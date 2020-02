Probleme financiare pentru DGASPC Mureș

Share



Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, a declarat vineri, 7 februarie, cu prilejul unei conferințe de presă, că pentru acest an Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mureş are fonduri asigurate pentru doar două luni, din cauza schimbării modalităţii de finanţare a instituției.

”În fiecare an s-au schimbat procedurile după care am primit sumele defalcate sau sumele din anumite impozite, în 2017 a fost o formulă, în 2018 s-a schimbat. DGASPC Mureş este cea mai mare instituţie generatoare de cheltuieli, legea prevedea ca până la 90% să fie acoperite din bugetul de stat – niciodată nu s-a realizat 90%, dar dacă s-a realizat 70%, era un lucru deosebit de bun şi important. În 2018 s-a schimbat în totalitate această modalitate, ne-au parvenit în totalitate aceste cheltuieli, dar a fost creată o cotă de 475 de lei pe locuitor al judeţului, aşa primeam mai mulţi bani din sumele defalcate şi din impozitul pe venit, astfel puteam să asigurăm cheltuielile la DGASPC. A fost un sistem cât de cât benefic, am acoperit în totalitate cheltuielile în 2019, acum iar s-a schimbat sistemul şi s-a renunţat la cei 475 de lei, am ajuns la 275 lei pe cap de locuitor, iar cheltuielile DGASC au fost asigurate doar pe două luni”, a explicat Péter Ferenc.

”Este sigur că nu este sigur nimic”

Totodată, președintele Consiliului Județean Mureș a arătat că necesarul cheltuielilor anuale pentru DGASPC Mureș este de circa 125 de milioane de lei, iar propunerea Guvernului este o rectificare de buget în luna iulie 2020.

”Este sigur că nu este sigur nimic. Din păcate, nu ştim ce se va întâmpla, ştim doar că vor fi alegeri, dar nici în ce formă şi nici exact când. Consider că este un an deosebit de important, trebuie să ne ocupăm şi pe plan administrativ, dar este un an în care trebuie să ne ocupăm şi de alegeri. Este cel mai slab an din punct de vedere al bugetului pentru Consiliul Judeţean Mureş. S-au schimbat sistemele an de an, deja nici noi nu mai ştim care vor fi strategiile pentru următorii ani, e foarte greu să îţi faci calcule. În general, ar fi bine ca fiecare instituţie arsă ştie care sunt acele venituri în baza cărora să îşi facă calcule şi strategii sau planuri de dezvoltare”, a precizat Péter Ferenc.

