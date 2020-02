FOTO: Prezență record la Simpozionul DAFCOCHIM Agro

Share



Aproximativ 600 de fermieri din Centrul Transilvaniei au răspuns prezent, participând la primul eveniment al DAFCOCHIM Agro din județul Mureș din acest an. Alături de fermieri, reprezentanții a șapte companii multinaționale, furnizoare de inputuri – ADAMA, AZOMUREȘ, Bayer, CORTEVA Agriscience, FMC, Nufarm și Syngenta și-au expus, în prezentările extrem de detaliate, noutățile pentru agricultura din Centrul Transilvaniei pentru sezonul 2020 la Simpozionul DAFCOCHIM Agro, găzduit de Centrul de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș. Una din surprizele zilei de 4 februarie a fost reîntoarcerea în DAFCOCHIM Group, după patru ani de pauză pentru că a devenit mămică a Silviei Oprișcan, director de marketing și dezvoltare al grupului.

“După cât de bun cuvânt are harul vostru viu/Cu iubire de pământ, sub văzduhul străveziu,/din livadă până-n lan, să aveți un an sublim,/Parteneri și-n noul an cu al nostru DAFCOCHIM”, a fost salutul de întâmpinare adresat participanților de către dr. ing. Gheorghe Boțoman, consultant tehnic al DAFCOCHIM Agro și moderatorul Simpozionului DAFCOCHIM Agro.

Acesta le-a urat fermierilor prezenți bun venit din partea echipei tehnice a DAFCOCHIM Agro și a acționarilor și managementului DAFCOCHIM Group, pentru a continua: “Bun venit la Sângeorgiu de Mureș, la un mega-simpozion tehnic, unde sunt prezente șapte companii multinaționale care vă vor oferi cele mai noi informații tehnice legate de portofoliul de produse, ale căror virtuți dvs. le veți testa în câmpurile din Centrul Transilvaniei. Avem onoarea ca, împreună cu partenerii noștri, cele șapte mari companii multinaționale, să putem oferi partenerilor noștri fermieri din Centrul Transilvaniei cele mai performante tehnologii privind produsele de protecția plantelor, fertilizanți de ultimă generație și, nu în ultimul rând, genetică performantă. Vorbind despre genetică este un paradox.

Spuneam în poezia de la început că este un an sublim, sublim înseamnă perfecțiune, ceva minunat, eu v-aș dori din tot sufletul și mi-aș dori și mie pentru că sunt fermier și cercetător, un an normal pentru că ceea ce vedem afară este anormal. Clima din ultimii patru ani seamănă mai mult cu cea din sudul Spaniei sau a Greciei. Trebuie să ne adaptăm, nu avem ce face. Iar companiile multinaționale, am discutat cu fiecare, sunt pregătite să ne ofere genetică în primul rând, adaptată la noile condiții pedoclimatice”.

O reîntoarcere așteptată

Înainte de a le da cuvântul invitaților din companiile furnizoare de inputuri, dr. ing. Gheorghe Boțoman, vizibil emoționat, și-a exprimat în cuvinte și printr-o poezie bucuria reîntoarcerii Silviei Oprișcan, directorul de marketing și dezvoltare al DAFCOCHIM Group, în managementul companiei.

“Am un moment foarte special, apropiat de inima mea și, cu siguranță, nu doar a mea, este vorba de o mămică, care după patru ani a revenit în echipa DAFCOCHIM”, a spus moderatorul simpozionului, după care ne-a recitat poezia Mama, scrisă de Nina Cassian, în timp ce pe ecranul proiector am putut și noi lectura poezia, ilustrată cu o imagine a celor doi copii ai familiei Oprișcan – Sofia și Luca.

M-a crescut mama în poală

Din leagăn și pân’ la școală.

Zile-ntregi și nopți la rândul

Mi-a vegheat somnul și gândul.

M-a învățat să gânguresc,

Să spun mama, să zâmbesc,

M-a învățat apoi, prin casă

Primii pași până la masă.

M-a învățat că să nu mint,

M-a învățat să nu m-alint.

Să nu știu ce este frica,

Toate m-a-nvățat mămica.

Mamă bună, mamă dragă,

Te-aș iubi o viață-ntreagă.

Pentru tot ce ai făcut,

Pentru că tu m-ai crescut.

Deși v-am dezvăluit deja surpriza, să ne amintim introducerea pe care dr. ing. Gheorghe Boțoman i-a făcut-o colegei sale: “Mămica de astăzi este Silvia Oprișcan, fostă Cojoc, director de marketing și dezvoltare al Grupului DAFCOCHIM, care împreună cu mine, acum patru ani în Ungaria, a făcut o prezentare. Acum, Silvia este locată la București, pentru că DAFCOCHIM are un birou la București, și se va ocupa în continuare de imaginea DAFCOCHIM Group în România, dar în principal se va ocupa și de protecția dvs. ca fermieri, pentru că în relațiile cu firmele multinaționale, noi trebuie să vă oferim produse de calitate și la prețuri rezonabile. Asta va face Silvia”.

Acesta i-a dăruit Silviei Oprișcan un buchet de lalele, iar tânăra director de marketing și dezvoltare le-a urat, de asemenea, participanților bun venit.

Am alunecat apoi în prezentările celor șapte furnizori de inputuri.

Portofoliu bogat de la ADAMA

Compania ADAMA a fost reprezentată la Simpozionul DAFCOCHIM Agro de Gabriela Vila, directorul comercial național al ADAMA, de Adrian Sâmbotin, director de vânzări zona Transilvania, și de Mihai Cociș și Török Barna, reprezentanți vânzări.

