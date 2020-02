Cum diferențiem răceala de gripă și când se impune prezența la medic

Share



De cele mai multe ori, gripa este confundată cu o răceală obișnuită sau invers. De aceea, este bine de știut care sunt simptomele fiecăreia, ce trebuie făcut și când se impune prezența la medic.

Organismul oferă semnale distincte în cazul celor două tipuri de viroze respiratorii, încă de la debutul lor. Dacă pacientul le cunoaște va știi care sunt măsurile corecte pe care trebuie să le ia pentru diminuarea simptomelor și combaterea virozelor.

”Răceala banală se manifestă cu nas curgător, ochi lăcrimoși, strănut-mai ales fenomene respiratorii. Gripa își face intrarea cu febră peste 39, dureri intense de cap, dureri musculare și articulare, dureri în gât, frison. Simptomele respiratorii, ca tusea, vin apoi”, a explicat Prof. Dr. Anca Georgescu, medic primar boli infecțioase, șeful Clinicii Boli Infecțioase I din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș.

Medicul sfătuiește persoanele care prezintă simptome de gripă să stea acasă și să trateze simptomele, să bea lichide multe, să evite pe cât se poate contactul cu alte persoane, fie sănătoase sau bolnave.

”Febra mare și durerile pot fi tratate și cu paracetamol”, a adăugat Prof. Dr. Anca Georgescu.

Dacă situația se agravează se impune prezentarea pacientului la medic.

”Respirația îngreunată, durerile toracice, febra peste 40 de grade pot fi semne că boala se agravează și este necesară prezentarea la medic, în primă instanță preferabil cel de familie”, este recomandarea medicului.

Răceala și gripa nu se tratează cu antibiotice

Doar medicul poate să recomande medicația corectă, în special dacă este vorba de antibiotice atunci când situația o impune. Deoarece cele mai multe răceli și gripe sunt provocate de viruși antibioticele nu sunt eficiente, nu vor îmbunătăți starea de sănătate, nu vor scădea febra și nici nu vor împiedica apariția unor simptome precum strănutul. ”Lumea ar trebui să știe că recomandarea tratamentului cu antibiotice trebuie să fie făcută de către medic, singura persoană în măsură să ia o decizie judicioasă. Tratamentul poate să nu fie necesar, adesea chiar dăunător, de exemplu favorizează dezvoltarea de bacterii rezistente, infecții viitoare vor deveni dificil de tratat. În plus, nu toate antibioticele sunt la fel, doar medicul are informații suficiente pentru a decide care este cel potrivit”, a explicat Prof. Dr. Anca Georgescu.

Testarea rapidă pentru gripă

La primele semne ale unei infecții respiratorii, în plin sezon gripal, multe persoane care cred că ar fi putut contacta virusul apelează la testele rapide pentru gripă care se găsesc în farmacii sau se prezintă pentru ele la serviciile de urgență. Ele nu se fac însă la cererea populației. În plus, aceste teste nu certifică dacă persoana în cauză are sau nu are gripă, sunt doar orientative, motiv pentru care opinia medicului este esențială.

”Rapiditatea răspunsului pe care îl oferă testul are un cost: precizia este ceva mai redusă. Este preferabil ca interpretarea testelor să fie făcută de către medicul ce pune în balanță toate informațiile înainte de a trage concluzii”, a explicat Prof. Dr. Anca Georgescu.

Prevenția, esențială

La nivel național există o creștere foarte mare a numărului de îmbolnăviri prin infecții respiratorii, iar numărul cazurilor de gripă este în creștere. Și numărul deceselor cauzate de gripă este în creștere. Măsurile de igienă personală, respectiv spălarea mâinilor cu apă și săpun, folosirea batistelor pentru strănut și tuse, respectarea unui regim alimentar sănătos, care să include multe fructe și legume, odihna și efectuarea de exerciții fizice, evitarea zonelor aglomerate, sunt esențiale pentru prevenirea infecțiilor respiratorii, inclusiv gripa. Vaccinarea antigripală este cea mai eficientă metodă de prevenție când vine vorba de gripă.

În acest an, pe lângă îngrijorarea pentru gripă, mai există și îngrijorarea privind posibila infecție cu coronavirusul COVID-19. Autoritățile române au luat măsuri pentru prevenirea sau combaterea unor eventuale cazuri de infecții cu noul coronavirus. Însă nu trebuie să se dezvolte o stare de agitație sau panică în rândul populației, în România neexistând deocamdată niciun caz.

”Nu au fost semnalate până acum cazuri de infecție cu noul coronavirus în România. Nu există motive să bănuim o infecție la alte persoane decât cele care au venit dintr-o zonă epidemică sau au intrat în contact cu pacienți cu diagnostic cert. Simptomele și evoluția sunt asemănătoare cu ale gripei iar boala este, în majoritatea cazurilor, mai puțin severă”, a precizat Prof. Dr. Anca Georgescu.

