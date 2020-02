Topul Firmelor Mureșene. Eco Mania, biscuiți și pâine din ingrediente ecologice

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a celor mai competitive societăți din județul Mureș, incluse în cea de-a 26-a ediție a Catalogului Topul Firmelor Mureșene, publicație editată și prezentată în anul 2019 de Camera de Comerț și Industria a Județului Mureș, cu ocazia tradiționalului eveniment de business intitulat ”Gala Topul Firmelor Mureșene”.

La categoria ”Microintreprinderi”, secțiunea ”1072 – fabricarea biscuiților și a pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor de patiserie” locul 1 a fost atribuit societății Eco Mania SRL Târgu-Mureș.

Afaceri de 0,4 milioane lei în 2018

Potrivit portalului www.listafirme.ro, societatea s-a înființat în luna iunie 2002, are ca obiect de activitate ”fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie” și este deținută dedoi asociați, care îndeplinesc și calitatea de administratori: Kolcsar Gyongyike Ibolya și Kolcsar Csaba.

Firma a avut o cifră de afaceri de 449.686 de lei în 2017 și de 456.451 de lei în 2018, profit net de 169.449 de lei în 2017 și de 154.065 de lei în 2018 și un număr mediu de angajați de 4, atât în 2017, cât și în 2018.

Ingrediente 100% bio

Conform paginii web www.ecobiscuiti.ro, SC Eco Mania SRL a fost fondată ca o afacere de familie, iar ideea de a face biscuiți de casă din ingrediente 100% bio ”a venit de la faptul că nu am găsit în magazine biscuiți pe placul nostru.”

”Ca urmare, am început să coacem biscuiți după o rețetă veche de familie în speranța că și altora le va place gustul acestuia. În primul rând am început să coacem biscuiți din semințe cum ar fi: semințe de chimion, semințe de in, semințe de susan, semințe de floarea soarelui și semințe de dovleac. Pe lângă acestea și biscuiții cu țelină au cucerit mulți oameni. Ca și în viețile fiecărui și la noi au fost greutăți, dar numărul crescut atât a noilor clienți cât și a celor mulțumiți ne-au dat puterea necesară de a crea noi biscuiți cu arome și mai interesante. Așa am început să coacem biscuți de anason, busuioc și rozmarin”, se precizează pe site-ul societății.

În ceea ce privește oferta de pâine, aceasta este alcătuită din următoarele sortimente: pâine ecologică din făină integrală de grâu speltă cu semințe de dovleac, pâine ecologică din făină integrală de grâu speltă cu semințe, pâine ecologică din făină integrală de grâu speltă și pâine ecologică din făină integrală de grâu speltă fără drojdie.

Alex TOTH