Prezentarea tehnică a produselor și soluțiilor din portofoliul ADAMA i-a aparținut lui Adrian Sâmbotin care a mulțumit, în introducere, echipei de management a DAFCOCHIM Agro pentru sprijin și colaborarea excelentă.

“Anul acesta ne propunem să facem echipă bună împreună. Să venim spre dvs. cu produse de care aveți nevoie, produse pe care să le folosiți cu încredere în fermă și care să rezolve problema într-un mod eficient și rapid. Avem o campanie de promovare-marketing bazată pe sportivitate, pentru că ne dorim să fim agili, să fim prezenți în ferma dvs. cu produsele noastre, iar efectele să fie rapide și bune”, a fost promisiunea directorului de vânzări Zona Transilvania, înainte ca pe ecranul proiector să se deruleze o prezentare detaliată colorată de prezența unor sportivi ca mesageri ai portofoliului ADAMA.

Pentru început, invitatul a prezentat o parte din portofoliul de produse pentru cultura de păioase, cea mai importantă cultură în România, și anume 2,6 milioane de ha, unde ADAMA are o cotă însemnată de piață.

“Suntem lider de piață pe segmentul de fungicide, avem un portofoliu foarte bogat, în T1 și T2 produse foarte performante, insecticide și regulatori de creștere, plus erbicidele consacrate”, a arătat Adrian Sâmbotin.

Una dintre noutățile din portofoliul ADAMA pentru această cultură este fungicidul Seguris Xtra, un nou produs pe baza tehnologiei Amistar Xtra care conține în plus Izopirazam, o moleculă care conferă o dublă legare.

De asemenea, un produs lansat anul acesta este Seguris Era, un produs de ultimă generație care poate fi aplicat atât în T1 cât și în T2.

“Trinity este un produs fanion pentru noi pentru că am început să schimbăm mentalitatea din punct de vedere a erbicidării de toamnă, venim cu un produs care se adresează combaterii monocotilelor încă din toamnă, de la momentul apariției, și care conferă o protecție în plus până în primăvară. Practic, aplicat între 1 și 3 frunze toamna, acest produs va combate iarba vântului și va ține cultura curată și primăvara până când, dacă este nevoie, să interveniți cu o corecție. Spuneam că dacă este nevoie, pentru că în cazul în care pământul este lucrat bine an de an, fermierii nu au mai fost nevoiți să intervină cu niciun alt erbicid în primăvară. Este certificat pentru toate cele patru culturi păioase – grâu, orz, secară și triticale”, a continuat reprezentantul ADAMA, care a mai prezentat alte erbicide, fungicide, insecticide și regulatori de creștere destinați culturii de păioase.

Fermierii prezenți au mai putut afla recomandăriled de produse ADAMA pentru culturile de porumb, floarea soarelui și rapiță.

Dintre acestea l-am aminti pe Racer, un erbicid foarte bun pentru combaterea ambroziei, o buruiană pe care fermierii și nu doar ei au obligația să o distrugă din cauza problemelor grave de sănătătate pe care le poate cauza.

Soluții AZOMUREȘ adaptate fermierilor

AZOMUREȘ este o companie binecunoscută, din păcate singura care mai produce îngrășăminte la un nivel înalt în România, așa cum avea să menționeze Liviu Bădărău, director național de vânzări al AZOMUREȘ.

„Dacă înainte de 1989 erau zece companii producătoare de îngrășăminte, în acest moment AZOMUREȘ este, cu siguranță, cea mai mare, dacă nu singura. Spun aceste lucruri deoarece este important să avem o companie care să valorifice gazul din România. Peste 10% din consumul de gaz al României este utilizat și transformat la AZOMUREȘ în amoniac și, mai târziu, în produsele pe bază de azot. Ajungem astfel la produsele AZOMUREȘ binecunoscute, fie că vorbim de produse pe bază de azot, azotatul de amoniu și nitrocalcarul, fie că vorbim de uree sau de cele complexe de tip NP și NPK. Sunt produse cunoscute și folosite de către fermieri, fapt pentru care le mulțumim pentru încrederea acordată”, a subliniat acesta.

Liviu Bădărău a insistat apoi asupra conceptului 4 C, dezvoltat împreună cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca.

„Acesta se referă la patru elemente corecte pe care trebuie să le facem atunci când luăm decizia de a fertiliza. Primul element la care ar trebui să vă gândiți atunci când vorbim de fertilizare este analiza solului. De aici plecând, putem alege tipul corect de îngrășământ, în funcție de planta de cultură și de rezerva nutritivă din sol. Putem alege astfel doza corectă de îngrășănminte pe care să o folosim. Mai sunt alte două elemente esențiale, momentul oportun în care să aplicăm un fertilizant, respectiv modul corect de aplicare. Toate aceste patru elemente, timp, doză, moment și mod de aplicare, vă pot aduce multiple beneficii, economice în final, plecând de la obținerea unei recolte mai bogate și sănătoase, până la bani, la profit”, a arătat directorul național de vânzări al AZOMUREȘ.

În portofoliul de produse al AZOMUREȘ sunt câteva noutăți enumerate și prezentate de către invitat. „Noutățile AZOMUREȘ sunt reprezentate de îngrășământul NP 20:20 + Zn, un produs dedicat culturii de porumb. Rugămintea mea la acest produs este să faceți teste la voi în fermă, să aveți curaj să luați produse noi, chiar dacă ele costă puțin mai mult, aspect care vă ajută să vedeți beneficiile acestui produs. A doua noutate sunt îngrășămintele NP + Kieserit și NPK + Kieserit. Kieseritul este o rocă naturală din care extragem magneziu și sulf. Rolul magneziului în dezvoltarea rădăcinilor este incontestabil, precum și în procesul de fotosinteză, care determină dezvoltarea ulterioară a plantei și atingerea potențialului maxim de producție. Sunt produse care se pretează, atât la cultura de grâu dar și la rapiță, floarea soarelui și, mai nou, la porumb. Sunt produse atât pentru aplicările de bază cât și pentru cele faziale”, a prezentat acesta.

