Ungaria naționalizează clinicile de infertilitate pentru a crește natalitatea

Ungaria pariază pe o nouă formulă pentru a creşte natalitatea şi a contracara scăderea populaţiei: oferă tratamente gratuite în clinici de fertilitate recent naţionalizate, relatează joi EFE, care notează că măsura a fost criticată deoarece are efect limitat.

Premierul conservator Viktor Orban a făcut din creşterea ratei natalităţii noua sa prioritate pentru a stopa scăderea demografică. ”Suntem un guvern care apără viaţa, dorim să ştim ce se întâmplă în astfel de chestiuni”, a afirmat Orban în urmă cu câteva săptămâni, susţinând că acest interes a determinat guvernul să controleze astfel de programe, care au devenit gratuite începând cu 1 februarie.

Scădere demografică

Populaţia Ungariei era de 10,42 milioane de persoane în momentul prăbuşirii comunismului, la sfârşitul lui 1989, dar 30 de ani mai târziu, în 2019, statul central-european mai avea 9,77 milioane de locuitori.

Populaţia nu a mai scăzut doar datorită creşterii semnificative a speranţei de viaţă. În 1989, femeile trăiau în medie 73,8 ani, iar bărbaţii – 65,4 ani, în timp ce în 2019, media duratei de viaţă era de 79,2 ani pentru femei şi 72,6 ani pentru bărbaţi.

Pentru a contracara tendinţa de scădere a populaţiei, care poate avea implicaţii sociale şi economice enorme, guvernul lui Orban a cumpărat în acest an cele mai mari şase clinici private specializate în fertilizarea in vitro. Pentru executivul ungar, această măsură este o chestiune ”de importanţă strategică naţională”.

Până acum, statul ungar acoperea cheltuielile pentru cinci tratamente de inseminare, însă familiile trebuiau să cheltuiască între 1.000 şi 3.000 de euro pentru medicamente, tratamente suplimentare şi analize. Într-o ţară cu un salariu mediu lunar de circa 1.000 de euro, multe cupluri se gândeau de două ori înainte să se înhame la astfel de cheltuieli. În plus, numărul maxim de tratamente subvenţionate de stat era de 13.000 pe an, în timp ce acum nu va mai exista nicio limită.

Rezultate nesemnificative în ultimul deceniu

Până acum, eforturile guvernamentale pentru a stopa scăderea natalităţii în ultimul deceniu nu au avut prea mari rezultate, cu toate că rata fertilităţii a crescut de la 1,2 copii născuţi de o femeie la 1,5 copii, însă cu mult sub rata de înlocuire a populaţiei, care este de 2,1 copii pentru o femeie.

Populaţia Ungariei a continuat să scadă de un deceniu într-un ritm de 20.000 de persoane pe an, situaţie pe care Orban încearcă s-o stopeze prin programe financiare şi fiscale ambiţioase pentru familii. Politicile sale demografice pun accentul pe rolul familiei tradiţionale – şi pe rolul clasic al femeii ca mamă – în construcţia societăţii.

În urmă cu un an, Parlamentul de la Budapesta a adoptat un pachet legislativ pentru a stimula natalitatea şi care a ajutat până acum 100.000 de familii, potrivit guvernului. Însă pentru moment aceste proiecte nu par a avea rezultate, în contextul în care, potrivit ultimelor date statistice oficiale, în primele 10 luni ale anului 2019 s-au născut 74.000 de copii, cu 1,6% mai puţini decât în aceeaşi perioadă a lui 2018.

În Ungaria s-au născut în medie circa 90.000 de copii anual, din care între 2,5% şi 3% în urma unor tratamente medicale. Se estimează că unu din şapte cupluri are probleme din cauza infertilităţii.

Îndoieli cu privire la noul sistem

”Programul în sine este bun din punctul de vedere al faptului că acum tratamentul şi medicamentele sunt gratuite şi în acest mod sunt sprijinite obiectivele guvernului”, a explicat pentru EFE medicul Zsombor Kunetz. Pe de altă parte, spune expertul ungur, ”nu este clar de ce a decis guvernul să cumpere clinicile, de vreme ce acest sprijin putea fi acordat şi în cadrul sistemului precedent”, clădit pe centre private.

Noul sistem ”face imposibilă concurenţa”, în contextul în care celelalte centre care nu fac parte din proiect nu vor putea supravieţui.

”Clinicile vor funcţiona de acum încolo sub control guvernamental şi ştim că statul nu este un bun administrator”, a declarat Kunetz, exprimându-şi temerea că se va înregistra o diminuare a calităţii tratamentelor, în timp ce numărul redus de clinici care acordă tratament gratuit va genera liste de aşteptare şi, inevitabil, corupţie.

Pe de altă parte, Gabriella Lantos, expertă în sănătate, a punctat că decretul oficial cu privire la naţionalizarea celor şase clinici stabileşte că noul sistem va funcţiona în forma actuală până la 31 decembrie 2022. ”După această dată se poate întâmpla orice”, avertizează ea. Atât Kunetz, cât şi Lantos împărtăşesc temerea că, după această dată, executivul va sprijini privatizarea sectorului prin intermediul unor investitori apropiaţi guvernului de la Budapesta.

În ceea ce le priveşte, autorităţile ungare speră că, prin intermediul noului program, până în 2022 să se nască 4.000 de copii, o cifră minusculă comparativ cu media de 90.000 de naşteri anual.

(www.agerpres.ro)