Regiunea Centru va prezenta partenerilor germani oportunitățile de dezvoltare economică

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Consiliul Județean Alba, au avut o importantă întrevedere de lucru la Ambasada României din Berlin. A trecut un an de la expoziția de excepție în cadrul căreia s-au prezentat toate cele șase județe din Regiunea Centru, cu materiale comune, româno-germane, pentru a ilustra bunele relații dintre două regiuni europene, iar acum se pune problema prezentării oportunităților de dezvoltare economică pe care le are Regiunea Centru. Conducerea ADR Centru, alături de conducerea CJ Alba, au avut o rundă de discuții cu Excelența Sa domnul ambasador Emil Hurezeanu, pentru a analiza aspecte privind dezvoltarea coopoerării între Landul Brandenburg și Germania, în ansamblu, cu Regiunea Centru și România, pe baza parteneriatului unic între aceste două regiuni, bazat pe valorile europene.

La evenimentul desfășurat la Ambasada României din Berlin, ES Ambasador Emil Hurezeanu a primit delegațiile conduse de Simion Crețu, director general ADR Centru, și Ion Dumitrel, președinte CJ Alba, fiind prezent și directorul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, Gabriel Rustoiu. Întrevederea survine la un an după ce o importantă delegație a Regiunii Centru – din care au făcut parte președinții Consiliilor județene din Alba, Mureș și Sibiu – a avut o prezentare deosebită în fața reprezentanților mai multor țări europene, acreditați la Berlin.

Vorbind despre întrevederea de lucru de la Berlin, domnul Simion Crețu, director general ADR Centru, a precizat: ”Colaborarea Regiunii Centru cu Landul Brandenburg si alte organizații din Germania a jucat un rol important in ansamblul acțiunilor de cooperare pe care ADR Centru le-a avut până în prezent. Brandenburg a fost primul partener german cu care am colaborat si a rămas o prezență constantă și fidelă în lista colaboratorilor noștri. Colaborarea dintre cele două regiuni a debutat în anul 2002 cu proiectele de twinning regional, care au contribuit la dezvoltarea capacității instituționale a Agenției și apoi am reușit să dezvoltăm proiecte de cooperare economică. Acestea au reprezentat o tema constantă în dezvoltarea parteneriatului nostru. Acum, ne dorim să colaborăm cu Ambasada României, pentru a prezenta întregii Germanii și la nivel internațional oportunitățile pe care le are regiunea noastră”.

În cadrul discuțiilor de la Berlin au fost abordate subiecte sensibile ale temelor europene din prezent, de la Brexit la toleranța și buna conviețuire a cetățenilor europeni. S-a vorbit despre drepturile omului și protecția minorităților, gestionarea monumentelor și personalităților istorice, dezvoltarea socio-economică, relația între om și mediul înconjurător, un accent deosebit fiind pus pe atracțiile turistice. Important pentru delegația română a fost faptul că Ambasada României s-a arătat deschisă unui parteneriat prin care Regiunea Centru să-și prezinte avantajele și oportunitățile socio-economice de dezvoltare. Această prezentare – pentru invitații Ambasadei – ar putea fi organizată în al doilea semestru al acestui an și va include atât un mic eveniment cultural-istoric, precum și o descriere succintă a oportunităților de investiții în cele șase județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

”Discutând cu conducerea Agenției de Dezvoltare Regională Centru și cu reprezentanții județului Alba, am văzut că se utilizează din plin cunoștințele preluate de la partenerii din Germania. ADR Centru ne-a prezentat teme privind îmbunătățirea climatului socio-economic și creșterea competitivității regionale, dar și în domeniul schimburilor culturale. Considerăm că acesta este un exemplu bun, chiar și pentru germani. În luna iulie, Germania va prelua Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene și dorim să colaborăm cu Regiunea Centru pentru a realiza aici, la Ambasada din Berlin, un eveniment prin care să celebrăm acest eveniment și să aniversăm în mod deosebit cei 140 de ani de cooperare româno-germană, ce se vor împlini în acest an. Lucrăm cu experții noștri și cei ai regiunii pentru a stabili un calendar potrivit pentru organizarea unei prezentări economice a Regiunii Centru, cât mai curând în acest an”, a declarat ES Emil Hurezeanu, Ambasadorul României în Germania.

