia legate de cei care vin la Lăpușna, despre ce ar putea să facă în afară de a se bucura de castel. Atunci am început să inventariem obiectivele din zona Lăpușna, de pe Valea Gurghiului. Pe urmă a urmat activitatea mea de a culege date și informații despre această zonă. Pot spune că am fost într-o acțiune doctorală, mi-am dat doctoratul tocmai cu o lucrare legată de modul de valorificare a Văii Gurghiului din punct de vedere economic cu ajutorul aspectelor turistice. Această lucrare se dorește în primul rând să fie un anumit îndreptar pentru cei care vor să viziteze Valea Gurghiului în care sunt trecute obiectivele care pot fi vizitate. Nu am intrat în tot felul de detalii punctuale deosebite pentru că ele merită să fie cuprinse independent în lucrări specifice. Am încercat doar să le menționez, să stârnesc interesul pentru cei care ar vrea și pot să facă acest lucru”, a precizat Petru Ștefan Runcan.

Invitați speciali

Despre cartea semnată de Petru Ștefan Runcan au vorbit printre alții conf. univ. dr. ing. Avram Tripon și lect. univ. dr. Dumitru Mircea Buda, care au subliniat în mod egal meritul autorului, precum și calitățile cărții dedicată Castelului de Vânătoare Lăpușna și Văii Gurghiului. „O bună parte din această carte se găsește în noi. Este o carte specială, pseudointeractivă. Când de uiți la o imagine aleasă cu grijă, când citești un gând, reflectezi după aceea minute în șir, fie asupra geografiei locale, a particularităților de limbă și folclor, a limbii noastre străbune, asupra proprietariilor castelui, bisericii de lemn, și nu în ultimul rând asupra punctelor de atracție de pe Valea Gurghiului. La urma urmei, cu toții suntem una, facem parte dintr-o comunitate care are rădăcini profunde și un viitor, credem noi, luminos, într-o zonă deosebită. Pornind de la această lansare, multe alte activități pot să capete mai multă putere care să ne aducă mai multă bucurie în viețile noastre”, a precizat Avram Tripon.

Analiza literară a cărții a fost făcută de către lect. univ. dr. Dumitru Mircea Buda, despre care a spus că „strălucește prin simplitate, prin obiectivitate și prin precizia informațiilor care le oferă”, subliniind totodată îmbinarea fericită dintre text și imaginile prezentate în carte. „Există în carte multe pasaje memorabile, nu atât prin informațiile care le conțin, ci prin modul în care informația respectivă e redată. Se prezintă Poiana Narciselor, cu referiri la mitologia greacă, la Narcis, paragrafe care sunt completate cu o frumoasă imagine panoramică. Ceea ce face această carte este de fapt să pregătească terenul unei mitologii a acestui spațiu al Văii Gurghiului și al Castelului de la Lăpușna. Este o mitologie necesară astăzi, când trecem, de multe ori prea grăbiți și prea preocupați de alte lucruri, pe lângă reperele esențiale, pe lângă istoria locului, pe lângă semnificațiile atâtor lucruri care se petrec”, a precizat Dumitru Mircea Buda.

Gazdă primitoare pentru Cultură

La rândul său, directorul Direcției Județene pentru Cultură Mureș, Nicolae Băciuț, a subliniat sprijinul generos oferit activităților culturale de către Claudia Pescar, castelul fiind de nenumărate ori gazda unor evenimente culturale importante. „Claudia Pescar a creat din Castelul de la Lăpușna un castel. Niciodată cultura nu s-a simțit mi bine în acea zonă decât la Castelul de la Lăpușna. Poezia și pictura au avut vârfuri de excelență la Lăpușna, tocmai pentru că am găsit în Claudia partenerul ideal care ne-a creat de fiecare dată toate condițiile încât să ne simțim ca acasă. În ce privește această carte semnată de Petru Ștefan Runcan, era nevoie de ea. Ea reprezintă un punct de convergență cu aspirațiile pe care cei care se gândesc la binele acestui loc trebuie să le aibă în vedere. Nu este un ghid această carte cum spun unii, e o carte a cărților, parafrazându-l pe poetul Adrian Păunescu. Ea nu însumează doar un loc, Castelul de la Lăpușna, ci aduce tot ce este în favoarea castelului tocmai pentru a motiva o opțiune turistică în zonă”, a spus Nicolae Băciuț.

Momente artistice

Lansarea a fost completată cu momente artistice susținute de către B-Unicii de la Căminul pentru persoane vârstnice din Târgu-Mureş, precum și de Grupul „Crenguță de Brad” condus de Sorina Bloj, care a invocat-o la rândul ei pe regretata Claudia Pescar. „Evenimentul neplăcut cu care Claudia ne-a surprins pe toți a făcut să se rupă ceva în mine. Anul trecut în ianuarie m-am pensionat, iar un an nu am citit nicio carte, nu am dorit să mai particip la niciun eveniment. Claudia a fost unul din stâlpii care mă susțineau. Un an am încercat să dorm, dar fără succes. Cred că nici acum Claudia nu doarme, precis se uită la noi. Aveam câteva proiecte visate împreună cu ea, și nu am cutezat să i le spun fiicei sale Anca despre ele. Ea aparține unei alte generații, dar dacă ea crede că putem duce mai departe bucuriile pe care le-am petrecut împreună cu Claudia, cu domnul Runcan, cu Nicolae Băciuț, cu echipa nostră de prieteni, noi îi stăm la dispoziție cu tot dragul”, a spus Sorina Bloj.

Anca Pescar: „Mama a fost mereu o luptătoare”

Emoționată și cu lacrimi în ochi, Anca Pescar a simțit îmbrățișarea caldă și sinceră a Sorinei, afirmând: „Mama a fost mereu o luptătoare, lucru care mă obligă și pe mine să continui la fel ca ea, să pot duce totul pe mai departe”. Ultimul cuvânt a revenit tot muzicii, grație recitalului oferit de către Grupul „Ecou de Ibănești”.