Acțiuni ale ROMGAZ pentru deblocarea investiției de la Centrala de la Iernut

Adrian Volintiru, directorul general al SNGN Romgaz SA Mediaș, a prezentat la întâlnirea de sfârșit de an 2019, stadiul implementării proiectelor și al întocmirii unor documentații care privesc dezvoltarea portofoliului celui mai important și mai mare producător de gaze naturale din România. Cea mai problematică rămâne investiția de la Centrala Electrică de la Iernut.

Proiectul privind construcția noii centrale termoelectrice de la Iernut, un proiect dezvoltat de cel mai important producător autohton de gaze naturale, SNGN Romgaz SA Mediaș, a intrat în ultima perioadă într-un impas.

Un proiect la cheie, asumat de asocierea Duro Felguera, Spania, și Romelectro, România, pentru a fi predat în iarna-primăvara acestui an. Cel mai optimist, proiectul poate fi finalizat până în luna mai.

“Obligația noastră este să plătim facturile întocmai și la timp ca să nu provocăm întârzieri și să creăm front de lucru. În rest ar trebui stăm așa și să așteptăm să fie gata investiția, dar nu stăm așa, am trimis somații, am dat telefoane, am convocat comandamente. Am obținut aprobare pentru achiziționarea de servicii juridice, sper să nu apelăm la ele, pentru a reduce posibilele prejudicii ale companiei. Nu uitați că avem și 25% finanțare de la PNI care se pierde în cazul întârzierii mai mari a lucrărilor”, a afirmat Adrian Volintiru, directorul general al ROMGAZ, într-o întâlnire de la finalul anului trecut.

Întârzierea mai mare a lucrărilor înseamnă luna iunie.

Blocarea investiției, pe care acum beneficiarul ROMGAZ încearcă să o deblocheze, a apărut din cauza insolvenței liderului de asociere, Duro Felguera. Din acest motiv, managementul ROMGAZ a informat Ambasada Regatului Spaniei pentru a face demersurile necesare pentru respectarea obligațiilor din partea companiei iberice, potrivit hotnews.ro.

Proiectul care beneficiază de finanțare din sursele proprii ale beneficiarului și din fonduri ale statului, prin Planul Național de Investiții, este considerat, la ora actuală, cel mai important din sectorul energetic, valoarea sa cifrându-se la aproape 269 de milioane de euro, fără TVA. Centrala va avea o capacitate instalată de 430 MW – la fel ca vechea de pe platforma de la Iernut.

Proiecte ROMGAZ

Dincolo de problemele cu care se confruntă la Iernut, Romgaz are planuri mari pentru acest an și următorii în ceea privește diversificarea portofoliului.

Într-un consorțiu cu OMV și un al treilea partener, ROMGAZ intenționează să achiziționeze 50% din procentele Exxon Mobile, care a anunțat că se retrage din Marea Neagră – perimetrul offshore Neptun Deep. ROMGAZ urmărește să dețină o participație de 20% din total. Achiziția cotei părți a Exxon pe care o vizează ROMGAZ și volumul investițiilor care mai trebuie realizate sunt estimate undeva la 600 de milioane de euro.

De asemenea, compania nu a renunțat la proiectul centralei electrice de la Mintia, județul Hunedoara.

“Trebuie să vedem cum intrăm în posesia terenului pentru că Complexul Energetic Hunedoara de care aparține și Termocentrala Mintia, a intrat în insolvență. Trebuie să vedem care este structura creditorilor și cum procedăm ca să achiziționăm terenul, iar după aceea, fiind studiul de fezabilitate finalizat, eu spun că până la jumătatea anului viitor (n.red. 2020), o să fie gata și caietul de sarcini și poate fi declanșată procedura de selecție”, a subliniat Adrian Volintiru.

Apoi, producătorul de gaze naturale intenționează să se implice în industria chimică, după ce managementul a comandat și i s-a înmânat un studiu de piață pe baza căruia s-a profilat o direcție.

“Acum am comandat o a doua parte a studiului de piață. Plecând de la premisa că ROMGAZ nu are know-how-ul necesar și se ocupă de ceea ce știe mai bine.

Ca să construiască acum Romgaz o fabrică nouă de fertilizanți sau polimeri e o investiție de câteva miliarde de euro. Și atunci, ce m-ar interesa foarte mult este o fabrică de producție de metanol, a cărei construcție costă între 200-300 de milioane de euro, în funcție de capacitate, ceea ce este mult mai suportabil și, în plus față de asta, are o altă piață, livrează și către rafinării, și către celelalte petrochimii”, a arătat Adrian Volintiru.

Spre exemplu, la o investiție de 300 de milioane de euro, capacitatea de producție ar fi de 500.000 tone/an.

ROMGAZ va continua, de asemenea, proiectul terminalului LNG de la Adrianopolis, ca acționar și beneficiar, și este interesat să devină producător de energie electrică din surse regenerabile, energie produsă de eoliene, prin achiziția de proiecte la cheie.

