Topul Firmelor Mureșene. Impact Mode, importator Tootal Fabrics în România

Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a celor mai competitive societăți din județul Mureș, incluse în cea de-a 26-a ediție a Catalogului Topul Firmelor Mureșene, publicație editată și prezentată în anul 2019 de Camera de Comerț și Industria a Județului Mureș, cu ocazia tradiționalului eveniment de business intitulat ”Gala Topul Firmelor Mureșene”.

La categoria ”Microintreprinderi”, secțiunea ”4641 – Comerț cu ridicata al produselor textile” locul 1 a fost atribuit societății Impact Mode SRL Livezeni.

Țesături de înaltă calitate

Potrivit portalului www.listafirme.ro, societatea s-a înființat în luna mai 2004, are ca obiect de activitate ”comerț cu ridicata al produselor textile” și este deținută de doi asociați, Acs Sandor și Ordog Ibolya (care are și calitatea de administrator).

Firma a avut o cifră de afaceri de 2,8 milioane lei în 2017 și de 2,8 milioane lei în 2018, profit net de 241.702 lei în 2017 și de 292.700 lei în 2018 și un număr mediu de 6 angajați în 2017, și 7 în 2018.

Conform paginii web a societății, www.impactmode.ro, Impact Mode SRL are o vechime de peste 14 ani în comercializarea şi distribuţia ţesăturilor, în special pentru cămăşi, și este reprezentant în exclusivitate al firmei Tootal Fabrics din Olanda.

”Tootal Fabrics este un jucǎtor pe piața globalǎ a comerțului cu produse textile de peste 45 de ani. Având un sistem facil de comandă și o logistică foarte eficientă, Tootal garantează livrări rapide la nivel mondial. Datorită parteneriatelor strategice excelente cu cele mai importante fabrici de textile din plan local dar și mondial care ne furnizează materiale de calitate dar și a studioului nostru de design italian pentru dezvoltarea de produse ne permit să oferim clienților noștri servicii si țesǎturi de înaltǎ calitate”, se precizează pe site-ul societății.

Sediul firmei se află în localitatea Livezeni nr. 279, corp 2, etaj 2, iar oferta pentru clienți conține o gamă variată de produse de calitate superioară.

”Deoarece suntem importatori direcţi de materiale textile, preţurile noastre sunt competitive comparativ cu majoritatea furnizorilor din piata internă. O parte foarte importantă din gama de produse este reprezentată de colecţia mare de ţesături pentru cămăşi sau bluze 100% bumbac, dar şi amestecuri de bumbac cu diferite procente de polyester sau stretch, tencel, dar si ţesături 100% in. Vă putem oferi, de asemenea, colecţii si materiale pentru echipamente de lucru cât şi ţesături tip PFD – pregătit pentru vopsit, ṭesături crude, căptuşeli, inserţii/ termocolante. Pe lângă articolele de ṭesătură tip Plain găsiţi la noi numeroase alte texturi: Twill, Oxford de diferite tipuri, Chambray, Fil a fil, Dobby, Herringbone etc., cu sau fără tratamente speciale”, se mai menționează pe pagina web a SC Impact Mode SRL Livezeni.

Alex TOTH