Ziua Unirii Principatelor, moment de aleasă simțire românească la Reghin

Ziua Unirii Principatelor Române a fost marcată vineri, 24 ianuarie, la Casa Municipală de Cultură “Eugen Nicoară” din Reghin, gazda unui spectacol folcloric dedicat Micii Uniri de la 1859. Reghinenii au umplut sala Casei de Cultură „Eugen Nicoară”, părtași, alături de oficialitățile orașului, dintre care nu au lipsit consilierii locali, primarul Maria Precup și președintele PSD Mureș, Vasile Gliga, la un moment de aleasă simțire patriotică dedicată momentului istoric de la 1859. „Unirea Principatelor Române a avut loc la data de 24 ianuarie 1859 prin unirea statelor Moldova și Țara Românească sub numele de Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești. Unirea a fost legată de un om, de o personalitate, Alexandru Ioan Cuza, și de alegerea sa ca domnitor, în Moldova pe data de 5 ianuarie 1859, iar în Țara Românească, alegerea sa s-a înfăptuit la 24 ianuarie 1859”, a precizat Simina Cota, prezentatoarea spectacolului dedicat Unirii Principatelor Române.

Jurământ de credință față de țară

Un moment special a fost apariția pe scenă a Domnitorului Micii Uniri, Alexandru Ioan Cuza, readus la viață de Iulian Praja, managerul Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională și Educaţie Artistică Mureș, însoțit de Mihail Kogălniceanu, transpus pe scenă de Ioan Conțiu, directorul Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin. „Alegându-te pe tine Domn în ţara noastră, am voit să arătăm lumii ceea ce toată ţara dorește: la legi noi, oameni noi. O, Doamne! Mare și frumoasă îţi este misiunea. Constituţia din 7 (19) august ne însemnează o epocă nouă și Măria ta ești chemat s-o deschizi! Fii dar omul epocii; fă ca legea să înlocuiască arbitrarul; fă ca legea să fie tare, iar tu, Măria ta, ca Domn fii bun, fii blând; fii bun mai ales cu acei pentru care mai toţi Domnii trecuţi au fost nepăsători sau răi… Fă, dar, ca domnia ta să fie cu totul de pace și de dreptate; împacă patimile și urile dintre noi și reintrodu în mijlocul nostru strămoșească frăţie. Fii simplu, Măria ta, fii bun, fii Domn cetăţean; urechea ta fie pururea deschisă la adevăr și închisă la minciuni și la lingușire. Porţi un frumos și scump nume, numele lui Alexandru cel Bun. Să trăiești dar mulţi ani, o, Doamne! ca prin dreptatea Europei, prin dezvoltarea instituţiilor noastre, prin simţămintele tale patriotice să mai putem ajunge la acele timpuri glorioase ale naţiei noastre, când Alexandru cel Bun zicea ambasadorilor din Bizanţ că România nu are ocrotitor decât pe Dumnezeu și sabia sa. Să trăiești, Măria ta!”, au fost cuvintele lui Mihai Kogălniceanu, redate celor prezenți de prof. Ioan Conțiu. La rândul său, Alexandru Ioan Cuza, prin Iulian Praja, a depus jurământul de credință față de România astfel: „Jur, în numele Prea Sfintei Treimi și în fața țărei mele că voi păzi cu sfințenie drepturile și interesele patriei, că voi fi credincios Constituției în textul și în spiritul ei, că în toată domnia-mea voi priveghea la respectarea legilor pentru toți și în toate, uitând toată prigonirea și toată ura, iubind deopotrivă și pe cei ce m-au iubit și pe cei ce m-au urât, neavând înaintea ochilor mei decât binele și fericirea nației române. Așa Dumnezeu și compatrioții mei să-mi fie întru ajutor!”. Jurământul Domnitorului Cuza a fost completat de jurământul de credință față de Ziua Unirii Principatelor al întregii suflări prezente la Casa de Cultură „Eugen Nicoară”.

Recitaluri ale soliștilor reghineni

Programul artistic dedicat Unirii Principatelor Române de la Casa Municipală „Eugen Nicoară” a adus pe scenă soliști locali dragi publicului reghinen, Anca Branea, Ana Toncean, Mihaela Lateș, Corina Covaciu, Gabriela Oltean, Cristian Farcaș, Doru Pop, Sorin Pantea, David Pușcaș, Dumitru Gliga, Viorel Spînu, Florin Miler și Anton Grama. Dansul popular a completat oferta artistică a serii, adus pe scenă de Ansamblul de dansuri populare ”Doina Mureșului” al Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară”. Invitații speciali ai serii au fost Ciprian și Mihaela Istrate.

”Hai să dăm mână cu mână”, în centrul Reghinului

La loc de cinste a fost și Fanfara Municipiului Reghin, cea care a dat startul spectacolului dedicat Micii Unirii, precum și cea care a asigurat acompaniamentul muzical al tradiționalei hore întinse, la finalul zilei, în centrul municipiului Reghin.

Sursă foto: Sorin Man