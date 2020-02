Epurare politică la Casa Județeană de Pensii Mureș?

Share



Ministrul demis al Muncii din România, Violeta Alexandru, a pensionat-o forțat, la începutul lunii februarie, pe Eugenia Neagoe, director executiv al Casei Județene de Pensii Mureș.

Decizia ministrului Violeta Alexandru este contestată de Eugenia Neagoe (61 de ani), aflată la conducerea instituției din anul 2013, conform căreia la mijloc ar fi vorba despre ”o presiune politică.”

”Potrivit dispozițiilor articolului 516, alineatul 2, din Codul Administrativ, m-am adresat Casei Naționale de Pensii Publice cu o cerere prin care am solicitat aprobarea pentru a fi menținută în funcția publică încă un an de zile și am și primit în scris această aprobare. Ieri m-am prezentat la Casa Națională de Pensii Publice pentru a obține ordinul, iar domnul președinte al Casei mi-a comunicat că lucrurile s-au schimbat și nu poate să emită ordinul de menținere ci un ordin de demitere. Urmează să mi-l comunice. În discuția cu domnul președinte a apreciat pozitiv rezultatele Casei de Pensii Mureș, activitatea mea, nu a avut niciun reproș. Personal, am bănuit că este vorba de cu totul și cu totul altceva. Presiuni de altă natură peste care nu poate să treacă. Poate că e vorba de o presiune politică. Este o bănuială a mea”, a declarat, pentru România TV, fostul director executiv al Casei Județene de Pensii Mureș.

Alex TOTH