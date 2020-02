FOTO: BioDorf Reghin V, mai aproape de savoarea primăverii

Share



Târgul BioDorf și-a consumat duminică, 16 februarie, cea de-a cincea ediție, găzduită de curtea Restaurantului ”Intim” din Reghin. La loc de cinste au fost, și de această dată, producătorii locali, atât cei fideli evenimentului, prezenți încă de la prima ediție, cât și de expozanți noi, tematica târgului fiind axată în special pe mult așteptata venire a primăverii.

Expozanți și tematici noi

În acest context s-a înscris și workshopul organizat de către Adrian Curticăpean intitulat „Licheni verzi, trendul anului”, prilej cu care cei prezenți au putut afla informații legate de procesul de stabilizare al mușchilor și lichenilor, beneficiile acestora și, nu în ultimul rând, despre cum se poate realiza un tablou cu licheni verzi. „Prin acest eveniment dorim să promovăm produsele locale din Reghin și împrejurimi, să-i facem cunoscuți pe acești producători locali care de fiecare dată răspund prezent invitației noastre. Ne bucurăm să avem participanți fideli, prezenți încă de la prima ediție, cea din octombrie 2019, dar și expozanți noi, cărora le mulțumesc. Ca la fiecare ediție, am avut parte și de câteva surprize, cum a fost workshopul susținut de Adrian Curticăpean, tematica sa fiind întregită de expozanții cei noi, cum a fost cazul Adelinei Țăvîrlău din Reghin”, ne-a declarat Reichenberger Iringó, organizatorul târgului.

Adelina Țăvîrlău, cu drag pentru frumos

Printre noii veniți în cadrul Târgului BioDorf se numără și Adelina Țăvîrlău, cea care păștorește cu dragoste și pasiune atelierul de creație intitulat „Cu drag”. „Am venit la Târgul BioDorf cu aranjamente naturale din mușchi naturali stabilizați și plante uscate, cu mărțișoare din fetru și pâslă. Împărtășesc această pasiune de patru ani. Am început să fac lucruri pentru copii, tablouașe personalizate, cărți senzoriale, ele fiind și principalele obiecte pe care le fac. Aceste cărți senzoriale confecționate din fetru au un caracter educativ, destinate celor cu vârste foarte fragede, prin care pot învăța despre numere sau forme geometrice. În ce privește ornamentele, ele sunt confecționate din mușchi naturali și din plante uscate. Ornamentele merg, de regulă, repede, într-o oră poți face un ornament, în schimb e ceva mai mult de muncă la cărțile senzoriale unde îți ia și două zile până să le faci. De regulă nu particip la târguri sau expoziții, vânzarea o fac exclusiv pe internet, pe pagina de Facebook „Cu drag”, pe adresa de mail adelinatavirlau@gmail.com sau la numărul de telefon 0740.367.936”, a precizat Adelina Țăvîrlău.

Székely Mária, pasiune pentru flori

A doua prezență în premieră la BioDorf a fost cea a lui Székely Mária din Târgu Mureș, cu ale sale decorațiuni din flori reunite sub titlul „Passion for Flowers”. „Am venit la BioDorf cu decorațiuni din flori uscate, naturale, artificiale, cu produse handmade, în general cu lucruri făcute manual. Am această pasiune a decorațiunilor florale de doi ani. Pot spune că am avut dintotdeauna această pasiune, doar ca un hobby, doar că de doi ani de zile mă ocup mai serios. Îmi place foarte mult ceea ce fac, lucrez cu mai multe feluri de flori, mai nou și cu ghips, material care vine în combinații foarte frumoase, în special cu florile naturale. Vânzarea acestor produse o fac, de regulă, pe internet, lumea poate afla despre ce fac pe pagina de Facebook „Passion for Flowers” sau mă poate găsi la numărul de telefon 0742.056.804. Decorațiunile sunt făcute în funcție de sezon, de la cele specifice sărbătorilor de iarnă, apoi cele de Valentine´s Day, iar acum decorațiuni de Mărțișor și Ziua Femeii. De asemenea, pot onora comenzi mai speciale, cu decorațiuni personalizate pentru diferite ocazii. Mă bucur să fiu prezentă la acest târg, sper ca lumea să aprecieze astfel de evenimente, așa cum se întâmplă în străinătate. Sper ca lumea să aprecieze munca manuală a celor care vin la astfel de evenimente, de o calitate deosebită și cu un aspect estetic pe măsură”, a spus Székely Mária.