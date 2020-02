Protest în faţa Primăriei Apold faţă de starea drumurilor comunale spre satele Daia şi Vulcan

Share



Localnicii susţin că, în ultimii ani, au avut loc mai multe proteste şi că investiţiile făcute în acest interval de Primăria Apold nu sunt în măsură să le uşureze viaţa, fiind nevoiţi să-şi ducă în spate copiii la grădiniţă pentru a nu se murdări, potrivit AGERPRES.

Protestatarii susţin că, tot din cauza drumurilor proaste, firma care colectează laptele de la fermele din zonă a anunţat că nu va mai trimite cisterna.

Primarul comunei Apold, Ioan Toth, a precizat, luni, pentru AGERPRES, că până acum a solicitat de trei ori finanţare din diverse surse pentru modernizarea drumului comunal care leagă centrul comunei de satele Daia şi Vulcan, însă nu a avut succes.

“Anul trecut am cheltuit 170.000 de lei din bugetul local pentru a face practicabile porţiunile de drum comunal ce leagă satele Daia şi Vulcan de comuna Apold. Am depus de trei ori proiecte, inclusiv pentru fonduri europene, dar nu s-a acceptat, fiindcă acel drum nu se intersectează cu vreun drum naţional şi nici nu trece pe lângă vreo gară. Ni s-a aprobat finanţare pe Fondul de Dezvoltare şi Investiţii la poziţia 17, însă PNL a abrogat şi am rămas fără finanţare. Acum am discutat să trimitem în zonă 14 basculante de piatră spartă şi un cilindru pentru a nivela drumul. (…) În fiecare an pietruim şi nivelăm, dar primăvara drumurile sunt la loc”, a arătat Ioan Toth.

Primarul a spus că înţelege nemulţumirea oamenilor, mai ales că în luna decembrie s-a introdus reţeaua de canalizare în Daia şi în Vulcan, iar drumurile s-au lăsat, însă firma care a executat lucrarea a promis că va repara şoselele.

Dorina MATIŞ, www.agerpres.ro

Sursa foto: protestatari