AZOMUREȘ are în strategia sa orientarea spre fermier și dezvoltarea de produse dedicate nevoilor acestuia.

„Ce putem face noi față de alți producători care doar aduc și vând produsele pe piața românească, lucru pe care îl vom face în viitorul apropiat, alături de DAFCOCHIM, alături de fermieri, este de a dezvolta produse dedicate culturilor fermierilor. Aici este o limitare pentru că o tranșă minimă pe care o putem face cu o rețetă specializată este de 1.000 – 1.500 de tone, care înseamnă undeva la 4.000 – 5.000 ha adunate cu aceeași rețetă. Pot fi făcute rețete adaptate solurilor din Transilvania, în funcție de culturile planificate de fermieri pe terenurile lor”, a punctat acesta.

La întâlnirea cu fermierii a fost prezent și Josh Zacharias, director comercial Ameropa România, care a apreciat colaborarea cu DAFCOCHIM Agro, compania prin care comercializează cea mai mare parte a produselor în zona Transilvaniei.

„Acest parteneriat are ca scop principal dezvoltarea relațiilor cu fermierii din această zonă, dezvoltarea de produse noi, astfel încât să aducem un plus valoare activității fermierilor de zi cu zi. Pentru AZOMUREȘ, acest lucru înseamnă dezvoltarea în permanență de produse noi și, mai important decât atât, produse adaptate solurilor din Transilvania. Un aspect foarte important, cu atât mai mult pentru îngrășăminte, ca alături de compania DAFCOCHIM Agro, să ne asigurăm că punem la dispoziția fermierilor produsele de care au nevoie în termen optim”, a spus Josh Zacharias.

Bayer, lider național pe segmentul de protecția plantelor



Mihai Gheorghe, directorul comercial Bayer România & Moldova, a punctat încă de la început poziția de lider pe care Bayer o ocupă în România pe segmentul de protecția plantelor.

„Un exemplu pentru faptul că suntem lideri în piața românească îl reprezintă și prezența noastră la acest simpozion organizat de compania DAFCOCHIM Agro. Suntem o echipă numeroasă, pe care o dorim să o păstrăm în contact cât mai aproape cu fermierii din zona Transilvaniei. Echipa noastră în această zonă este condusă de către domnul Mihail Gyorfi, alături de colegii Marius Ilie Vîjdea, Ivan Vitos, Claudiu Şerban, Octavian Maier, Lucian Socaciu. Este important să fii lider în piață, dar cel mai important este să știi să acționezi ca un lider. Nu pentru că trebuie să deții poziția numărul 1, ci pentru că e important să conduci anumite acțiuni care să fie în beneficiul tuturor, și pentru dezvolta o agricultură durabilă”, a subliniat acesta la începutul prezentării.

Dorința companiei Bayer este de a prezenta în fața fermierilor soluții adaptate pornind de la nevoile pe care le au fermierii, de la fiecare parcelă cultivată de aceștia, și aici vorbim de sămânță, de genetică, de produsele de tratare a semințelor unde descoperirile companiei sunt incontestabile.

“Continuăm cu managementul modern al buruienilor, bolilor și dănătorilor. De asemenea, discutăm de tot ceea ce înseamnă probleme de post părți păstrare.

În domeniul de ameliorare a plantelor, sunt trei direcții pe care Compania Bayer le are în calcul, rezistența plantelor la atacul dăunătorilor, îmbunătățirea calității produsului finit și, de asemenea, întărirea nutriției în folosul întregii societăți.

Produsele biologice în agricultură provin din activitatea microbiană a bacteriilor sau ciupercilor. Pentru Compania Bayer, ele sunt produse care se integrează în programul de protecție a plantelor, având ca scop principal reducerea nivelului maxim admis de reziduri, și nu le tratăm ca produse de sine stătătoare. Sunt produse care astăzi sunt cerute de consumatori, este o realitate pe care nu o putem ocoli. Este ceea ce societatea cere, iar Compania Bayer investește în acest domeniu”, a arătat Mihai Gheorghe.

Anul 2019 a adus câteva provocări cărora industria de protecția plantelor a trebuit să le facă față, prin eliminarea utilizării produselor din clasa cloronicotinoidelor în tratamentul seminței la cereale. “Aici a trebuit să gestionăm un atac de afide forte puternic, pentru că plantele nu au mai fost protejate prin tratamentul seminței. Toate aceste lucruri puteau fi evitate dacă aveam tratament sămânță la culturile de cereale. Din păcate este o pagină a istoriei care s-a închis”, a arătat Mihai Gheorghe.

Portofoliul de produse Bayer rămâne unul extrem de bogat.

„Cele mai reprezentative boli la cereale sunt legate de septorioza, apoi rugina, făinarea și fuzarioza spicelor. În acest sens, portofoliul companiei Bayer pentru cultura de cereale pornește de la tratamentul seminței, continuă cu controlul buruienilor, al bolilor și al dăunătorilor. În cazul tratamentului la sămânță, în anul 2019 am lansat un produs nou care se numește Bariton Super, care reprezintă un succes, un suport real pentru problemele și nevoile pe care le au fermierii. Dacă vorbim de campania de primăvară, vorbim de controlul buruienilor. Pentru cele dicotiledonate avem erbicidul Sekator, iar pentru controlul gramineelor în cultura de cereale avem două produse: Atlantis Flex și Hussar Activ.

