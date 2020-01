FOTO: Armistițiu în pași de dans la bustul lui Cuza. Lideri PNL, PSD și ALDE, Hora Unirii în curtea Poliției

Share



Cei 161 de ani care s-au împlinit de la Unirea Principatelor Române, eveniment cunoscut și sub denumirea de Mica Unire, au fost sărbătoriți vineri, 24 ianuarie, în curtea Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, în cadrul unei ceremonii organizată de Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, Garnizoana Târgu-Mureș și Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, cu sprijinul Primăriei Municipiului Târgu-Mureș și al Consiliului Județean Mureș.

Au răspuns ”prezent” la eveniment, în prezidiul neoficial dar tradițional din zona treptelor de la intrarea în Inspectoratul de Poliție Județean Mureș Mureș sau în apropierea prezidiului, personalități ale vieții politice-administrative mureșene cum ar fi: Mara Togănel – prefectul județului Mureș, Ovidiu Dancu și Alexandru Câmpeanu – vicepreședinții PSD ai Consiliului Județean Mureș, Dorin Florea – primarul municipiului Târgu-Mureș și totodată liderul ALDE Mureș, senatorul Cristian Chirteș – președintele PNL Mureș, consilierul județean Ervin Molnar – președintele PNL Târgu-Mureș, deputatul Dinu Gheorghe Socotar (PSD), deputatul Vass Levente (UDMR), Claudiu Maior – președintele ALDE Târgu-Mureș, consilierii județeni social-democrați Vasile Boloș, Angela Moldovan și Ștefan Someșan și consilierii județeni liberali Alex Gyorgy și Marius Cerghizan. Alături de aceștia, la ceremonie au participat reprezentanți ai structurilor de apărare și ordine publică din județul Mureș, precum și directori de instituții.

De la Mica Unire, la Marea Unire

După tradiționala slujbă de pomenire a Eroilor Neamului, înfăptuită de un sobor de preoți condus de părintele Olimpiu Zăhan, protopopul ortodox al municipiului Târgu-Mureș, Gabriel Ștefan, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureș, a vorbit despre semnificația istorică a actului de la 1859.

”După Mișcarea Pașoptistă, Unirea Principatelor Române a reprezentat țelul ideal și climaxul înfăptuirii unei Românii moderne. Astfel, prin Supplex Libellus Valachorum s-a ajuns la Mica Unire, iar de la Mica Unire. Treptat, prin vărsare de sânge, s-a ajuns și la Marea Unire”, a arătat elevul Gabriel Ștefan.

Educație și cultură versus demagogie și ipocrizie

Primarul municipiului Târgu-Mureș a tunat și fulgerat împotriva actualei clase politice, ideea transmisă de Dorin Florea fiind că politicienii contemporani sunt incapabili să înțeleagă marile realizări din istoria poporului român.

”O facem (tipul de ceremonie de omagiere a Micii Uniri – n.r.) doar protocolar, o facem doar ca să mimăm ceva, dar n-am înțeles nimic. N-am înțeles nimic prin ceea ce suntem astăzi. Aceste mari personalități (ale Istoriei României – n.r.) au fost date din acest popor. Acest popor a dat strălucire tuturor evenimentelor stând lângă ei, dar tot acest popor a suferit enorm în momentul în care uneltirile, cozile de topor și tot ce a fost mai urât într-o societate au știut să maculeze tot ce au făcut ei. Soarta lui Bălcescu, a unioniștilor, a celor care au făcut Marea Unire. Vă între următorul lucru și puneți-vă această întrebare: am fi capabili astăzi să înțelegem ce au făcut ei? Am fi capabili astăzi să dăm asemenea personalități? Am maculat toate funcțiile care pot fi. Am înlocuit educația și cultura cu demagogia și ipocrizia. Prostia și indolența cu meritocrația. Munca, cu aparițiile și circul perpetuu de la televizor”, a menționat Dorin Florea.

Ziua renașterii naționale

În discursul său, Ovidiu Dancu a comparat ziua realizării Unirii Principatelor Române cu o zi a ”renașterii naționale”.

”Această zi, ziua renașterii naționale, intră în istoria neamului românesc ca și ziua Micii Uniri, când Alexandru Ioan Cuza, personalitate care prin toată activitatea sa politică a susținut continuu unirea Moldovei și Țării Românești, a reprezentat prin victoria națiunii noastre o etapă esențială pe drumul unității naționale, punând bazele României moderne. Mihail Kogâlniceanu declara în 1862 că Unirea din 1859 națiunea a făcut-o, deschizând calea înfăptuirii celorlalte mari deziderate naționale: Independența, Marea Unire de la 1918 când lupta pentru unitate a poporului român a fost încununată de victorie și, contemporan, aderarea la Uniunea Europeană”, a transmis Ovidiu Dancu.

Apel la solidaritate

Prefectul județului Mureș a fost de părere, în alocuțiunea sa, că ”nu există un viitor bun fără a avea grijă de prezent” și a făcut apel la un consens național, considerat necesar pentru consolidarea Statului Român.

”Unirea Principatelor reprezintă dovada că indiferent de context și condiție poporul român găsește calea potrivită pentru a-și atinge obiectivele naționale. Momentul istoric de la 1859 și parcursul țării noastre după alegerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza pot servi drept exemplu. Fără clarviziunea și înțelepciunea politică a înaintașilor noștri, Unirea Principatelor Române nu ar fi fost posibilă”, a afirmat Mara Togănel.

”Dincolo de orice interese mărunte și deasupra oricăror obiective fragmentare, trebuie să stea, întotdeauna, simbolul și interesul național. Cred că avem datoria să ne aplecăm cu respect asupra trecutului și, de asemenea, cred că avem datoria ca prin solidaritate să contribuim cu toții la consolidarea Statului Român”, a adăugat Mara Togănel, care a transmis apoi mesajul prim-ministrului României, Ludovic Orban.

Ceremonia s-a încheiat cu o paradă militară a Gărzii de Onoare și cu tradiționala Horă a Unirii.

Text și foto: Alex TOTH