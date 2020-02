Investiție de peste 2,2 milioane de lei la Batoș

Share



Primăria comunei Batoş beneficiază de o finanţare de peste 2,2 milioane de lei, cea mai mare parte a sumei provenind de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), pentru construirea unei platforme de colectare a gunoiului de grajd şi achiziţionarea utilajelor necesare, în cadrul unui proiect pentru controlul integrat al poluării cu nutrienţi.

”În comuna Batoş sunt 8.000 de oi şi 1.600 de vaci care cresc mai ales în gospodării mici, unde proprietarii nu îşi permit să construiască platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd. Pentru a veni în sprijinul lor, primăria a accesat o finanţare de 2 milioane din fonduri BIRD şi 200.000 lei din fonduri locale. Principala activitate din comună este horticultura, agricultura şi zootehnia. O pondere însemnată o au crescători de animale, iar după noile norme europene aceştia nu mai pot beneficia de subvenţia pe cap de animal dacă nu deţin în proprietate sau dacă nu au contract cu cineva care deţine o platformă pentru gunoi de grajd. Aşa că am venit noi, ca primărie, şi am accesat o finanţare pentru construirea unei platforme corespunzătoare şi, totodată, să dotăm această platformă cu utilajele necesare. Am găsit la Ministerul Mediului deschidere şi am întocmit un studiu, iar pe proiectul ”Controlul integrat al poluării cu nutrienţi” am fost declaraţi eligibili. Astfel că am depus toate documentele şi am câştigat finanţarea alocată de BIRD”, a declarat luni, primarul comunei Batoş, Dinu Cotoi.



Primarul a spus că în cadrul acestei investiţii se va fi construită platforma şi va fi dotată cu utilajele necesare funcţionării, un încărcător frontal performant, două remorci pentru transport, maşină de împrăştiat gunoiul, o vidanjă, care au fost livrate deja şi un tractor care urmează să ajungă la Batoş.

Primarul a arătat că tradiţia ducerii gunoiului pe câmp pe timp de iarnă poluează foarte mult pânza freatică şi că astfel gunoiul trebuie depozitat pe o platformă specială şi împrăştiat pe terenurile agricole doar în anumite condiţii.

Dinu Cotoi a precizat că programul nu specifică ce se întâmplă cu gunoiul colectat şi că unele comune şi-au manifestat intenţia de a produce biogaz, altele compost pe care îl distribuie apoi pentru culturi şi în livezi.