În ceea ce înseamnă programul de protecția bolilor, portofoliul Bayer este unul solid și puternic. Este unul dintre cele mai bine reprezentate portofolii pentru tot ceea ce înseamnă probleme de boli în cultura de cereale care nu a suferit schimbări, lucru care se va întâmpla și în viitorul apropiat. Aici vorbim de Falcon Pro, continăm cu Nativo, Aviator XPro, Zantara, iar pentru controlul fuzariozei la spic, produsul Prosaro. Ca insecticide avem Biscaya, Decis și Proteus”, a încheiat directorul comercial Bayer România & Moldova.

CORTEVA Agriscience, cel mai mare furnizor de inputuri în formă combinată

“Cele mai performante produse de protecția plantelor aparțin companiilor ADAMA, Bayer, FMC, Nufarm, Syngenta, atunci când sunt aplicate alternativ sau asociat cu produsele CORTEVA. Pentru că de CORTEVA este vorba. CORTEVA este o locomotivă”, i-a introdus dr. ing. Gheorghe Boțoman pe următorii speaker, reprezentanții CORTEVA Agriscience.

Maria Cîrjă, director de marketing al CORTEVA Agriscience, a deschis prezentarea companiei, cu observațiile pe care le-a notat după o vizită în Statele Unite ale Americii.

“Agricultura nu se face numai în România, ci în toată lumea. Anul trecut am vizitat câteva ferme din Statele Unite și unul dintre fermierii care ne prezenta ce are în câmp, cum procedează, cum face agricultură, ne-a atras atenția pentru că cu ce se confrunta dumnealui acolo și felul în care făcea agricultură era similar cu ce faceți dvs. în România și cu ce legislație vă confruntați astăzi în România”, a spus aceasta în introducere.

Iar una dintre aceste probleme cu care se confruntă și fermierii este problema azotului care ajunge în pânza freatică.

“Managementul azotului este astăzi pe buzele celor din Uniunea Europeană și din toate țările membre ale Uniunii Europene. De ce trebuie să avem grijă să controlăm azotul? Pentru că, dacă este prea mult și ne dorim să aplicăm mai mult azot ca să obținem producții mai mari, plantele nu pot să consume tot ce aplicăm și atunci o parte din el se duce în pânza freatică, se transformă în nitrați, nitriți, cu toții am auzit de aceste otrăvuri, iar apa respectivă ajunge în cana noastră. (…) Dacă este prea puțin, nu obținem producții și atunci cum putem să facem să avem grijă de mediul înconjurător, de sănătatea noastră și să obținem și producții mai mari la hectar?”, a sintetizat problema Maria Cîrjă.

Apoi a amintit de sumele alocate pentru fermierii care au obligația de a cultiva culturi de acoperire/fixatoare de azot. “5% din suprafața de cultură trebuie să fie cultivată cu culturi care fixează azotul în sol, soia, lucernă, lupin, mazăre, fasole sau culturi de acoperire – amestecuri de crucifere cu graminee, “pe care trebuie să le țineți din momentul răsăririi până semănați cultura principală minim 8 săptămâni ca să primiți acei bani”, a continuat directorul de marketing al CORTEVA Agriscience.

Iar apoi l-a introdus în scenă pe Trey Hill, un fermier din Maryland, statul Washington, care deține o fermă aproape de câteva orașe mari Washington, Baltimore, Wellington.

Ferma este situată într-o zonă unde azotul se levigă foarte ușor în ape și, datorită copiilor săi, acesta a decis că “trebuie să schimbăm felul în care facem agricultură”.

Iar una dintre soluțile găsite sunt culturile de acoperire, culturile verzi, în ciuda

unui anumit scepticism pe care l-a avut când a început acest proiect în urmă cu 12 ani și a condițiilor pedoclimatice dificile din zonă, umiditatea crescută a solului. Azi, toată suprafața cultivată este verde, ceea ce permite o perioadă mai lungă de semănat, menținerea concentrației de azot în sol în limite normale, retenția apei în sol în perioadele secetoase, oscilația mai scăzută a temperaturilor în sol. În câteva cuvinte – un sol mai sănătos.

Invitatul a prezentat și mai multe analize pe care le-a făcut asupra terenului prin intermediul serviciilor de agricultură digitală pe care le oferă Granular, o companie a CORTEVA Agriscience, și colaborării cu universitatea.

Lider în România

La Simpozionul DAFCOCHIM Agro, despre cel mai mare furnizor de inputuri în formă combinată, semințe și produse de protecția plantelor, din România și despre produsele din portofoliu a vorbit apoi Jean Ionescu, Country Leader România și Moldova, CORTEVA Agriscience.

“Suntem una dintre cele mai mari companii mondiale jucătoare în piața biotehnologiei, dar ce oferim Europei este agricultură convențională pentru că suntem aici ca să facem afaceri cu Europa. Suntem companie 100% americană, o companie de 140 de miliarde de dolari, care s-a separat în trei, partea de agricultură a devenit CORTEVA Agriscience, iar celelalte companii se numesc DOW și DuPont, chimie, respectiv materiale speciale. CORTEVA este astăzi combinația a 200 de ani de experiență, Pioneer este prima companie din lume care a realizat hibrizi de porumb în 1927, iar în momentul de față este cel mai mare proprietar de germoplasmă din lume. Culturile la care suntem compania lider sunt soia, floarea soarelui, porumbul, avem afaceri majore în partea de hibrizi de grâu cu care vom veni în fața dvs. numai în momentul în care vom aduce superioritate productivă ridicată”, a punctat Jean Ionescu câteva din atuurile companiei.

CORTEVA este prezentă aproape peste tot pe planetă, cu excepția Saharei, dacă îl cităm pe invitate, are peste 21.000 de angajați, peste 150 de stațiuni și stații agricole de cercetare unde CORTEVA investește zilnic aproape 5 milioane de dolari.

