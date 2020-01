Vioara, regina Balului Însuraților de la Reghin

Share



Sâmbătă, 1 februarie 2020, de la ora 14, va avea loc la Reghin cea de-a XIII-a ediție a Balului Însuraților, eveniment cultural tradiţional unic în ţară prin amploare şi desfăşurare, al cărui gazdă este, an de an, familia Gliga Vasile Ghiorghe. Și în acest an, lăturenii şi chizăşii vor întâmpina în sala de bal pe cei peste 600 de participanți în port popular autentic, scos din lada de zestre. Oaspeții balului vor sosi din Reghin, de pe Văile Mureșului, Gurghiului și Beicii, dar și din întreaga țară.

„Această amplă întrunire își propune an de an păstrarea tradițiilor, a portului popular și a jocului țărănesc autentic. Sunt invitați rapsozi populari din zona noastră, grupuri de jucăuși tradiționali și ansambluri din zona Reghinului, cunoscute deja în plan național și chiar internațional.”, declară Dumitrița Gliga, organizatorul Balului Însuraților.

„Vioara”, simbolul Balului Însuraților, ediția 2020

La loc de cinste va fi portul și jocul popular, condiții obligatorii în ce privește desfășurarea balului. Se va juca la Balul Însuraţilor „De-a lungul”, „Bătuta”, „Roata”, „Învârtita”, Cățeaua, Târnăveanca, pe muzica a peste 20 de solişti din împrejurimi și a unor oaspeți de onoare. „Tema balului din acest an este „Vioara”, pentru că cetera și ceterașul erau nelipsiți de la evenimentele importante din viața satului românesc. De asemnenea, România a fost în 2019 pe locul I la exportul de instrumente muzicale cu coarde și arcuș datorită firmelor recunoscute în plan internațional din Reghin, peste 60% din acest export fiind realizat de firmele Gliga. Cel mai bun lemn din lume folosit pentru viori este din Munții Carpați, pe Valea Gurghiului existând Valea Italianului, de unde se spune că marii lutieri ai lumii, inclusiv Stradivari și-ar fi procurat molidul pentru instrumentele sale.”, a precizat Dumitrița Gliga.

Astea fiind spuse, gazdele balului vă așteaptă la un eveniment de suflet, Balul Însuraților, transmis și în acest an în direct de Ardeal Tv!.