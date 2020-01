Mureșencele încheie fără eșec prima fază

Share



Echipa de volei feminin CSU Medicina CNUE Târgu Mureș a câștigat fără probleme și jocul din ultima etapă a primei faze a Diviziei A2. Mureșencele au învins pe teren propriu formația CSU Oradea cu 3-0 (25-15, 25-10, 25-21) și au încheiat neînvinse prima fază a campionatului.

Întâlnirea nu mai avea miză pentru formația antrenorului Predrag Zukovic, care era deja câștigătoarea seriei Vest înaintea acestei partide, dar bihorencele aveau nevoie de victorie pentru a-și păstra locul secund. După ce în urmă cu o săptămână „medicinistele” câștigaseră tot în trei seturi jocul de la Craiova, echipa din Oradea o devansase pe aceasta în clasament, dar mureșencele au dat dovadă totodată de profesionalism, nepermițând unele eventuale speculații referitoare la corectitudine. Meciul a fost unul fără istoric, gazdele neoferind nicio șansă adversarei. Aparent, scorul a fost mai strâns doar în cel de-al treilea set, dar în realitate lucrurile nu au fost așa. După un debut oarecum echilibrat, doar până la 4-4, mureșencele s-au desprins rapid la 10 puncte, după care nu au mai forțat. De la 23-14 inițiativa a fost lăsată bihorencelor, așteptându-se mai degrabă greșelile acestora pentru obținerea ultimelor două puncte.

Incertitudine asupra sistemului

Formația mureșeană repetă isprava din ediția trecută, când reușea să câștige detașat seria, dar sub culorile CSM, apoi și barajul pentru promovare, dar revenită la CSU Medicina, echipa a reluat totul de la zero. Obiectivul pe care îl țintește este și de această dată revenirea în primul eșalon, dar sistemul care va fi folosit pentru faza a doua este deocamdată necunoscut. În faza a doua se va disputa un turneu play-off, dar încă nu a fost stabilit modul de disputare, seria având 6 echipe. Acest turneu va fi urmat de un baraj cu participarea echipelor din ambele serii.

„Noi încercăm să ne facem treaba în teren, să câștigăm fiecare joc. Încă nu cunoaștem felul în care se va juca în continuare, dar obiectivul nostru este și în acest an promovarea în primul eșalon. Acest lucru îl putem reuși și de această dată, dar pentru a continua și a supraviețui vom avea nevoie și de întăriri, lucru care presupune susținere financiară, altfel toată munca noastră va fi zadarnică”, au fost cuvintele antrenorului Zukovic.

Acesta a folosit echipa: Florina Murariu, Raisa Ioan, Diana Vereș, Denisa Ionescu, Mara Dumitrescu, Irina Răileanu, Alexandra Șumandea, Izabela Boga, Karina Murariu, Maria Codreanu, Iarina Axinte și Alexandra Borlodean- libero.