“Suntem o mașină de tehnologie care vine în fiecare an în fața dvs. cu cele mai avansate soluții genetice și de protecția plantelor”, a arătat acesta.

Pentru că anterior s-a vorbit despre serviciile Granular, Jean Ionescu a anunțat că acestea vor fi accesibile și în România în perioada imediat următoare.

Vânzările CORTEVA în România sunt reprezentate 70% de partea de semințe, iar 30% înseamnă crop protection.

După cum aminteam, CORTEVA Agriscience este lider în România, iar această poziție înseamnă că firma este lider la vânzările de hibrizi de porumb – brandul AquaMax nu are nevoie de nicio prezentare, la cele de floarea soarelui – 47% cotă de piață, este cel mai mare jucător la erbicide la păioase și la rapiță, cel mai mare producător de semințe din România, la Afumați este cea mai mare stație de semințe, unde sunt produși în jur de 1,6 milioane de saci anual, deține 15.000 de ha unde produce semințe și este cea mai mare companie de cercetare agricolă prezentă în România. De asemenea, la soia, CORTEVA ocupă cam 78% din piața din România.

La final, Cristian Deliu, director de vânzări Zona 7 CORTEVA Agriscience, și-a prezentat echipa din județele Mureș, Harghita, Covasna, Bistrița-Năsăud.

România, departe de media europeană în utilizarea produselor de protecția plantelor

Vasile Iosif, Country Leader al FMC România și Republica Moldova și președinte al Asociației de Protecția Plantelor din România (AIPROM), și-a început prezentarea cu urări pentru fermierii participanți la Simpozionul DAFCOHIM Agro, dar și cu o atenționare. “Se spune că agricultorii sunt cei mai optimișți oameni, pentru că în fiecare an, indiferent de condițiile climatice, își investesc toate resursele, sperând la o recoltă mai bună decât au obținut în anul anterior. Din păcate, schimbările climatice afectează negativ agricultură, iar greșelile în domeniul protecției culturilor agricole, de cele mai multe ori, nu pot fi corectate, mai ales dacă vorbim de bolile plantelor”, a fost mesajul de deschidere al acestuia.

În prima parte a prezentării, Vasile Iosif a vorbit despre asociația reper a industriei de protecția plantelor (AIPROM) și despre lungul și dificilul parcurs de omologare a noilor molecule de substanțe active.

“Este o onoare și o emoție pentru mine de fiecare dată când vorbesc în numele AIPROM. Industria de Protecția Plantelor, la nivel global, are o valoare de cca 57 miliarde de dolari, iar astăzi controlul bolilor, dăunătorilor și buruienilor constituie o provocare majoră pentru orice fermier și, de asemenea, și pentru noi consumatorii. Industria de Protecția Plantelor din România, în ultimii 10 ani, a crescut vânzările de cca trei ori, de la 140 de milioane de euro la 450 de milioane de euro. Astfel, fermierii din România au crescut tratamentele împotriva organismelor de dăunare de la cca 10 milioane de ha tratate, în anul 2007, la aproape 40 de milioane de ha, creștere care se vede deja în dublarea producției agricole a României de la cca 16 milioane de tone de produse agricole la peste 32 de milioane. Industria de Protecția Plantelor este unul dintre cele mai reglementate domenii, după industria de medicamente. Pentru a putea aduce o moleculă nouă în piața UE, o companie de R&D, ceea ce FMC este, cheltuiește în jur de 285 de milioane de dolari și întreg procesul durează cam 11 ani până să obținem omologarea unei noi substanțe. Este păcat că în Uniunea Europeană, atât produsele sintetice, pesticidele, cât și produsele biologice urmează același proces de omologare și anume Regulamentul 1107/2009, procedură extrem de lentă și costisitoare”, a subliniat președintele asociației.

AIPROM este asociația industriei de protecția plantelor în România, care reunește 16 membri, funcționează cu patru angajați la Bucureșți și în acest grup select al asociației lucrează, în diferite grupuri de lucru, peste 50 de specialiști din toate companiile membre.

“Primul grup de lucru este cel care se ocupă de legislație și de omologare, o activitate extrem de dificilă și laborioasă din cauza legislației complexe. Al doilea grup de lucru se ocupă de comunicarea asociației noastre cu fermierii dar și oficialități și mass-media. Cel de-al treilea grup este responsabil de proiectul SCAPA (scapă de ambalaje), pentru că pentru noi, industria de protecția plantelor, este important să protejăm mediul înconjurător. Al patrulea grup, dar nu cel din urmă ca importanță, se ocupă de partea de stewardship sau utilizarea în siguranță a produselor fitosanitare, ceea ce înseamnă că atunci când dvs. sau angajații din fermă utilizați produsele de protecția plantelor este obligatoriu să vă protejați cu costume și echipamente de protecție omologate în acest sens”, le-a descris Vasile Iosif.

Noi directive la nivel european

Industria de profil este obligată astăzi să facă față provocărilor și presiunii publice la care este supusă și care se reflectă apoi în reglementarea din ce în ce mai strictă a domeniului în Uniunea Europeană.

Presiunea publică vine din partea consumatorului, iar unul dintre răspunsurile industriei poate fi o acțiune susținută de explicare a ceea ce înseamnă produsele de protecția plantelor și de ce trebuie să le utilizăm/folosim.

