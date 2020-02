O brutărie mureșeană se oferă să îi angajeze pe cei doi sri-lankezi din Ditrău

Share



Reprezentanții brutăriei reghinene Pansab au publicat duminică, 2 februarie, pe pagina de Facebook a societății, un text în care își anunță disponibilitatea de a-i angaja pe cei doi brutari din Sri Lanka, a căror activitate la o brutărie din localitatea harghiteană Ditrău este contestată, din motive etnice, de o parte a comunității locale.

Redăm, în rândurile de mai jos, anunțul făcut de reprezentanții brutăriei Pansab:

”Noi, cei de la Pansab, apreciem, respectam si rasplatim munca si oamenii dornici de a-si exercita acest drept fundamental, indiferent de nationalitatea, religia lor sau culoarea pielii.

De aceea, cu aceasta ocazie, dorim sa informam ca suntem dispusi sa-i angajam pe cei doi muncitori srilankezi din Ditrau, aflati , fara vina lor, in mijocul unui scandal etnic si rasist.

Pt orice informatie in legatura cu posibilitatea de a-i angaja pe cei doi muncitori, va stam la dispozitie prin toate caile de comunicare: Facebook, email – contact@pansab.ro cat si telefonic la numarul de telefon 0744345529 (in limbile: romana, ungureste si engleza)

E rusinos ca in 2020, intr-o tara membra a Uniunii Europene sa se intample asemenea fapte reprobabile. E de datoria fiecaruia sa luam atitudine si sa sanctionam orice abuz si incalcare a drepturilor si libertatilor cetatenilor. Intr-o zi, oricare dintre noi poate fi in aceasta situatie.”

