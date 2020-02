Conferința anuală DAFCOCHIM Agro: Bayer, ofertă integrată

Share



Peste 250 de fermieri, reprezentanți ai furnizorilor de inputuri pentru agricultură, managementul și o parte din echipa DAFCOCHIM Agro și-au dat întâlnire la Conferința Anuală a DAFCOCHIM Agro, o conferință upgradată și organizată într-un format mai prietenos, mai uman și mai puțin tehnic, la Saliris Resort din localitatea Egerszalók, Ungaria.

Pe oaspeți i-a întâmpinat dr. ing. Gheorghe Boțoman, consultant tehnic al DAFCOCHIM Agro și un moderator – fin cunoscător al domeniului agricol și al participanților la Conferința Anuală DAFCOCHIM Agro. Ne-a anunțat apoi că cei doi acționari ai DAFCOCHIM, Liviu Cojoc și Radu Fodor vor deschide și închide conferința, într-o simetrie perfectă.

Liviu Cojoc, directorul general și acționarul majoritar al DAFCOCHIM Group, le-a dezvăluit colaboratorilor săi un pas important al grupului de firme, și anume separarea activității de agricultură de cea de distribuție produse chimice.

Reprezentanții companiilor ADAMA, AZOMUREȘ, BASF, Bayer, Belchim Crop Protection, Borealis L. A. T, CORTEVA Agroscience, FMC, KWS, Limagrain, Nufarm, Summit Agro, Syngenta și TIMAC Agro ne-au adus noutățile din domeniu și ne-au oferit o perspectivă actualizată a viitorului agribusiness-ului pe plan global.

Fermierii au subliniat buna colaborare pe care o au cu DAFCOCHIM Agro, compania care le este partener, creditor și furnizor de informații, produse, soluții și tehnologii de ultimă oră.

Onorat să reprezinte una dintre companiile globale care mizează pe cercetare, Mihai Gheorghe, Head of Sales Romania&Moldova al Bayer, a spus în deschidere: “Trebuie să apreciem cu toții efortul pe care compania DAFCOCHIM îl face an de an în a organiza un eveniment de așa natură și de un așa nivel. Evenimentul acesta se dorește a fi o platformă de comunicare între noi, între dumneavoastră, fermierii, și noi, companiile care furnizăm inputuri în agricultură, pornind de la îngrășăminte, semințe, produse de protecția plantelor. DAFCOCHIM este pentru noi, pentru Bayer, un partener important, cel mai important partener al nostru din zona de centru a României, este o companie cu care am dezvoltat relații și un parteneriat de lungă durată și noi considerăm că este un parteneriat de succes pentru ambele părți”.

În anul 2020, compania Bayer vine cu o ofertă integrată și cu noutăți în portofoliu.

“Aceasta este schimbarea pe care o avem începând cu acest sezon, și anume că avem atât hibrizi de porumb și rapiță, cât și produsele de protecția plantelor, pe care le prezintă și le discută o singură echipă în fața dumneavoastră. În anul 2020 să știți că Bayer are noutăți, lansează trei hibrizi de porumb din diferite grupe de maturitate diferite, hibrizi cu potențial ridicat pe care veți avea șansa să îi cultivați și să le vedeți performanțele. De asemenea, avem în portofoliul de protecția plantelor două noi fungicide pentru horticultură și o nouă formulare a insecticidului Decis, care are și un nou mod de control al dăunătorilor prin capcane cu feromoni. Este o noutate pentru ceea ce înseamnă combaterea integrată în acest moment în România și spunem noi că vom avea succes, este ceva care se potrivește în momentul de față cu tendințele care sunt promovate la nivelul consumatorului”, a spus Mihai Gheorghe.

De asemenea, Bayer continuă să inoveze și să ofere soluții pentru agricultură.

“Alături de portofoliul nostru tradițional de produse de protecția plantelor și hibrizii de sămânță avem, de asemenea, și dezvoltăm soluții de agricultură digitală și de agricultură de precizie prin platforma noastră ClimateFeelYou, unde putem să vă arătăm în timp real evoluția culturilor și problemele pe care le aveți dumneavoastră. Sunt soluții de viitor, la care ne gândim și pe care le vom promova și le vom prezenta în fața dumneavoastră”, a mai subliniat acesta.

La finalul discursului său, Mihai Gheorghe a avut un mesaj pentru fermieri: “Sunteți aici, în sală, fermieri importanți, fermieri care aveți o voce puternică, fermieri care aveți rezultate recunoscute și care sunteți modele pentru mulți din alte zone ale țării, trebuie să știți că împreună putem să construim o agricultură durabilă, o agricultură pe care toată lumea să o respecte, suntem la un moment de răscruce, la un moment în care consumatorul dictează foarte multe lucruri care nu sunt adevărate și trebuie împreună să le apărăm”.

Alături de Mihai Gheorghe, la Egerszalók, s-au aflat Octavian Maier, reprezentant jud. Alba, György Mihály, director zonal, Marius Vîjdea, reprezentant jud. Alba.