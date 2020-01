Sindicaliștii ”Mureșul” din Apele Române, scrisoare deschisă către Klaus Iohannis, Ludovic Orban, Costel Alexe și Ervin Molnar

Share



Sindicatul ”Mureșul” din Administrația Națională Apele Române a remis, în urmă cu câteva zile, o scrisoare deschisă adresată președintelui României, premierului României, ministrului Apelor, Pădurilor și Mediului și directorului general al Administrației Naționale Apele Române.

Documentul este semnat de jrs. Cornel Brișcaru, președintele Sindicatului ”Mureșul” din Apele Române, și conține o listă de 12 măsuri considerate ”extrem de importante pentru bunul mers al activității in acest domeniu.”

Redăm, în rândurile de mai jos, scrisoarea deschisă a sindicaliștilor:

”Către,

Președintele României, domnul Klaus IOHANNIS

Primul ministru al Guvernului României, domnul Ludovic ORBAN

Ministrul Apelor, Pădurilor și Mediului, domnul Costel ALEXE

Directorului general al Administrației Naționale Apele Române(ANAR), domnul Ervin MOLNAR

Având in vedere evoluția situației economice şi sociale a României şi, in acest context, modul in care se desfășoară activitatea intr-unul dintre cele mai importante sectoare ale activității, vitale pentru menținerea şi evoluția populației țării, respectiv domeniul gospodăririi apelor,

Conștienți fiind in acest context de locul şi rolul pe care il au resursele de apă pentru menținerea vieții,

Implicați fiind activ și permanent in activitatea celor care lucrează in domeniul gospodăririi apelor, in asigurarea şi valorificarea durabilă a uneia dintre cele mai importante resurse naturale de care dispunem, apa,

Observând cu îngrijorare că de pe agenda publică a decidenților politici lipsește in acest moment cu desăvârșire tema gestionării durabile a resurselor de apă,

Asumând conștient rolul de a informa şi apăra constant, deschis şi nemijlocit drepturile celor care au înțeles să lucreze zi de zi in acest important domeniu de activitate,

Sindicatul Mureșul din Apele Române – SMAR – propune societății și decidenților politici ai țării o serie de 12 măsuri considerate de noi extrem de importante pentru bunul mers al activității in acest domeniu.

Astfel, noi, membrii Sindicatului Mureșul din Apele Române – SMAR, solicităm:

Definirea prin lege a domeniului gospodăririi apelor ca fiind unul de importanță strategică. Declararea acțiunilor de combatere a poluărilor ca fiind de importanță națională. Elaborarea și aprobarea in CSAT a unei Strategii de dezvoltare durabile a resurselor de apă din România pentru următorii 100 de ani. Această strategie trebuie să aibă in vedere inclusiv asigurarea rezervelor strategice de apă, prin realizarea de noi acumulări, in bazinul hidrografic al României. Constituirea, după modelul Gărzii de mediu, a Gărzii de ape, structură funcțională in interiorul Administrației Naționale Apele Române(ANAR), cu rol de supraveghere și control a tuturor activităților care au legătură cu domeniul gospodăririi apelor. Alocarea minim a 2% din PIB pentru proiectele naționale de gospodărire a apelor. Cuprinderea poluării și distrugerii în orice fel a lucrărilor de gospodărire a apelor ca infracțiune in Codul penal și sancționarea acesteia ca atare. Elaborarea, după modelul statutului funcționarilor publici sau statutul polițiștilor, a unui Statut al angajaților din domeniul gospodăririi apelor și definirea acestora ca angajați cu statut special. Acest statut al angajaților să conțină inclusiv elementele unei noi grile de salarizare a personalului angajat, de drepturi și responsabilități încredințate funcție de redefinirea domeniului ca fiind de importanță strategică. Preluarea ANPA și ANIF ca structuri și competențe funcționale in cadrul Administrației Naționale Apele Române(ANAR), in acest moment aceste entități parazitând și îngreunând activitatea administratorului național al resurselor de ape. Elaborarea in regim de urgență a metodologiei de contribuții pentru cei care sunt protejați de lucrările de apărare împotriva inundațiilor. Banii proveniți din această sursă vor fi folosiți numai pentru realizarea de lucrări de apărare sau menținerea in funcțiune la parametrii proiectați a celor realizate. Interzicerea prin lege a extragerii de minerale naturale din cursurile de apă și la o distanță de 1000 de metri de malurile acestor cursuri. Orice lucrare in albia râurilor și pe maluri pe distanța indicată să poată fi realizate numai de către Administrația Națională Apele Române(ANAR) definit ca unic gestionar și administrator al rezervelor de apă ale României. Interzicerea prin lege a amplasării pe cursurile de apă a oricăror funcțiuni de tip microhidrocentrală, dovedit fiind acum că acestea distrug atât cursurile cât și fauna și flora acestora. Derularea, ca parte integrantă a Strategiei de dezvoltare durabilă aprobată in CSAT, de proiecte/programe naționale prioritare pentru ameliorarea/îmbunătățirea/conservarea durabilă a resurselor de apă.

Față de acestea ne exprimăm convingerea că in mod conștient măsurile propuse de noi vor fi analizate și discutate serios de către toți aceia care conștientizează locul și rolul resursei de apă pentru păstrarea vieții și dezvoltare durabilă.

Cu stimă,

jrs. Cornel Brișcaru

Președinte SMAR”

(Redacția)