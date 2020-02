112 Coffeehouse și aparatul de cafea al viitorului

Share



Cum putem contribui la un mediu mai curat? Este suficient să începem cu pași mici, făcând alegeri simple. Pentru cei de la 112 Coffee & Co. alegerea celui mai sănătos, mai prietenos și mai eficient aparat espresso a fost o alegere evidentă.

Pentru cei care încă nu-i cunosc, 112 Coffee & Co. este un brand 100% românesc, creat la Târgu Mureș, în inima Transilvaniei. Cafelele lor de specialitate sunt prăjite local, prin transformarea cafelei verzi în boabe ușor prăjite, doar atât cât să iasă la suprafață aromele de neconfundat ale acesteia. 112 Coffee & Co. respectă pe deplin principiul Third Wave Coffee, prin producerea unei cafele de calitate și prin ridicarea ei la rang de produs artizanal de savurat, nu doar aliment văzut ca o necesitate.

După aproape doi ani de la deschiderea primei cafenele de specialitate din Târgu Mureș, echipa 112 Coffee & Co. a decis să facă un mare pas în vederea contribuirii la un mediu mai curat: introducerea și importarea în România a celui mai eco-friendly aparat espresso.

Compania Iberital a lansat în primăvara anului trecut espressorul VISION, de departe cel mai ambițios produs al acesteia, cu care urmărește să definească următoarea generație de aparate de cafea: echipamente mai eficiente, mai eco-friendly și mai sănătoase. Proiectul Vision a fost susținut de fondurile European Union H2020 SME Instrument.

La doar un an și câteva luni de la lansare cei de la 112 Coffee & Co. au considerat că această inovație se potrivește perfect atât cu concepția lor despre cafea, cât și cu planul de a reduce pe cât posibil amprenta lor de carbon. După paiele și paharele biodegradabile a venit timpul să facă următorul pas. Așadar, de acum încolo vă veți putea savura cafeaua preferată și cu gândul la natură și la faptul că aceasta nu doar este servită în recipiente făcute din materiale eco, ci este și preparată într-o manieră prietenoasă cu mediul înconjurător.

Cum funcționează aparatul Iberital

Aparatul VISION își propune să abordeze una dintre principalele probleme ale espressoarelor profesionale – risipa de energie. Aparatele tradiționale de cafea sunt concepute în așa fel, încât să servească imediat cafeaua, păstrând constant apa caldă ca și energie pentru acest lucru. Astfel acestea se transformă într-un fel de „radiatoare” care pierd energie sub formă de căldură. Pentru a reduce această pierdere, Iberital a reconceput sistemul hidraulic al aparatului său și a încorporat un nou sistem de încălzire rapidă, precum și un sistem inteligent de gestionare a energiei.

Espressorul Iberital Vision reduce la minim amprenta sa de carbon și scade consumul de energie cu până la 50%, datorită sistemului său inovator de încălzire care reduce pierderile de energie inutile. Sistemul inteligent multiboiler fără nichel și plumb permite utilizatorului să gestioneze fiecare grup în mod independent și îi oferă posibilitatea de a controla temperatura, presiunea și cantitatea de apă utilizată la fiecare preparare. Cafeaua, ceaiul și apa au acum propriile sisteme de apă complet independente, astfel, apa folosită la fiecare preparare este întotdeauna de cea mai bună calitate.

Pe lângă utilizarea mai eficientă a apei și a energiei, compania și-a dorit să dezvolte conectivitatea aparatului la internet prin utilizarea sistemului Iberital Connect. Această platformă telematică oferă monitorizare continuă și control automat pentru a optimiza funcționarea și ușurează comunicarea dintre barista, serviciul tehnic și prăjitorie. În același timp, tableta furnizată include o aplicație modernă și intuitivă care permite utilizatorului să gestioneze setările tehnice și să primească notificări privind starea echipamentului.

Dacă vă simțiți pierduți de sumedenia de informații enumerate mai sus, vă invităm mai bine la Târgu Mureș să gustați cafelele de la 112 Coffeehouse preparate acum la acest aparat genial!