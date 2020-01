Un candidat la Primăria Târgu-Mureș promite parcări, piste pentru bicicliști și teatre în aer liber pe albia Pocloșului

Share



Candidatul susținut de UDMR la alegerile din acest an pentru funcția de primar al municipiului Târgu-Mureș, Soos Zoltan, a remis joi, 23 ianuarie, un comunicat de presă în care își prezintă viziunea vis a vis de modul în care ar trebui reamenajată albia pârâului Pocloș.

”Au fost suficiente promisiuni fără fond. Pocloșul arată și astăzi ca pe

vremea lui Ceaușescu. În lungime sunt peste 4 kilometri care traversează orașul și care ar putea fi amenajați în folosul comunității, iar această disponibilitate chiar există. Am putea transforma malurile pârâului în spații verzi și drumuri de bicicletă, pornind din Tudor până la Parcul Municipal. În acest fel am putea compensa și lipsa spațiilor verzi care se tot micșorează de la an la an. Folosind albia pârâului Pocloș, creăm aproape 15.000 de metri pătrați de zonă verde. Acest lucru ne oferă, de asemenea, spațiul pentru a crea o serie de teatre mai mici în aer liber”, a precizat Soos Zoltan.

O altă destinație propusă pentru albia pârâului Pocloș este cea de parcări auto.

”Pe aproximativ 25% din lungimea totală, în diferite zone ale orașului, consider că este important să amenajăm locuri de parcare prin acoperirea parțială a pârâului. De exemplu în cartierul Tudor, la Furnica și în zona centrală – zona străzilor Gheorghe Doja și Libertății. Acest lucru va crea aproximativ 2.000 de locuri de parcare”, a susținut Soos Zoltan.

Totodată, reprezentantul UDMR și-a manifestat încrederea că proiectul său va găsi sprijin din partea Administrației Naționale Apele Române, instituție condusă, de câteva zile, de un mureșean.

”Știu că planul meu este fezabil și pot fi găsite și soluții de finanțare. Este necesar acordul Administrației Naționale Apele Române, dar am încredere că odată cu numirea lui Ervin Molnar această problemă va căpăta importanța cuvenită, mai ales că acest proiect nu-i este străin. Îmbunătățirea calității vieții populației trebuie să fie o prioritate pentru noi toți”, a punctat Soos Zoltan.

Alex TOTH