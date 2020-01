Marius Pașcan, despre Dorin Florea: ”Ne-a înfrânt!”

Share



Deputatul PMP Marius Pașcan, care deține și funcția de președinte al PMP Mureș, a scris sâmbătă, 25 ianuarie, pe pagina sa de Facebook, un text intitulat ”Ne-a înfrânt!”, dedicat primarului municipiului Târgu-Mureș, Dorin Florea, totodată liderul ALDE Mureș.

”De mai bine de șapte ani de când sunt „navetist” consecvent către București, mă tot căznesc să le explic multor curioși că la Târgu-Mureș nu avem probleme etnice. Că oamenii simpli, români maghiari, sași, evrei, romi și alte seminții care compun județul Mureș trăiesc în concordie, armonie și bună pace. Și cât este de benefică această pluriculturalitate, multitudinea de identități culturale care ne valorizează și compun un anume farmec, o specificitate aproape unică a zonei noastre. Sigur, perturbată adeseori injust de instigările separatiste ale unor politicieni care nu prea au obiectul muncii iar fără respectivele provocări probabil ar sta pe tușă și ar șoma.

Acum va trebui să reiau calvarul justificărilor de la capăt… Mă voi duce în Capitală să încerc să le explic curioșilor ce probleme „catastrofale” sunt cu romii la Târgu-Mureș și de ce vrea administrația locală să le permită procrearea pe bază de anchetă socială și cu „autorizație” de la primărie. În fine, e clar că edilul a rezolvat toate celelalte probleme importante: drumuri și infrastructură, transport public și fluidizarea circulației, administrarea unităților de învățământ, mediu permisiv și atragerea de investiții, dezvoltare în ritm alert, siguranța publică prin poliția locală ș.a. E clar, toate merg strună, orașul este efervescent, pozitiv și înfloritor!

După atâția ani în care am pledat cauza orașului și a proiectelor sale în Capitală, făcând elogiul turistic al virtuților sale arhitecturale, a frumuseților naturale și a climatului multicultural, după ce i-am invitat pe toți cei care nu-l cunosc să vină cu încredere la Târgu-Mureș, mi-e o rușine de nedescris… Acum, după ce presa centrală a vuit intens despre „marea problemă” pe care o are orașul „florilor” cu înmulțirea romilor și a săracilor, voi ce le-ați spune celor are vă întreabă despre situația aceasta „conflictuală”, care vine public ca o mănușă după subiectul stereotip al conflictului interetnic de la Târgu-Mureș. Cred că este și compune o carte de vizită „atractivă”, respectiv generează un climat extrem de propice, reconfortant și de încredere pentru dezvoltare, pentru atragerea de investiții și investitori. Ce oraș frumos!

Bravo, Florea, ne-ai înfrânt!”

(Redacția)