“Indiscutabil, astăzi, când este vorba de mâncare, toată lumea se pricepe, astăzi, devine din ce în ce mai ușor pentru consumatori să intre pe internet și să vadă, să verifice trasabilitatea unui produs agricol, adică cine este fermierul și ce tehnologie a folosit. Categoric putem considera acest lucru o problemă sau, de ce nu, o oportunitate pentru noi de a fi mai deschiși către consumatorii explicându-le cum sunt obținute produsele agricole. Dacă discutați astăzi cu cineva care nu cunoaște de ce este necesar ca plantele să „consume medicamente”, pesticide, o să vă spună: “voi sunteți aceia cu pesticidele!”, “voi ne otrăviți hrana”, „voi poluați mediul”. Cred că responsabilitatea noastră, a tuturor, a dumneavostră, fermierii, a autorităților care reglementează acest domeniu, dar și al nostru, al industriei de protecția plantelor este extrem de importantă, pentru a explica de ce plantele, la fel ca și noi, oamenii, au nevoie de medicamente”, crede președintele AIPROM.

De asemenea, un aspect esențial pentru obținerea de produse agricole într-un mod sustenabil este și acela dacă „Poate astăzi fermierul european să-și protejeze culturile agricole cu mai puține produse de uz fitosanitar atunci când avem un număr în creștere al organismelor de dăunare?”.

În Uniunea Europeană, și indiscutabil și în România, fermierii utilizează mai puțin de 400 de molecule active, dintre care cca 75 sunt pe lista de înlocuire, ceea ce înseamnă că fermierii trebuie să gestioneze mai multe organisme de dăunare cu mai puține produse cu probleme de rezistență a organismelor de dăunare la produsele rămase în piață.

În același timp, în domeniul legislativ, vedem că presiunea generată de către opinia publică, la nivelul celor 27 de state ale UE, la nivelul Comisiei Europene și a Parlamentului European produc schimbări legislative majore.

Astfel, noua directivă Green Deal (Pactul Verde) își propune ca până în 2050, țările membre UE să elibereze în atmosfera exact atât bioxid de carbon cât fixează, adică activitatea economică să devină neutră din punct de vedere al poluării cu gaze cu efect de seră. De asemenea, tot la nivelul UE se discută la ora actuală o nouă propunere de directivă, care se numește Farm to Fork (de la fermă la furculiță), document care vorbește pentru prima dată despre reducerea cu 25% a consumului de produse de uz fitosanitar până în 2035.

Însă, este interesant de observat care este situația particulară din fiecare stat membru și cum ar trebui să negocieze România o asemenea directivă.

“Astăzi, România consumă pesticide undeva la 670 de g de substanță activă/ha, țara vecină Ungaria care este o țară de două ori mai mică – undeva la 1,2 kg/ha, astfel că piața de produse de protecția plantelor din cele două țări este similară – 420-450 de milioane de euro anual, iar Uniunea Europeană consumă în medie 2 kg de substanță activă/ha. Va trebui să fim foarte atenți, toți cei care lucrăm în agricultură, să spunem autorităților noastre că nu trebuie să facă greșeala și să impună un program de reducere a utilizării produselor de uz fitosanitar, în condițiile în care noi oricum utilizăm de trei ori mai puține produse decât media Uniunii Europene”, a subliniat Vasile Iosif, președintele asociației.

FMC extinde, la nivel național, Evalio® AgroSystem

În partea a două prezentării, Vasile Iosif, Country Leader al FMC România și Republica Moldova, a insistat asupra utilății aplicației Evalio® AgroSystem pe care compania a dezvoltat-o și care monitorizează, în România, două populații de dăunători ai culturii de porumb, propunând, implicit, și o aplicare științifică a tratamentelor cu produse de protecția plantelor în cultură.

“Inteligența artificială și partea digitală vor schimba toate domeniile, inclusiv agricultura. Evalio® AgroSystems este o aplicație, un serviciu digital, care ajută la monitorizarea populațiilor de dăunători. Aplicația poate fi instalată pe telefonul mobil, pe tabletă etc. și se bazează pe observații din câmp. Datele din câmp sunt colectate, sunt analizate, după care sunt încărcate pe o platformă digitală. Obiectivul principal al programului Evalio® AgroSystems este acela de a face ca fermierul să fie mai inteligent/pregătit atunci când utilizează insecticidele, cunoscând de obicei, că dacă produsele sunt utilizate prea devreme, pierdem efectul lor, iar dacă sunt utilizate prea târziu, pierdem atacul de început al dăunătorului, prin urmare vom avea un anumit grad de dăunare și afectare al culturii. Din acest punct de vedere, momentul în care aplicăm tratamentul cu insecticid este vital pentru un rezultat bun”, a explicat Vasile Iosif.

Programul a fost implementat în 2018 la nivelul Uniunii Europene, iar în România, utilizarea să a început în 2019, în 30 de ferme din partea de sud a țării,

amplasate într-un mod științific, motiv pentru care în program a fost cooptat și Institutul de Cercetare de la Fundulea.

Începând cu anul 2020, Evalio® AgroSystem va fi implementat la nivel național și va monitoriza doi dăunători foarte periculoși Ostrinia spp. și Helycoverpa, două lepidoptere care pot afecta grav calitatea și productivitatea culturii de porumb. Costul implementării serviciului și a monitoriza cei doi dăunători se va cifra la peste 150.000 de euro.

De asemenea, reprezentantul FMC își dorește ca în program să participe institutele și stațiunile de cercetare, inclusiv din Transilvania.

În condițiile în care viitorul înseamnă combaterea integrată a dăunătorilor și în raport cu dorința consumatorului de a nu găsi reziduri de pesticide, de produse de uz fitosanitar în produsele agricole, serviciul digital oferit de FMC oferă avantaje certe în a aplica tratmentele atunci când este nevoie și numai dacă este nevoie.

“Utilizând Evalio® AgroSystem veți putea aplica produsele Coragen și Avaunt, două dintre cele mai prietenoase insecticide cu mediul și cu entomofauna utilă, la momentul oportun obținând o combatere excelență a dăunătorilor în cultura de porumb și veți putea să explicați și care au fost considerentele care au stat la baza deciziei de a aplică tratamentul, și anume pragul economic de dăunare, gradul de atac etc.”, a subliniat invitatul.

