Despre esența identității, cu Dorel Vișan

Share



Printre prezențele speciale ale ediției din acest an a Balului Însuraților, organizat sâmbătă, 1 februarie, de familia lutierului reghinean Ghiorghe Vasile Gliga, a fost și cea a actorului clujean Dorel Vișan, care a vorbit celor prezenți despre esența identității.

”Nu știu dacă în România mai sunt români”

„Mă bucur să fim împreună pentru câteva minute, într-o întâlnire de suflet care ne amintește că trebuie mereu să fim împreună, într-o lume în care atâtea lucruri ne despart. Identitatea poate să fie individuală, sau poate să fie colectivă. Fiecare dintre noi avem o identitate. Dar ce este identitatea? Ceea ce este în mijlocul sufletului nostru și care ne face să ne simțim același om, și la patru ani, și la 90 de ani. Pentru o țară, identitatea stă în lucrurile care o caracterizează. În primul rând în limbă, în unitatea de limbă, în unitatea de spațiu, de teritoriu, și în unitatea de idealuri, în istorie, în valori. Ce e trist este că mai mult de jumătate din România este venetică, plecată afară să lucreze pentru PIB-ul altei țări. Sigur, un om are dreptul să plece să lucreze undeva, să câștige poate mai mult, și să vină înapoi în țară. Dar vreau să vă spun că mi s-a încrâncenat inima, acum câteva zile, când am văzut la televizor că suntem prima țară din lume care are cei mai mulți copii care nu mai vorbesc limba părinților. Peste 650.000 de copii uită limba română, aceia care trebuie să ne facă unitatea și identitatea. Este un moment de răscruce al acestui neam, un moment de gândire, lucru care l-am spus și la Ateneul Român de Ziua Culturii Naționale, dar nu știu dacă a auzit cineva, pentru că nu știu dacă în România mai sunt români. Dacă ar fi români, nu s-ar întâmpla acest lucru”, a precizat Dorel Vișan.

Actorul și-a continuat ideea cu ajutorul versurilor poetului Adrian Păunescu:

„Capul lui Mihai Viteazu la Torda se ridică,

Și întreabă de ce ţara a rămas așa de mică

Și Câmpia Tordei tristă îi răspunde lui cu jale:

Fiindcă astăzi ducem lipsa capului Măriei Tale!

Nu mai acuzaţi străinii că ne taie domnitorii,

Că intimidează ţara cu guverne provizorii

Eu atât aș vrea să aflu, arătându-ne obrazul:

Totuși unde au fost românii, când a fost tăiat Viteazul?

Nu voi consuma otravă pentru nici un fel de Basta,

Totuși unde-au fost ai noștri, și atunci, și-n vremea asta?

Cum se-ajunge pân’ la gâtul Voievodului de ţară,

Dacă nu-s trădări acasă, lângă ura de afară?

Capul lui Mihai Viteazu ne-a lăsat numai cu trupul,

Nu contează că străinii nu aveau nici pic de scrupul,

Eu, de-o singură-ntrebare, mă scârbesc și mă mai mânii

Totuși unde-au fost, românii?

Totuși, unde sunt românii?”

Manifest în sprijinul lui Tudor Gheorghe

Prezența îndrăgitului actor la Balul Însuraților a prilejuit și un moment de luare de poziție față de cei care l-au atacat pe Tudor Gheorghe, armele actorului fiindu-i versurile semnate de Octavian Goga și Ioan Alexandru. „Marele filozof chinez Confucius spunea că în țara unde domnește liniștea, trebuie să fii curajos, și în ce faci, și în ce spui, iar în țara unde nu domnește liniștea, să fii curajos în ce faci, dar să ai grijă ce vorbești. Dacă trăim într-o lume unde nu domnește liniștea, atunci să încercăm să facem liniște, nu să o stricăm. Tudor Gheorghe este un artist fabulos, un artist desăvârșit. În spatele concertelor lui e foarte multă muncă, foarte mulți nopți nedormite. Poetul necazurilor noastre, Octavian Goga, l-ar fi numit ”un cântăreţ rătăcitor, ce strunele și-a încordat, pe rând, la poarta tuturor, și-n cântecu-i înviforat, a plâns de lacrimile lor”. Iude afurisite, și copii fățarnice, nu vă atingeți de Tudor Gheorghe, nu-i căutați pete, vedeți-vă mai bine de ale voastre. Mai mult, amintesc aici de cuvintele marelui Ioan Alexandru pentru Iancu: „Mâncați-i vorbele până vă săturați și cei flămânzi mai cereți-le o dată, că-i bun cuvântul când e sfânt și drept. Mâncați-l tot pe inimile goale, mâncați-l jubilând în osanale”, a spus actorul Dorel Vișan.