Florin Buicu (PSD): ”Președintele ar trebui să fie mediator. Se dovedește partizan”

Președintele ar trebui sa fie mediator.

Se dovedește partizan.

Deși a fost prezentată o evidentă, o majoritate, președintele ne spune ca PNL este “reformatorul”.

Guvernul Minciuna PNL-PD-L a dovedit ce vrea sa reformeze: nimic pentru oameni, totul pentru profitul altora.

A împrumutat și ne-a îndatorat mai mult decât orice alt guvern, a încercat prin toate măsurile luate sa își plătească datoriile politice, sa vândă tot.

Nu a mărit alocatiile pentru copii, nu vrea sa mărească pensiile, “noaptea ca Hoții” a dat 25 de ordonanțe de “urgenta” in fuga pentru a-și plati datoriile, fără transparenta și fără avizele necesare.

Una in sanatate care este puternic contestata de Sindicate, fie ca vorbim de Federația Sanitas, de Sindicatul Promedica sau de Cartel Alfa, de profesioniștii care gândesc pentru sistemul public și pentru romani.

Una care așa urgenta ca reglementa circulația cu trotineta, in sensul in care sub 14 ani nu ai voie. Probabil și zăpada a ras și a cazut peste Romania cum a căzut și Guvernul Minciuna PNL-PD-L.

La căderea Guvernului Minciuna PNL-PD-L Ludovic I și piețele financiare s-au bucurat și euro s-a oprit din creștere.

Era responsabilitatea președintelui sa scoată Romania din aceasta criza.

Așteptam un gest care nu a venit.

Așteptam pentru ca mai speram ca avem un Presedinte al tuturor romanilor.

Se pare ca așteptarea a fost degeaba. Avem doar un Presedinte pentru PNL-PD-L.

Președintele la rândul sau își plătește datoriile politice deși prin gestul sau încalcă Constituția, recomandările Comisiei de la Veneția, și cred ca cel mai important, bunul simt. Fiecare om are dreptul sa greșească in viata. O data. Dacă greșește și a doua oară deja începe sa fie prostie. Cam asta face președintele prin propunerea Guvernului Minciuna PNL-PD-L Ludovic al II lea. Introduce o criza de care Romania nu are nevoie. Este vinovat de prelungirea crizei politice care atrage efecte economice intr-o perioada in care Romania trebuie sa se concentreze pe adevăratele probleme ale romanilor: sanatate, educatie, infrastructura. Dezamăgit! Trebuie sa continuam lupta împotriva acestui Guvern Minciuna PNL-PD!

Conf. univ. dr. Florin BUICU

Deputat PSD Mureș