Ar mai fi de menționat că FMC are în programul de cercetare-dezvoltare 22 de substanțe active de produse de uz firosanitar dintr-un total de 82 la nivel global, existente în prezent.

În acest context, Vasile Iosif a introdus portofoliul de produse biologice al companiei FMC. La acest moment, FMC are în portofoliu cinci produse biologice omologate în diferite țări din întreaga lume: Ethos XB, Nemix C, Quartzo, Presence și Accudo. ”FMC este o companie de cercetare și inovare specializată în domeniul produselor de protecția și nutriția plantelor. La ora actuală pe lângă produsele sintetice, pesticide, FMC este pregătit să aducă în piața europeană și produse biologice, produse care pot fi aplicate respectând cerințele combaterii integrate, și anume rotație corespunzătoare a culturilor, aplicare de produse sintetice (pesticide) precum și utilizarea de produse biologice. Astăzi, compania noastră comercializează cinci produse biologice la nivel global și în foarte scurt timp acestea vor ajunge și în Europa. Din păcate, astăzi, la nivelul UE se iau decizii pripite referitoare la produsele de uz fitosanitar, decizii care afectează pe termen scurt și mediu capacitatea fermierilor europeni de a ține sub control organismele de dăunare, boli, dăunători și buruieni, în sensul că interzicând produse de uz fitosanitar și nepunând nimic în loc va crea prejudicii grave atât fermierilor dar și consumatorilor”, a mai declarat Directorul General FMC România.

În încheierea prezentării, Horia Pop, Area Sales Manager, FMC, le-a făcut fermierilor câteva recomandări de produse de protecția plantelor din portofoliul companiei pentru culturile din zona Transilvaniei.

NUFARM, cu tehnologie completă

Daliana Ast, director național de vânzări Nufarm România, a vorbit din nou cu sufletul la Simpozionul DAFCOCHIM Agro.

„Mă bucur mult să ne revedem, sunt mereu extrem de onorată să mă întâlnesc cu fermierii prezenți la evenimentele Dafcochim. Au fost în cadrul simpozionului prezentări foarte interesante, cu informații extrem de benefice pentru fermieri, inclusiv pentru mine. Au fost lucruri noi pe care le-am aflat și de care m-am bucurat alături de fermierii prezenți. Organizarea simpozionului este ca de fiecare dată excelentă, fapt pentru care mulțumim gazdelor noastre, companiei DAFCOCHIM Agro, partenerul nostru de nădejde”, a spus invitata în deschiderea prezentării.

Nufarm, pentru cine nu știe, este o companie australiană, care operează în România de 14 ani. “A trecut printr-o serie de upgrade–uri, ne-am îmbogățit portofoliul de produse, astfel încât, la acest moment suntem o companie cu o tehnologie completă pentru cele mai importante culturi din România”, a prezentat compania Daliana Ast.

Apoi, aceasta i-a informat pe fermieri legat de autorizarea de urgență a tratamentului cu produse neonicotinoide pentru sămânța de porumb:

„Vreau să vă solicit atenția cu privire la anumite aspecte privind autorizarea de urgență a tratamentului cu produse neonicotinoide pentru sămânța de porumb. Ea are câteva amendamente față de autorizările obținute în anii trecuți. În primul rând, autorizarea este valabilă pentru perioada 20 ianuarie – 1 mai 2020. Important de știut este că tratamentul seminței se va efectua numai de către prestatorii autorizați care sunt înregistrați la oficiile județene fitosanitare. Aceștia trebuie să facă dovada că au instalații profesionale și personal calificat pentru efectuarea tratamentului. De asemenea, sămânța tratată se va utiliza numai în zonele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol Agriotes și Tanymecus. Textul aici este oarecum evaziv, deoarece nu specifică un grad anume de dăunare. Fermierii au obligativitatea să pună acele plăcuțe inscripționate cu sintagma „semințe tratate cu neonicotinoide”, care vor fi puse la dispoziția fermierilor de către partenerul nostru, DAFCOCHIM Agro și furnizate de către noi. Important de știut este că însămânțarea trebuie să se efectueze cu semănători dotate cu deflectoare care să asigure un grad înalt de încorporare a semințelor în sol și să reducem emisiile de praf în atmosferă. După semănare, trebuie mers la Oficiul Județean Fitosanitar unde se face o declarație din care să rezulte localitatea, blocul fizic unde s-a înființat cultura tratată cu neonicotinoide, tipul se sămânătoare folosit (echipată cu deflector). Aceste informații vor fi completate în registrul privind evidența tratamentelor cu produse pentru protecția plantelor (PPP). În ce privește dozele pentru care s-a obținut autorizarea, ele sunt de 6 litri la tona de sămânță pentrun combaterea Agriotes, respectiv 8 litri la tona de sămânță pentru Tanymecus. În mod obligatoriu, pe eticheta de sămânță trebuie să fie înscrise toate frazele de risc. Am discutat și cu reprezentanții Direcției Fitosanitare, care m-au asigurat că ne stau la dispoziție cu toate informațiile să putem duce la capăt această campanie de tratament sămânță de porumb, să fim în regulă și să beneficiem la maxim de ea. Sunt convinsă că vom găsi soluții, că toți cei care avem nevoie vom beneficia de această, cel mai probabil, ultimă derogare de utilizare a produselor neonicotinoide pentru tratamentul semințelor de porumb”, a arătat Daliana Ast, director național de vânzări Nufarm România.

Invitata a detaliat apoi, în prezentarea tehnică, produsele din portofoliul Nufarm.

