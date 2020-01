True Travel Târgu Mureș, noutăți de ultimă oră despre noul sezon!

Share



Cu o echipă tânără, dar deja experimentată, un portofoliu mare de oferte turistice testate și cu un look nou, agenția de turim True Travel abordează sezonul 2020 în forță. Cine este, dar mai ales ce oferte noi are True Tavel, am aflat de la Constantin și Octavian Ercean, managerii companiei.

Cum a fost anul 2019 pentru True Travel ?

Anul 2019 a fost un an bun pentru toată piața turistică, nu doar pentru noi. True Travel a încheiat sezonul trecut foarte bine, datorită clienților care au decis să rămână loiali de la an la an, dar și datorită celor care ne-au acordat încrederea pentru prima oară. Tuturor le mulțumim. Cu fiecare an de activitate, crește și experiența noastră prin portofoliul de destinații și hoteluri vizitate.

Printre cele mai căutate vacanțe s-au numărat, ca și până acum, cele în Turcia, Tunisia și Grecia, iar noutatea în anul precedent cred că a fost Egipt, pentru care a existat pentru prima oară zbor direct din Târgu Mureș. A fost o destinație preferată de targumureseni și ocupată în proporție de 98%. De asemenea, am putut observa o creștere și a numărului de vacanțe exotice, mai ales în rândul mirilor care au mers în honeymoon. Pentru aceștia, de altfel, avem și pachete speciale, condiții speciale de plată (20% avans și 80% după nuntă), dar și multe surprize, întrucât, ne-am dorit și ne dorim în continuare să ajutăm cât mai mulți îndrăgostiți cu organizarea acestei vacanțe foarte speciale.

În altă ordine de idei, a fost un an aglomerat și pentru noi ca și echipă, întrucât ne-am mărit sediul și am renovat biroul nostru, pentru a ne aștepta clienții din 2020 cu o înfățișare nouă și fresh. A fost și anul în care am început să investim mai mult pe partea de online, am lansat un site nou, un blog și ne-am întregit portofoliul de video-uri de pe canalul nostru de Youtube, unde vă invităm să dați subscribe. https://www.youtube.com/channel/UC2WFNYS0S6N-a9xrOGP5jDg?view_as=subscriber. Suntem foarte recunoscători turiștilor noștri și pe această cale le mulțumim tuturor celor care ne-au trecut pragul și și-au lăsat vacanțele mult visate pe mâna noastră.

Ce ne puteti spune despe echipa True Travel, cât de important este omul în această activitate ?

Noi considerăm că angajații noștri sunt extrem de importanți în această activitate și fără ei chiar nu am avea aceleași reusite. Credem în impactul persoanei în tot procesul de ofertare și vânzare. Tocmai din acest motiv, noi investim foarte mult în oamenii cu care lucrăm. Fiecare angajat are ocazia, de câteva ori pe an, să plece gratuit în deplasări pentru perfecționare, în diferite destinații, pentru a vizita hotelurile și a cunoaște destinațiile cele mai vândute. Turiștii nostri cei mai fideli știu deja acest lucru și sunt obișnuiți cu recomandările noastre personale, pe care le apreciază și de care țin cont în cadrul alegerii făcute.Mai mult decât atât, echipa noastră participă la prezentări și cursuri din domeniu și ține, astfel, pasul cu toate noutățile din turism.

În acest moment suntem 5 persoane full time pe vânzare în agenție și două persoane pe back office. În agenție se vorbesc mai multe limbi, maghiară, engleză, italiană sau franceză, astfel că putem, de cele mai multe ori, să ajutăm și să deservim o varietate foarte mare de clienți.

În ultimul timp ne-am focusat pe căutarea unor persoane care sunt la început de drum, studenți sau proaspăt absolvenți, întrucât ne dorim mult să investim în viitorul țării și să îi ajutăm să se dezvolte și să crească, dacă au drag de turism.

Prin ce se distinge True Travel pe piața agențiilor de turism din județ ?

Noi am adoptat de-a lungul timpului, mai multe strategii de diferențiere pe piața turistică. În primul rând, încă de la început am promovat disponibilitatea 24 h din 24 h, strategie care continuă și în 2020. Suntem disponibili non-stop pentru urgențe și problemele care ar putea apărea, întrucât înțelegem cât de important este pentru turiștii noștri să știe că au pe cine se baza, chiar și la ore târzii sau noaptea. Trimitem oameni peste tot în lume și este extrem de important pentru noi să îi putem ajuta oricând.

De asemenea, prezența noastră în mediul online este un factor principal de diferențiere. Lumea ne poate găsi pe Facebook, Instagram, Youtube și Blog http://blog.truetravel.ro/. Pe Youtube am construit un canal care este în creștere de la lună la lună, cu aproape 1000 subscribers în acest moment, unde postăm constant video-uri din destinațiile vizitate de noi. Sunt video-uri reale și obiective, de tip vlog, în care prezentăm atât avantajele, cât și dezavantajele destinațiilor vizitate, pe care le poate viziona oricine, pentru a întelege exact ce presupune fiecare loc și la ce să te aștepți. Un alt proiect unic este și #TrueTravelprinRomânia, proiectul inițiat din drag de țară, prin care vizităm, testăm și filmăm alături de Atti Masline (fotograf și videograf local), cele mai bune și deosebite hoteluri din România. De ceva timp am lansat și proiectul #TrueTravelBike, prin care închiriem gratuit biciclete tuturor târgumureșenilor.

În agenție, încercăm să ne punem mereu în pielea turiștilor și să îi tratăm exact așa cum ne-ar plăcea și nouă să fim abordați. De aici și ideea de a avea un frigider plin cu răcoritoare la dispoziția turiștilor, cafea sau ceva dulce, dar și ideea de a crea un spatiu cât mai friendly.

Ce noutăți aveți pentru 2020 ?

Cea mai importantă veste este adaugarea de către partenerii noștri a charterului din Târgu Mureș pe Creta, care își va începe operarea în data de 11 iunie. Încurajăm toți târgumureșenii să ia în considerare această destinație pentru vacanța lor din 2020, întrucât este deosebită. E cea mai mare insulă grecească și oferă foarte multe activități pentru toate categoriile de vârstă.

În continuare, Turcia și Egiptul pot fi accesate cu zbor din Târgu Mureș, la fel ca și anul trecut. Este foarte important pentru clienții noștri să știe că True Travel deține atât licența de turism, cât și polița de insolvabilitate valabile și în noul an. Turiștii ne pot găsi într-un birou cu înfățișare nouă, dar la același sediu (str. Bolyai nr. 27), la fel de plini de energie și cu aceleași servicii cu care i-am obișnuit în fiecare an de activitate.

De asemenea, dorim să transmitem că pachetele și sejururile pentru vară sunt puse în vânzare cu reduceri de early booking de până la 30% până la sfârșitul lunii ianuarie, drept urmare, încurajăm toți turiștii să se gândească deja serios la vacanța de anul acesta, întrucât există destinații și plecări pentru care nu mai sunt locuri pe avion. Detalii despre ofertele noastre puteți găsi pe: http://www.truetravel.ro, pe pagina noastră de Facebook https://www.facebook.com/truetravel.ro/, telefonic, sau fizic în agenție, care este deschisă de luni până vineri, de la 08:00 la 20:00.

