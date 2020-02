FOTO: Omagiu adus viorii și ceterașilor, la Balul Însuraților

Share



Familia lutierului Vasile Ghiorghe Gliga a fost sâmbătă, 1 februarie, gazda celei de a XIII-a ediție a Balului Însuraților, eveniment cultural tradiţional unic în ţară prin amploare și desfășurare, la care au onorat cu prezența 600 de participanți îmbrăcați în port popular autentic, veniți de pe Văile Mureșului, Gurghiului și Beicii, dar și din întreaga țară.

Vioara, mândria reghinenilor

Tema balului din acest an a fost „Vioara”, cetera și ceterașii fiind nelipsite de la tradiționalul bal de la Firmele Gliga organizat anual, la fiecare început de februarie.

„Balul din acest an este dedicat viorii, implicit ceterașilor. Așa am gândit ediția din acest an a Balului Însuraților, mai ales că avem și în acest an prezent Taraful de la Soporu de Câmpie, care vine la bal de mulți ani, cu muzică autentică, făcută după ureche, așa cum îi stă bine oricărui ceteraș. Un fapt inedit aflat anul trecut este că pe 13 decembrie se sărbătorește „Ziua Mondială a Viorii”. Noi, Firmele Gliga, sărbătorim pe 12 decembrie data înființării Firmelor Gliga, iar o zi mai târziu avem această zi mondială. Cu acest prilej, Oficiul European de Statistică a anunțat că România este cel mai mare exportator de viori către spațiul extracomunitar din UE, cu 14.000 de viori exportate în afara Uniunii Europene, din care 10.000 sunt făcute la Firmele Gliga. E o recunoaștere certificată de la Bruxelles pentru ceea ce facem noi. Satisfacția este dată de faptul că este văzută și apreciată hărnicia reghinenilor până la urmă, ceea ce face ca Reghinul să fie denumit în continuare „Orașul viorilor”, să fie cunoscut pe tot globul datorită construcției acestui frumos instrument care este vioara”, a precizat Vasile Ghiorghe Gliga, tradiționala gazdă a Balului Însuraților de la Reghin.

Oaspeții, întâmpinați de Grupul din Ibănești

Primirea oaspeților balului a fost făcută de către Grupul din Ibănești care i-au întâmpinat pe cei veniți de pe Văile Mureșului, Gurghiului și Valea Beicii pe oaspeții din București, Brașov, Alba Iulia, Bistrița, Mangalia, Gheorgheni, Toplița, Sighișoara, Târgu-Mureș, Sovata, precum și pe oficialitățile prezente, Alexandru Cîmpeanu, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, senatorul Horea Soporan, primarii Maria Precup (Reghin), Lucreția Cadar (Deda), Dumitru Vasile Dan (Ibănești) și Ioan Gliga, consilier județean.

Cvartetul Transilvan, invitat special

După binecuvântarea creștină adusă de părintele protopop Valentin Vârva, primii oaspeți care au încântat asistența au fost membrii Cvartetului Transilvan, Gabriel Croitoru (vioară), Nicușor Silaghi (vioară), Marius Suărășan (violă) și Vasile Jucan (violoncel), o mai veche cunoștință a gazdelor reghinene, după cum a spus Vasile Ghiorghe Gliga. ”Chiar dacă au spus că nu mai cântă împreună, mă bucur că cei patru au acceptat să vină aici, la Balul Însuraților, pentru Reghin și pentru vioara care se fabrică aici. Le mulțumesc din suflet, suntem cunoștințe mai vechi, au susținut un recital la Reghin în urmă cu 13 ani când am aniversat 15 ani de Firmele Gliga. Mulțumesc că după atâta timp și-au făcut timp pentru noi. Le dorim sănătate și succes în tot ceea ce fac, în educarea tinerilor pentru vioară”, a spus Vasile Ghiorghe Gliga.

Cântec, joc și voie bună până spre dimineață

Prezentatorul balului a fost și în acest an Ovidiu Purde Someș, cel care a poftit artiștii să-și intre în rol, primii fiind tinerii dansatori din cadrul Ansamblului „Plaiuri mureșene” din Rușii Munți, după care cei din Ibănești au da startul la joc. ”De-a lungul”, „Bătuta”, „Roata”, „Învârtita”, ”Cățeaua”, ”Târnăveanca” au răsunat până spre dimineață, jucate pe muzica interpretată de orchestra condusă de profesorul Ioan Conțiu. Totodată, au susținut recitaluri peste 20 de soliști din împrejurimi, și nu numai. Au încântat asistența soliștii Dumitru Gliga, Maria Neag, Sorin Pantea, David Pușcaș, Beatrice Florina Oprea, Anuța Crișan, Doru Pop, alături de invitații speciali ai balului, Vasilica Ceterașu. Ovidiu Olari, Ciprian Roman și Cristian Fodor. La loc de cinste au fost și grupurile și ansamblurile folclorice și nelipsiții rapsozi populari, „Plaiuri mureșene” din Rușii Munți, „Doina Mureșului” din Reghin, „Cununa Călimanilor” din Deda, „Corul dacic” din Șerbeni, „Spice mureșene”, Ansamblul „Vătava”, Ansamblul „Hodăceana”, Grupul de jucăuși autentici din Gălăoaia, Grupul de jucăuși din Idicel, Maestrul Marcel Râmba, Cătălin Cioba, Mărioara Bârsan și Rafila Moldovan.

Tradițiile, transmise generațiilor următoare

„Au trecut 13 ani de când organizăm acest eveniment, perioadă în care trebuie să te adaptezi noilor vremuri. Cei care aveau 70 de ani și care veneau la bal, azi nu mai pot onora cu prezența, privesc doar la televizor sau nu mai sunt printre noi. Am încercat să menținem ridicată ștacheta, să avem prezentă elita muzicii populare românești și nu numai. Mai mult, am încercat ca acești soliști invitați să nu se repete, să nu fie tot mereu aceiași. Am căutat mereu să vină alții, și spre satisfacția nostră am reușit ca în fiecare an să le facem o surpriză frumoasă celor care vin la bal. Prezența lui Dorel Vișan la bal am gândit-o tot ca pe o noutate prin care încercăm să aducem oameni de suflet, români adevărați, care știu să respecte tradiția. De fapt, asta e datoria noastră, a celor care avem posibilitatea de a face astfel de manifestări, să promovăm tradiția, românească, să nu uităm ce valori autentice are această țară. Globalizarea înstrăinează tinerii de locurile natale, o parte nici nu mai vin în țară, o parte uită de rădăcini, iar noi avem obligația de a păstra și transmite noilor generații tradiția. Avem la bal inclusiv ansambluri de copii, fapt pentru care îi felicit pe instructorii care se ocupă de ei, pun suflet în ceea ce fac și transmit și acestor tineri valorile noastre”, a subliniat Vasile Ghiorghe Gliga.