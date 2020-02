Parteneriat între Clubul Sportiv Universitar Târgu-Mureș și ScottCycling România

Share



Clubul Sportiv Universitar Târgu-Mureș și Scott ProCycling România au semnat zilele trecute la Târgu-Mureș, un protocol de colaborare pe o perioadă de doi ani. Parteneriatul între cele două stricturi sportive vine ca urmare a înființării, în cadrul Clubului Sportiv Universitar Târgu-Mureș, a unei Secții de Ciclism.

”Am înființat recent Stația de Ciclism în cadrul Clubului Sportiv Universitar Târgu-Mureș, iar astăzi am semnat un protocol de colaborare cu Scott ProCycling, după ce am făcut un studiu de piață și am ajuns la concluzia că este unul dintre cele mai prestigioase cluburi din România, demonstrând seriozitate și performanță”, a declarat Laurențiu Magdaș, directorul Clubului Sportiv Universitar Târgu-Mureș.

În baza parteneriatului, cele două structuri sportive vor pune la dispoziția echipei de ciclism toate resursele necesare pregătirii sportvilor și participării acestora la competiții interne și internaționale.

”Văd că acest protocol ca pe o relansare a activității noastre sportive. Aveam nevoie de noi provocări și obiective și acestea cred că vin împreună cu semnarea acestui parteneriat. Suntem una dintre echipele reprezentative în mountain biking-ul României și vom rămâne acolo. Unul dintre principalele atuuri ale noii echipe este baza de pregătire pe care CSU o are și care ne va ajuta mult în antrenamente”, a precizat Tudor Oprea, președintele Scott ProCycling România.

Echipa CSU Scott ProCycling

Numele sub care va concura noua eschipă este CSU Scott ProCycling, fiind formată din sportivii: Lucian Logigan, Roberto Burța, Tudor Oprea, Mihnea Stratulat (categoria elite), Răzvan Grec, Ionuț Nicola, Cătălin Buta, Paul Tudor (categoria junior) și Vlad Brașoveanu (categria cadeți). Aceștia vor fi coordonați de Tudor Oprea care are și calitatea de team manager.

În sezonul 2020 noua echipă va avea un calendar competițional foarte bogat atât intern cât și internațional.

Principalele obiective

Principalele obiective ale echipei sunt câștigarea Cupei României la XCO Elite și U23, clasări pe podium la Campionatele Naționale de XCO și XCM la categoriile juniori, U23 și Elite și cel puțin un titlu de campion național. Pe plan internațional echipa va participa la 6 competiții dintre care cel puțin o etapă de Cupa Mondială.

Website-ul oficial și pagina de Facebook rămân cele pe care Scott ProCycling le administrează în acest moment: www.procycling.ro respectiv www.facebook.com/ScottProCycling .

Sponsorii echipei: Scott, Urgo, Tiemme, Aliat, Geiger, OPTcycling, Power Bar, Azomureș, Shimano, Transair Agency, Zen Pharma, Polar, Lazer, Pro, Fox.

Andreea GONDOR