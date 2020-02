Februarie muzical bogat, la Filarmonică

Share



După Festivalul Muzicii de Divertisment care a monopolizat începutul de an la Filarmonica de Stat Târgu-Mureș, luna februarie aduce noi și frumoase surprize muzicale, prima fiind dedicată compozitorului Ludwig van Beethoven, titan al muzici universal care face obiectul unui proiectul aniversar, fapt pentru care, pe întreg parcursul acestui an, pe afișul Filramonicii târgumureșene se vor regăsi toate simfoniile și majoritatea lucrărilor concertante de Ludwig van Beethoven. „Primul concert, cel din 6 februarie, este unul simfonic extraordinar aniversar Ludwig van Beethoven dirijat de maestrul Shinya Ozaki din Japonia, cel care din 1994 este dirijorul permanent al orchestrei noastre simfonice. Iată ce ne propune maestrul Ozaki pentru această seară: la început Uvertura „Inaugurarea casei”, apoi cele două Romanțe pentru vioară și orchestră avându-l solist pe talentatul tânăr violonist clujean Francesco Ionașcu, în partea a doua Simfonia nr.4 în Si bemol major”, a precizat Vasile Cazan, dirijor, managerul Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș.

Nicolae Moldoveanu și Rapsodia ungară nr. 2 de Liszt

Următorul concert, cel de joi, 13 februarie, îl aduce în fața publicului târgumureșean pe dirijorul Nicolae Moldoveanu din Elveția. „Este un Concert vocal-simfonic extraordinar cu un program absolut superb ce începe cu o monumentală lucrare romantică: Rapsodia ungară nr. 2 de Fr. Liszt. Apoi, binecunoscutul Concert pentru pian și orchestră de Eduard Grieg îl vom putea asculta de data aceasta în interpretarea unei foarte talentate pianiste japoneze, Naoko Anzai, stabilită de ani mulți în Elveția. În partea a doua a concertului se vor afla în scenă cele două mari colective artistice ale Filarmonicii, Corul Mixt și Orchestra Simfonică, și care împreună vor interpreta Oratoriul „Hristos pe Muntele Măslinilor” de L. van Beethoven. În rolurile solistice, trei cântăreți de valoare din țara noastră: soprana Lorena Puican, tenorul Ștefan von Korch și basul Cristian Ardelean”, a subliniat Vasile Cazan.

Pe afișul lunii februarie va fi prezent și Cvartetul de coarde „Tiberius” care va susține marți, 18 februarie, în sala mică, un frumos concert cameral cu lucrări din creația lui J. Fiala, J. N. Hummel și W. A. Mozart. Li se vor alătura doi excepționali artiști instrumentiști: oboistul Ferencz János și clarinetistul Kelemen Antal.

Ana Docolin, din nou „acasă”, la Filarmonică

Concertul simfonic de joi, 20 februarie, primește vizita unui oaspete aflat pentru prima oară la pupitrul Filarmonicii târgumureșene, dirijorul și muzicianul ieșean George Hariton, alături de un invitat „de-al casei”, fagotista târgumureșeană Ana Docolin. „În deschidere concertului vom putea audia Uvertura „Regele Ysului” de E. Lalo. Revine acasă din Anglia pentru acest concert fagotista Ana Docolin care ne va tălmăci Concertul pentru fagot și orchestră de Nino Rota, compozitor, pianist și dirijor italian din secolul XX, renumit pentru partiturile muzicale ale unor filme foarte cunoscute. În partea a doua a concertului va fi interpretată Simfonia nr. 1 în sol minor de P. I. Ceaikovski”, a precizat Vasile Cazan.

„Vraja tangoului”

Tradiționalul concert – lecție din această lună propune celor mai tineri melomani o temă inedită, „Vraja tangoului”, transpusă pe scenă de Cvartetul de coarde „Tiberius” alături de solista Koszorus Krisztina. „Pentru dragii noștri prieteni tineri, elevii târgumureșeni și nu numai, susținem patru concerte lecție și educative o zi mai târziu, vineri 21 februarie, cu prezentarea profesoarei Carla Gliga în limba română de la ora 12.00 și 17.00, iar de la ora 13.00 și 18.00 în limba maghiară cu prezentarea profesoarei Fülöp Klára. Le felicit și le mulțumesc și pe această cale celor două distinse doamne pentru felul minunat în care reușesc să capaciteze atenția celor mici în înțelegerea complexului limbaj al artei sunetelor. Tematica celor patru concerte este mai mult decât atractivă și, intitulată fiind „Vraja tangoului” aduce multă frumusețe și bucurie prin câteva tangouri argentiniene celebre. Vă invit pe toți, copii, tineri și chiar vârstnici să savurați frumusețea interpretării acestor bijuterii tălmăcite de Cvartetul de coarde „Tiberius” dar și datorită aportului esențial al vocii renumitei soliste târgumureșene Koszorus Krisztina – „Koszika”, cea care și în urmă cu un an ne-a umplut nu doar sala ci și inimile prin fascinația interpretării, a prezenței ei scenice. O contribuție de seamă o au în aceste concerte pianista Lokodi Kinga și contrabasistul Kostyák Márton”, a menționat directorul Filarmonicii de Stat Târgu-Mureș.

Oaspeți speciali din Rusia și SUA

Ultimul concert al acestei luni, programat în data de 27 februarie, beneficiază de un invitat special, dirijorul Anton Shaburov din Rusia. „Acest ultim episod al lunii februarie va fi un concert simfonic extraordinar de muzică rusă. Programul serii cuprinde Uvertura „Mireasa țarului” de N. Rimsky – Korsakov, renumitul Concert pentru pian și orchestră în re minor de S. Rachmaninov pentru a cărui interpretare am invitat un mare pianist din Statele Unite ale Americii: Josu de Solaun și a cărui prezență anterioară pe scena noastră a fost absolut senzațională. În final va fi interpretată Simfonia nr. 4 în do minor de S. Taneyev. Dirijorul concertului este Maestrul Anton Shaburov din Rusia, un artist desăvârșit pe care în urmă cu un an l-am avut pentru prima oară în fruntea ansamblului nostru simfonic. Orchestra noastră a fost atunci pur și simplu fascinată de repetițiile și de concertul susținut sub bagheta lui. Foarte mulți dintre melomani mi-au spus după concert că Anton Shaburov este unul dintre cei mai buni dirijori pe care i-am avut aici în ultimii 30 de ani, aplauzele meritate ale minunatului dar exigentului nostru public dovedind acest lucru. La recomandarea orchestrei care s-a pronunțat în unanimitate în acest sens, de anul trecut Anton Shaburov este principal dirijor invitat al Filarmonicii noastre. Doresc să evidențiez aici, și să mulțumesc companiei „Ortoprofil” pentru sprijinul financiar acordat la organizarea acestui concert”, a subliniat Vasile Cazan.