Syngenta: oameni, dialog, tehnologie

Compania care a închis simpozionul a fost Syngenta, iar prezentarea companiei și a răspunsurile la provocările pe care agricultura le întâmpină i-au aparținut lui Sergiu Staicu, Managing Director Syngenta Romania & Moldova al companiei.

„Mulțumesc în primul rând echipei DAFCOCHIM Agro pentru organizarea acestui eveniment pentru că nu e lucru ușor să strângi cei mai importanți fermieri din zona Transilvaniei la un loc, în aceeași zi. Am văzut foarte multe prezentări despre tot felul de produse, cu toții ne dorim ca acestea să fie cât mai bune și aș dori să insist la rândul meu asupra oamenilor. De ce asupra oamenilor? Pentru că Syngenta are o aspirație importantă, spun eu, aceea de a juca un rol vital în ceea ce înseamnă siguranța alimentară a oamenilor. Fermierii sunt cei care la final pun hrana pe masa oamenilor. Atunci, noi ne dorim să fim alături de acești fermieri, să-i ajutăm în această acțiune”, a spus, în introducere, Sergiu Staicu.

Acesta s-a oprit apoi asupra a ceea ce aminteam deja, schimbările majore și provocările din agricultură și soluțiile la acestea.

“Trăim într-o lume schimbătoare. Dacă îmi aduc bine aminte, anul trecut, pe vreme aceasta, când participam la acest eveniment, afară era zăpadă. Dacă mă gândesc cu zece ani în urmă, în Transilvania nu prea se auzea de rapiță. În zona Brașov, unde m-am născut, cu siguranță nu se auzea de rapiță sau nu s-ar fi cultivat floarea soarelui. Azi, sunt astfel de culturi care au început să apară în rotație și în aceste zone. Lucrurile se schimbă. Insist asupra acestor lucruri pentru că este important, și aici mă întorc la oameni, să păstrăm o colaborare, să păstrăm un dialog cu fermierii pentru a înțelege două lucruri importante: care sunt nevoile fermierilor și pentru a înțelege care este părerea lor despre soluțiile oferite de noi, fie că vorbim de produse de protecția plantelor, fie că vorbim de semințe sau despre alte tehnologii folosite în fermele lor. Pentru noi este foarte important să avem acest dialog, fapt pentru care ne propunem să fim colaborativi. Este una dintre ambițiile noastre, să păstrăm acest dialog deschis, astfel se naște încrederea între noi”, a subliniat invitatul.

La nivel mondial, Syngenta se bazează pe 500 de milioane de fermieri care au încredere în produsele și soluțiile companiei.

“Atât fermieri mari, cât și fermieri mai mici. Ne dorim să fim alături de toți pentru a găsi cel mai potrivit produs, cea mai potrivită tehnologie pentru situația fiecărui fermier în parte, pentru ferma fiecăruia. Cu siguranță, în spatele acestor lucruri există ceea ce înseamnă tehnologie și cercetare în Syngenta, în spatele căreia stau din nou oameni. Oamenii Syngenta, colegii mei din cele peste 90 de țări, își folosesc expertiza și experiența pentru a inova. Inovația nu e o noutate pentru Syngenta, acesta este felul în care ne-am născut și felul în care continuăm să jucăm un rol important, să fim lideri în ceea ce înseamnă piața de agribusiness la nivel global. Sunt mai mult de 120 de locații dedicate cercetării și dezvoltării, astfel încât să venim către fermieri cu acea soluție, cu acel produs de protecția plantelor, cu acel hibrid, de floare, de porumb și, în viitor, de grâu, care să răspundă și să se adapteze cel mai bine nevoilor și situațiilor din fermele existente în această zonă. De ce asta? Pentru că am fost în dialog cu fermierii, pentru că echipa Syngenta, inclusiv cea din România, care este în continuă creștere, a fost în aceste ferme unde există dialog și cooperare”, a mai arătat Sergiu Staicu.

Din prezentarea Syngenta nu a lipsit o amplă detaliere a portofoliului de produse realizată de Emil Nedelcu.

Alături de Sergiu Staicu și Emil Nedelcu au mai fost Iulia Nicola, CP Marketing Head Business Area Black Sea, Syngenta, și Marius Mitru, reprezentant vânzări zona Transilvaniei.

Un parteneriat trilateral, bazat pe încredere

Cu această ultimă prezentare, dr. ing. Gheorghe Boțoman i-a invitat în scenă pe Marinel Ștefan, directorul general DAFCOCHIM Agro, și pe cei doi acționari – Liviu Cojoc și Radu Fodor.

Cuvântul de închidere a acestei ediții a Simpozionului DAFCOCHIM Agro i-a aparținut Cezarului, cum l-a denumit dr. ing. Gheorghe Boțoman, Marinel Ștefan.

„Aș dori să le mulțumesc fermierilor pentru răbdarea de care au dat dovadă în a asculta toate prezentările companiilor participante la simpozion. Întotdeauna am adus în fața fermierilor furnizorii noștrii, pentru a-i asigura că marfa din depozitele DAFCOCHIM ajunge direct de la producător. Să aibă încredere în continuare în noi, nu lucrăm cu produse în compensare, îi aprovizionăm doar cu produse direct de la producători. Le doresc fermierilor un an bun, multă sănătate, alături de mulțumirile adresate echipei care o conduc și care mă sprijină foarte bine”, a spus, la finalul simpozionului, Marinel Ștefan, director general al DAFCOCHIM Agro.

Fermierii au fost invitați apoi la socializare și fiecare a rămas la o discuție cât i-a permis timpul.

Ligia VORO

Alin ZAHARIE

Articol publicat în ediția print a Zi de Zi din 6 februarie 2020