Nu numai agenții economici deteriorează calitatea aerului din Târgu-Mureș. Traficul rutier și activitățile casnice, surse constante de poluare

Pe raza județului Mureș funcționează patru stații de monitorizare a calității aerului. În prezent, Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului efectuează măsurători continue de dioxid de sulf, oxizi de azot, monoxid de carbon, ozon, particule în suspenise (PM 10 și PM 2.5), benzen, plumb, arsen, cadmiu, nichel și benzo(a)piren. La fiecare asemenea stație, calitatea aerului este determinată prin indici de calitate sugestivi, stabiliți pe baza valorilor concentrațiilor principalilor poluanți atmosferici măsurați. Stațiile sunt în proprietatea Ministerului Mediului și se află în custodia Sistemului Național de Monitorizare a Calității Mediului. Pentru mai multe detalii, l-am contactat pe directorul executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Mureș, Dănuț Ștefănescu.

Reporter: Câte stații de monitorizare a calității aerului există pe raza județului Mureș?

Dănuț Ștefănescu: Avem patru stații în județ, două în municipiul Târgu-Mureș, pe strada Keteles Samuel 33 în curtea Direcției Apelor, care este o stație urbană, și una de tip industrial pe strada Libertății 133, la Aeroclubul Târgu-Mureș. Celelalte două stații se află în Târnăveni și în Luduș.

Rep.: Ce tipuri de parametri se măsoară în aceste stații?

D.S.: Stația urbană determină oxidul de carbon, oxidul de azot, bioxidul de sulf, ozonul, benzenul și PM 10 și PM 2.5 care momentan nu funcționează. În plus, determină parametri meteo cum ar fi: direcția vântului, precipitațiile, gradul de însorire. Acești parametri sub vizibili publicului și se pot vizualiza pe un site al Ministerului Mediului care se numește www.calitateaer.ro. În acest sistem datele apar la câteva minute, așadar, în timp real, toată lumea poate vedea calitatea aerului. Conform legislației, o stație asigură o suprafață de circa 100.000 de kilometri pătrați. În țară sunt circa 140 de stații care monitorizează o zonă întreagă.

Rep.: Există posibilitatea ca într-o zonă din oraș o stație să arate anumiți indicatori, iar în altă zonă să difere? Prin ce se explică aceste diferențe?

D.S.: Asta se explică prin poluatorii care există în zona respectivă, prin direcția vântului sau prin condițiile meteo care nu sunt aceleași întotdeauna în cele două puncte. Această stație urbană măsoară calitatea aerului în respectivul punct. Nu pot să spun că într-o zonă calitatea aerului este identică, poate să fie mai bună sau mai proastă. Aceste stații au fost amplasate în urma unor modelări matematice a diferiților poluanți care au fost prezenți la data respectivă și s-a considerat că acel punct reprezintă media pentru municipiul Târgu-Mureș.

Rep.: Poluare înseamnă doar ce se produce de la anumiți agenți economici sau se referă la agenți economici, centrale de apartament, circulație rutieră și așa mai departe?

D.S.: Poluarea înseamnă tot, modificarea caracteristicilor naturale a aerului de către unele activități făcute de om. Aici vorbim de toată activitatea din Târgu-Mureș, incluzând toate activitățile casnice, încălzirea apei, încălzirea locuinței, traficul rutier, pe scurt, tot ce consumă combustibil fosil pentru că în special aceștia duc la poluare. Orice mașină care circulă aduce un aport la poluare, unele mai mult altele mai puțin, din păcate avem un număr mare de mașini vechi pe motorină care nu respectă standardele de acum și care aduc un aport mai mare.

Rep.: Cum au fost acești parametri în ultima perioadă de timp? Au fost semnalate depășiri?

D.S.: În ultima vreme s-au constatat depășiri. PM 10 care reprezintă particule în suspensie este un praf foarte fin cu dimensiune sub 10 microni care plutește în atmosferă și provine în special din arderea combustibilului fosil, inclusiv fumul de la țigară, arderea lemnului sau a combustibililor solizi aduc un aport mai mare de asemenea particule. Am avut probleme în Târgu-Mureș în special în zilele în care a fost ceață persistentă, acea ceață care nu se ridică în timpul zilei, care se comportă ”ca un capac” peste localitate, iar toate aceste emisii se adună. În luna ianuarie am avut, din păcate, o perioadă de câteva zile cu ceață foarte densă și au fost nouă zile cu depășiri la parametri PM 10, însă la restul nu am avut nicio depășire. Odată cu înseninarea și după ce a început să bată vântul, această poluare a dispărut și nu au mai fost probleme de PM 10. De menționat este faptul că PM 10 care este afișat pe site este o analiză făcută nestandardizată. Acestea sunt pentru a vedea totuși că este o problemă, dar se fac analize gravimetrice pe filtre care sunt standardizate și acceptate în România. Aceste analize ne dau adevărata poluare, numai că nu sunt instantanee, sunt disponibile numai după zece zile, iar valorile nu sunt exacte pentru că și umezeala din aer influențează aceste analize automate de PM 10.

Au consemnat Andreea GONDOR și Alex TOTH