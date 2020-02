Péter Ferenc: ”Am investit 175 milioane lei în dezvoltarea județului Mureș în 2019”

Share



Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, a prezentat vineri, 7 februarie, în cadrul unei conferințe de presă, raportul de activitate al Consiliului Județean Mureș pentru anul 2019.

Investiții majore în sănătate și infrastructură

Potrivit președintelui Consiliului Județean Mureș, 2019 a fost anul investițiilor majore în sănătate și în infrastructură.

„Sunt un om de cuvânt, la începutul anului trecut declaram că prioritățile mele pentru anul 2019 sunt investițiile în infrastructura medicală și în cea rutieră. Din acest motiv am depus toate eforturile pentru a aduce sumele necesare realizării unor lucrări absolut necesare în aceste domenii, utilizând toate sursele de finanțare pe care o administrație le are la dispoziție, respectiv, bugetul național, fondurile europene și guvernamentale precum și fondurile proprii. Prin proiectele pe care le-am început încă de la preluarea mandatului, am reușit ca anul trecut suma alocată pentru investiții să fie cu 30% mai mare. Astfel, am investit 175,86 milioane de lei în dezvoltarea județului Mureș. De asemenea, încă de la începutul anului s-a reușit asigurarea cheltuielilor de funcționare în valoare de 325 milioane de lei, atât pentru aparatul de specialitate al Consiliului, cât și pentru toate instituțiile subordonate”, a precizat Péter Ferenc.

În 2019, Spitalul Clinic Județean Mureș a avut la dispoziție 26,6 milioane de lei pentru investiții de la bugetul național, bugetul județean și venituri proprii. Consiliul Județean Mureș a alocat în 2019 10,6 milioane de lei din bugetul județean pentru investiții și pentru achiziția a 74 de aparate medicale performante, și încă 2,6 milioane de lei pentru lucrări de reparații. Din investițiile pornite cele mai importante sunt: construirea buncărului de radioterapie și demararea reabilitării Clinicii de Oncologie.

Pentru întreținerea, repararea și modernizarea drumurilor județene în 2019 s-a alocat un buget de 140.893.000 lei, din care 66,8 milioane lei pentru întreținere și reparații și 74 milioane lei pentru investiții.

”Ca urmare, 120 de kilometri de drumuri județene au primit covoare asfaltice noi și au fost finalizate sau sunt încă în derulare 14 proiecte care vizează reabilitări de drumuri, din care două pe fonduri europene și patru finanțate prin PNDL”, a menționat Péter Ferenc.

Proiecte europene

În ceea ce privește proiectele cu finanțare europeană, în cursul anului trecut a continuat implementarea contractelor semnate în anii precedenți și a fost semnat un contract de finanțare pentru un proiect nou care privește eliberarea on-line a unor avize și autorizații de urbanism. Consiliul Județean Mureș a avut astfel în implementare în 2019 un număr de șapte proiecte cu finanțare europeană, în valoare totală de aproximativ 280 de milioane de lei. Două proiecte, ”ISO 9001:2015 Dovada calității în activitatea Consiliului Județean Mureș” și ”Spunem NU Corupției, au fost finalizate”.

31 de evenimente pe ”Transilvania Motor Ring”

Un alt obiectiv important realizat în anul 2019 a fost punerea în funcțiune a Circuitului ”Transilvania Motor Ring”. Acesta a fost omologat național de către Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS), urmând să se realizeze și omologarea internațională. În decursul anului 2019 au avut loc un număr de 31 de evenimente private, corporate și sportive, la care au participat în jur de 30.000 de spectatori.

180.000 de pasageri la Aeroport

După ce în 2018 s-a reușit repararea capitală a pistei Aeroportului ”Transilvania” Târgu-Mureș, în 2019 această importantă infrastructură aeriană a înregistrat aproximativ 180.000 de pasageri. ”Studiile și proiectele tehnice privind prelungirea pistei, extinderea platformei de parcare a aeronavelor precum și a terminalului de pasageri au fost pregătite anul trecut, iar anul acesta vom depune cereri de finanțare a realizării acestor investiții din fonduri europene”, a arătat Péter Ferenc.

Promovarea județului Mureș

Tot în 2019, echipa Consiliului Județean Mureș a organizat evenimente în vederea promovării proiectelor județului Mureș, precum și a imaginii județului Mureș: lansarea paginii de internet și a aplicației turistice “Visit Mures”, Ziua Porţilor Deschise la Palatul Administrativ, întâlnire cu reprezentanții asociațiilor de turism ale județelor Mureș, Harghita și Covasna și Târgul Producătorilor Locali Mureșeni.

Finanțări pentru ONG-uri

Totodată, pe parcursul anului 2019 Consiliul Județean Mureș a acordat finanțări nerambursabile în valoare de 7,5 milioane lei pentru organizațiile nonguvernamentale în vederea organizări unor proiecte și programe de interes județean.

”La nivelul județului s-au realizat 858 de proiecte culturale, sociale, sportive sau de tineret cu finanțare din partea Consiliului Județean Mureș. Consiliul Județean a fost partenerul celor mai mari evenimente culturale din județ, după cum urmează: Festivalul Awake, Festivalul VIBE, Festivalul Virginia Zeani, Târgul de Carte Bookfest, Târgul Internațional de Carte Târgu-Mureș, Festivalul Internațional de Chitară Clasică, Festivalul de Film Alter-Native. Totodată, am fost parteneri ai Campionatului European de Triatlon Multisport care a fost organizat pentru prima dată în România”, a punctat Péter Ferenc.

Activitatea administrativă

În ceea ce privește activitatea administrativă, în cursul anului 2019 Consiliul Județean Mureș, ca autoritate deliberativă, s-a întrunit în 16 şedinţe, din care 12 ordinare și 4 extraordinare, adoptându-se un număr de 171 de hotărâri, au fost emise un număr de 618 de dispoziţii ale Președintelui, iar la Registratura generală au fost înregistrate un număr de 34.854 de acte, din care 274 de petiții și 46 de solicitări privind liberul acces la informații publice.

Informațiile detaliate despre activitatea instituției sunt disponibile în Raportul Președintelui Consiliului Județean Mureș pentru anul 2019, publicat pe pagina de internet a instituției, www.cjmures.ro.

Alex TOTH