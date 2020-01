FOTO: Proiecte pentru comunitate, în Adămuș

Share



Situată pe râul Târnava Mică, la circa 4 kilometri de municipiul Târnăveni din județul Mureș, pe DJ 117, comuna Adămuș este gospodărită de o echipă edilitară condusă de Miklós Tibor László, care ocupă funcția de primar din anul 2016. Care au fost principalele proiecte bifate de echipa condusă de primarul Miklós Tibor László, dar și care sunt perspectivele de viitor ale comunei Adămuș, vă invităm să aflați în interviul următor.

Reporter: Vă rog să prezentați principalele proiecte derulate de Primăria comunei Adămuș și propun să începem cu proiectele care vizează învățământul.

Miklós Tibor László, primarul comunei Adămuș: Proiectul care e aproape în finalizare este construirea unei grădinițe cu program prelungit în satul Adămuș. Necesitatea acestei construcții provine din faptul că vechea clădire în care funcționează grădinița cu program normal a fost retrocedată și am fost nevoiți pe de-o parte din acest motiv, pe de altă parte, ca să-i ajutăm pe părinți. Am gândit o grădiniță cu program prelungit în așa fel încât părinții să își poată lăsa copii cât timp ei sunt la serviciu. Construcția este aproape finalizată, mai este de făcut doar împrejmuirea și achiziția dotărilor pe acest proiect.

Rep.: Câți beneficiari vor fi și care este valoarea aproximativă a proiectului?

M.T.L.: Valoarea aproximativă a investiției este de 330.000 de euro, iar la aceasta se adaugă o cofinanțare din bugetul local pentru că în timpul lucrărilor a mai apărut necesitatea construirii unui zid de sprijin, mutarea unei fose septice vechi. Grădinița va avea trei grupe, plus bucătăria și toate dotările necesare pentru desfășurarea acestor activități. Deja am trimis înștiințări către părinți care vor trebui să aleagă dacă vor să rămână la programul normal sau vor să treacă la cel prelungit. Pe domeniul educațional mai avem depuse două proiecte pentru reabilitarea școlilor din Adămuș și Dâmbău, clasele 1-8. Aceste proiecte sunt finalizate, inclusiv cu autorizațiile de construcții, mai rămâne doar execuția care trebuie licitată.

Rep: Ce valoare au aceste proiecte?

M.T.L.: Peste un milion de euro pentru școala din Adămuș și 800.000 de euro pentru școala din Dâmbău. În Adămuș sunt trei clădiri care se reabilitează din care o sală de sport și o școală vehe. Pe educațional acestea sunt marile investiții, nu mai punem la socoteală micile reparații, împrejmuiri și camerele de supraveghere care se fac din bugetul local.

Rep.: Să trecem și la investițiile pe infrastructură…

M.T.L.: Aș începe cu proiectul de canalizare, contractul de finanțare este semnat cu Ministerul Dezvoltării și are o valoare 23 de milioane de lei, din care 16 milioane de lei reprezintă execuția, restul fiind dotările. Canalizarea pentru satele Cornești și Crăiești sunt prin programul PNDL 2, iar satele Dâmbău și Adămuș sunt cuprinse în programul POIM de mult timp, proiectul fiind blocat prin instanțe, însă am înțeles că s-a deblocat și proiectanții deja au fost pe teren.

Rep: Ce termen există pentru canalizarea de la Cornești și Crăiești?

M.T.L.: În 2020 ar trebui să le dăm în funcțiune, încă se lucrează, sunt vreo 5 kilometri de conducte puse. Tot pe infrastructură putem aminti proiectul de îmbunătățire a infrastructurii – asfaltări prin comună, de 7,7 kilometri, proiect care este în execuție cu 1 milion de euro din fonduri europene și 1,5 milioane de lei din bugetul local, ca și cofinanțare. Două străzi sunt asfaltate, momentan se lucrează la acostamente și podețe. De asemenea, putem aminti proiectele de regularizare și betonare a albiilor pârâielor. În Adămuș, pe lângă drumul județean, s-a realizat peste 60 de metri de regularizare și betonare și lărgirea albiei pârâului Vereș, în colaborare cu Consiliul Județean pentru că este adiacent DJ 107 D. Acest proiect se face din cauza vulnerabilității la inundații, din acest motiv s-au luat măsuri pentru a limita sau a evita situațiile acestea. În Dâmbău, la fel, se realizează o regularizarea albiiei pârâului Dâmbău, lucrare în valoare de 2 milioane de lei și acum ne aflăm undeva la jumătatea lucrării. Tot din cauza inundațiilor au fost afectate două poduri în satul Cornești și s-au depus cereri de dezvoltare la Ministerul Dezvoltării, care au fost aprobate prin ordin de ministru și sunt în curs de finalizare a documentațiilor ca să înceapă Compania Națională de Investiții licitarea și execuția primului pod. În același sens, pietruirile le facem în regim propriu, cu achizițiile noastre.

Rep.: Care este situația proiectului de modernizare a căminelor culturale?

M.T.L.: Stadiul de implementare a proiectului care are o valoare de 300.000 de euro este la faza de ”Proiect tehnic în avizare” și cât de curând vom da autorizația de construcție pentru că nu este vorba doar de clădirea în sine, ci și de amenajarea zonei creând parcuri, parcări și wi-fi gratuit în zonele respective. În interiorul clădirilor se creează chiar și cluburi.

Rep: Pe viitor ar fi nevoie de alte proiecte?

M.T.L.: Avem și acel proiect de pietruiri drumuri agricole. Ca și viziune ar mai fi pe infrastructură restul de 8 kilometri de străzi care momentan sunt pietruite, avem deja studiu și toate avizele în cazul în care avem o finanțare să putem acționa.

Activități gospodărești

Primarul Miklós Tibor László face echipă la conducerea Primăriei comunei Adămuș cu viceprimarul Ilie Marian Andrei, ale cărui atribuții sunt legate de coordonarea unor activități gospodărești.

”În cursul acestui mandat a fost înființat un serviciu de gospodărie comunală, am cumpărat un tractor cu remorcă prin fonduri proprii și un buldoexavator prin fonduri europene GAL, am angajat șapte muncitori și am format și Poliție Locală. Suntem printre puținele comune care are Poliție Locală, avem doi polițiști deocamdată. Este o modalitate de a comunica cu locuitorii comunei, în special în domeniul prevenirii unor evenimente neplăcute”, a declarat viceprimarul comunei Adămuș, Ilie Marian Andrei.

Au consemnat Alex TOTH și Andreea GONDOR