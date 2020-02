Reduceri speciale pentru vacanța de vară, la Paralela 45

Share



Turoperatorul Paralela 45 lansează o campanie de reduceri speciale, în perioada 18-24 februarie, disponibilă pe portalul paralela45.ro, în agențiile din rețea și la standul Târgului Național de Turism al României, organizat la Romexpo. Discounturile sunt cuprinse între 10 și 50% din tariful de cazare, în funcție de destinație, și se cumulează cu cele aplicate în perioada de Early Booking. La finalul campaniei, reducerile din perioada de înscrieri timpurii se diminuează, treptat, până la finalul lunii martie.

Două curse săptămânale spre Antalya din Târgu Mureș

Cele mai solicitate destinații se așteaptă să fie Turcia (Antalya, Alanya și Bodrum), Grecia și Egiptul, devenite în sezonul 2020 și mai accesibile turiștilor români din întreaga țară, după introducerea mai multor curse charter. Spre Antalya, Alanya și Bodrum sunt programate 23 de curse săptămânale, din 13 orașe: București (patru curse săptămânale spre Antalya și una spre Alanya), Cluj-Napoca, Timișoara, Târgu Mureș și Iași (câte două curse/ săptămână), Bacău, Arad, Baia Mare, Oradea, Suceava, Constanța, Craiova, Satu Mare (una pe săptămână, ultimele trei fiind noi în sezonul 20202). Spre regiunea Bodrum-Kusadasi-Marmaris se zboară din București și din Cluj-Napoca (noutate în 2020) o dată pe săptămână.

376 de euro/persoană, pachet pentru Heraklion de la Târgu Mureș

Oferta de insule grecești cuprinde anul acesta Creta/Heraklion din București, Cluj-Napoca, Iași, precum și din Târgu Mureș și Oradea (noutăți în 2020); Creta/ Chania, Corfu, Rhodos și Mykonos (noutate în 2020) din București, în total nouă curse săptămânale. Spre Egipt sunt programate trei curse săptămânale din București, Cluj-Napoca, Timișora (pentru Hurghada) și una, din București, spre Sharm el Sheikh. În perioada campaniei, prețurile pornesc de la 359 de euro/persoană pentru șapte nopți în Antalya, cu plecare de la București, de la 471 de euro/persoană pentru pachetul cumpărat de la Constanța, de la 488 de euro/persoană din Satu Mare, de la 467 de euro/persoană din Craiova. O vacanță în Bodrum costă de la 468 de euro/persoană la Cluj-Napoca. Un pachet pentru Heraklion de la Târgu Mureș costă de la 376 de euro/persoană, iar din Oradea de la 383 de euro/persoană. Prețurile pentru Hurghada pornesc de la 473 de euro/persoană, iar pentru Sharm el Sheikh de la 446 de euro/persoană. “Și în acest an am luat decizia de a lansa în avans perioada de reduceri ocazionată de târgul de turism pentru a veni astfel în sprijinul turiștilor din întreaga țară care doresc să își achiziționeze vacanțe cu reduceri. Cea mai spectaculoasă creștere estimăm că o va avea Egiptul, în acest an, la 100.000 – 120.000 de turiști. Și în Hurghada, și în Sharm el Sheikh sunt hoteluri bune, noi, frumoase, cu all inclusive, mâncarea este bună. Vacanța în Egipt este o alternativă la Antalya, unde au fost anul trecut aproape 250 de mii de români”, declară Alin Burcea, CEO Paralela 45 Prețurile afișate în campania de reduceri speciale au toate taxele incluse. Pe portalul de turism www.paralela45.ro, turiștii au la dispoziție și graficul de tarife pentru fiecare hotel, întreg sezonul 2020, și pot alege vacanța potrivită, în funcție de buget. De regulă, într-o campanie de reduceri speciale care cuprinde și târgul de turism, 70% dintre cumpărători fac rezervarea online și 55% achită tot online, 30% prin transfer bancar, 15% direct în agenții sau la târgul de turism. Vacanța se poate cumpăra și în rate, până la 12 rate fără dobândă, datorită parteneriatelor realizate de Paralela 45 cu șapte bănci. “Cumpărarea online a devenit o obișnuință pentru publicul ocupat. Noi am vândut anul trecut în valoare de 3,5 milioane de euro, estimăm că anul acesta vom ajunge la cinci milioane de euro. Dar publicul vine și la târgurile de turism, unde găsește cea mai mare varietate de oferte și în două- trei ore alege vacanța potrivită și o și achită. Ne așteptăm la vânzări de peste patru milioane de euro, după săptămâna de reduceri speciale, la târgul de turism, în agențiile proprii și dar mai ales pe portalul Paralela 45”, precizează Alin Burcea.

Vânzări în creștere sunt așteptate, în perioada târgului de turism, și pentru vacanțele de Paște si circuitele turistice. Mai multe programe de patru până la 11 zile sunt organizate primăvara acesta în Turcia, Portugalia, Spania, Italia, Cehia, Franța, Rusia, Grecia, Macedonia, Albania, cu avionul ori cu autocarul. În funcție de perioadă și tipul de transport, circuitele de Paște costă de la 174 de euro/persoană, la Istanbul (autocar, cinci zile, hotel de trei stele) la 995 de euro/persoană în Rusia (avion, nouă zile, hotel de patru stele). O parte dintre circuite au reduceri cuprinse între 5 și 15%, în perioada campaniei.

Turoperatorul Paralela 45 estimează că va încheia anul cu un volum de vânzări de 80 de milioane de euro, în creștere cu 15% față de anul trecut. Rețeaua de agenții va crește cu încă cinci, care vor fi deschise la Râmnicu Vâlcea, Brașov, Deva, București, ajungând astfel la un număr de 55 de agenții proprii și francize. Agenţia de turism Paralela 45, una dintre primele trei agenții private din România, împlinește anul acesta 30 de ani de activitate. Turoperator consacrat în vacanţe cu zboruri charter în Spania, Grecia, Turcia, Portugalia, Italia, Tunisia și Egipt, și cu peste 160 circuite culturale și istorice organizate anual pe patru continentele, ori programe pentru seniori, croaziere, vacanţe tailor made, programe de business travel, Paralela 45 combină experiența acumulată în 30 de ani cu capacitatea de a ţine mereu pasul cu noile tendințe din turism.

Turoperatorul are în prezent o rețea națională de 50 de agenții de turism proprii și francize, fiind cea mai mai mare rețea cu proprietar român din domeniul turismului. Poliţa de asigurare pentru pachete de vacanţă a ajuns la două milioane de euro în 2020, odată cu noile reglementări privind garantarea pachetelor turistice, și este una dintre cele mai mari din piaţă.