Ambasada română din Berlin are capacitatea să coaguleze interesul instituțiilor de stat germane: Parlamentul și Cancelaria federală, ai Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanți ai guvernului și parlamentului din Landul Brandenburg, dar și a reprezentanților mediului de afaceri și al presei germane. Astfel, germanii se vor putea documenta mai ușor despre oportunitățile, atracțiile deosebite și tradițiile din Regiunea Centru, obținând multe informații despre regiunea noastră, în special despre posibilitățile de investiții în România. Practic, este în interesul nemijlocit al Regiunii Centru să-și prezinte potențialul, ținând cont că este printre regiunile românești cele mai dezvoltate și cel mai bine conectate cu vestul Europei. Pe de altă parte, investitorii – fie ei germani, sau de alte naționalități – ar putea găsi în Regiunea Centru multe oportunități, de la infrastructură și zone industriale, până la resurse umane bine pregătite. În plus, Ambasada României poate facilita deschiderea unor noi posibilități de cooperare cu alte landuri germane, în funcție de interesul autorităților locale din România. În acest fel, administrația și mediul de afaceri românești ar putea coopera pentru a atrage fonduri publice și private pentru dezvoltare și pentru creșterea calității vieții.

”Am avut o întâlnire de lucru foarte utilă la Ambasada României din Berlin, în cadrul căreia am stabilit mai multe elemente concrete de acțiune pentru acest an. Județul Alba are o relație excelentă cu partenerii germani, concretizată și în importantele investiții germane prezente la noi. Rămânem, în continuare, ferm dedicați parteneriatului româno-german, căutând noi modalități de extindere a colaborării noastre. Astfel de întâlniri ne ajută foarte mult să ne evaluăm acțiunile și să ajustăm dinamica cooperării noastre, pentru a putea răspunde cât mai bine exigențelor parteneriatului”, a precizat Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba.

ADR Centru are mai mult de un deceniu de parteneriat oficializat la nivel de reprezentanță permanentă între Landul Brandenburg și Regiunea Centru, relațiile bilaterale datând de aproape douăzeci de ani. Aceasta este singura cooperare inter-regională de acest fel din România, aflată în continuă dezvoltare, la același nivel de încredere și respect reciproc și care confirmă încă odată că trăim într-o Europă a regiunilor și a oamenilor. ADR Centru se concentrează pe atragerea cât mai multor fonduri în Regiune, care să sprijine activitatea actorilor regionali în procesul de dezvoltare a Regiunii, să promoveze sursele de finanțare disponibile și oportunitățile locale, pentru a sprijini comunitățile în accederea la o viață calitativ mai bună. Astfel, din cele 34 de proiecte de cooperare europeană în care ADR Centru a fost implicată, din 2003 pana în prezent, 8 sunt realizate în parteneriat cu organizații din Germania. Astfel, 24 de organizații din Germania au fost partenere ale organizațiilor și instituțiilor românești, în cele 8 proiecte.

Pentru viitor, ADR Centru caută posibilități de cooperare între organizații din Regiunea Centru și din Germania pentru dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul cercetării-inovării, dar și pentru identificarea de parteneri pentru proiecte finanțate prin Programe ale Comisiei Europene. Alte abordări vizează participarea ADR Centru ca partener în proiecte privind evaluarea impactului schimbărilor climatice și dezvoltarea de politici publice adecvate în domeniul sănătății, agriculturii, mediului, dar și pentru adaptarea forței de muncă la necesarul de competențe din procesul de modernizare industrială.

