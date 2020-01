Informații despre coronavirus pentru publicul larg

Share



Pneumonia cu noul coronavirus (2019-nCoV) este o boala respiratorie acuta depistata initial in orasul Wuhan, Provincia Hubei, China si care s-a raspandit ulterior in alte 3 provincii din China: Guangdong Sheng, Beijing Shi si Shanghai Shi.

Manifestarile clinice ale bolii:

Spectrul clinic al bolii inca nu este pe deplin cunoscut.

Ceea ce cunoastem, pana in acest moment, este faptul ca pacientii prezinta febra (minimum 38 grade Celsius), tuse, iar in cazurile mai severe, dificultate la respiratie.

Perioada de incubatie (timpul de la momentul infectarii, pana la aparitia primelor simptome si semne de boala) nu a depasit 14 zile.

Proces epidemiologic:

Sursa de agent patogen este inca necunoscuta si, prin urmare, ECDC presupune ca ar putea fi activa in continuare si genera noi cazuri.

Aparitia catorva cazuri fara legatura cu piata de peste/fructe de mare si animale vii considerata a fi punctul de plecare al izbucnirii, sau fara legatura cu alte piete similare, sugereaza posibilitatea ca sursa de agent patogen sa fie mai larg raspandita sau posibilitatea transmiterii inter-umane.

Avand in vedere stadiul actual al cunoasterii si factorii necunoscuti, ECDC considera ca:

• În prezent există o probabilitate moderată de infecție pentru călătorii din UE/SEE care vizitează Wuhan.

• Există o probabilitate mare de import de cazuri în țările cu cel mai mare volum de persoane care călătoresc către și dinspre Wuhan (ex. țări din Asia).

• Există o probabilitate mică de import de cazuri în țările UE / SEE, datorită traficului mai puțin extins al persoanelor către și dinspre Wuhan.

• Respectarea practicilor adecvate de prevenire și control al infecțiilor, în special în unitatile sanitare, în țările UE/SEE și evidentele unei transmiteri inter-umane limitate, determina ca probabilitatea evaluată ca un caz raportat în UE să genereze cazuri secundare în UE/SEE să fie foarte scăzută.

(Comunicat de presă, Direcția de Sănătate Publică Mureș)