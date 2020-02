”Buget prudent” la Iernut

Share



Marți, 18 februarie, au fost convocați în ședință extraordinară membrii Consiliului Local al Orașului Iernut, în vederea votării proiectului de buget local pe anul 2020.

Conform notei privind Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Iernut, fundamentarea veniturilor locale s-a realizat în baza legislației fiscale actuale și în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Iernut nr. 170/25 noiembrie 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, taxele extrajudiciare de timbru, precum și amenzile aplicabile în anul 2020.

La veniturile proprii, constând din impozite și taxe locale, se adaugă sume și cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat: cotele defalcate din impozitul pe venit și sumele defalcate din TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale.

Considerațiile primarului privind proiectul de buget

Înaintea întrunirii comisiei economice, premergătoare ședinței de votare a bugetului, primarul Ioan Nicoară a făcut câteva precizări legate de proiectul de buget.

Edilul orașului Iernut a catalogat bugetul pentru anul în curs ca fiind unul prudent, un buget cu care se poate funcționa: „Am așteptat după sumele de la învățământ, venite în ultimul moment. Fiind aproape de termenul de 45 de zile date prin lege în care trebuie să aprobăm bugetul, am hotărât ca astăzi să avem ședința de buget. Ce pot să vă spun, este faptul că vom avea un buget prudent. Știm ce am pățit anul trecut, an care până la urmă s-a încheiat cu bine datorită unor sume pe care le-am solicitat la sfârșitul anului și le-am primit. În acest fel, ne-am putut descurca la toate capitolele legate de cheltuieli, pentru utilități și pentru buna funcționare a instituțiilor pe care le avem de gestionat. Modul de alocare a sumelor s-a modificat față de anul trecut, dar în linii mari sumele care ni se cuvin din impozitul pe venitul global, din TVA, sunt cam aceleași. De la aceste sume am pornit la proiectarea bugetului pe acest an, cu rezerva încasărilor. Vă spun acest lucru deoarece și anul trecut, din această cauză, nu am reușit să ducem bugetul până la capăt fără a beneficia de acele sume suplimentare. Încasările la nivel național nu s-au ridicat la nivelul prognozelor făcute la începutul anului”.

În privința încasărilor realizate la nivel local, Ioan Nicoară consideră că procentul a fost destul de ridicat, situându-se la peste 85%: „Nu am avut probleme deosebite, vom avea o ușoară scădere la capitolul de venituri pe tema arieratelor, pentru că le-am încasat anul trecut, deci am făcut executări silite, am folosit toate instrumentele ce le-am avut la dispoziție, ca să scădem arieratele”.

Echilibru sensibil între funcționare și dezvoltare

Veniturile totale ale bugetului local Iernut pentru anul 2020 au fost estimate la suma de 32.013.000 de lei din care, defalcat, 16.008.000 de lei alocați secțiunii de funcționare și 16.005.000 de lei secțiunii de dezvoltare.

În ceea ce privește cheltuielile de personal, sumele cuprinse în proiectul de buget au fost evaluate la 7.799.000 de lei, în timp ce la capitolul bunuri și servicii, totalul se ridică la 3.885.000 de lei.

Primarul Ioan Nicoară și-a exprimat nemulțumirea legată de cheltuielile de personal. Propunerea primarului către Consiliul Local ca salariile anului 2020 să rămână la nivelul din 2019 – luând exemplu ordonanța dată de guvern cu privire la plafonarea salariilor pe anumite direcții – nu a avut ecou în rândul consilierilor. Edilul consideră că salariile, în urma modificărilor salariale ce au avut loc la sfârșitul anului 2018, erau destul de bune și că în situația actuală se putea „strânge puțin cureaua” până s-ar fi văzut cum decurge situația la capitolul venituri .

Astfel, a fost votată majorarea salariilor cu circa 6-7% față de cuantumul cheltuielilor salariale din anul precedent.

„Sigur, nu îl consider un lucru bun, nu prea am avut proiecte de hotărâri care să nu treacă prin consiliul local, fiindcă am încercat să le pregătesc cât mai bine, dar iată că de data asta n-am fost pe aceiași lungime de undă cu consilierii. Nu știu care au fost motivele”, a afirmat Ioan Nicoară.

Finanțări, proiecte europene, axe de dezvoltare

O parte substanțială din cuantumul investițiilor aflate în derulare, va fi suportată din bugetul local stabilit pe 2020. Referitor la proiectele accesate prin fonduri europene, care se vor derula pe parcursul anului, precum și privitor la posibilele următoare proiecte de accesat, edilul Iernutului a sintetizat situația actuală.

„Încercăm în perioada imediat următoare să stăm la pândă, dacă vreți, pe orice axă, pe orice direcție se va deschide o finanțare. Mă refer aici, în primul rând, la Programul Național de Dezvoltare Locală. Sper să găsească atâta putere financiară guvernul care va urma să mai deschidă o axă, în special pentru noi, pentru orașele mici și mijlocii, care nu au alte posibilități. Suntem și la finalul exercițiului financiar european 2014-2020, fondurile sunt epuizate, cu excepția celor pe care le-am menționat, pe Axa 13.1, iar celelalte se află într-un orizont de timp destul de îndepărtat. Sper să supraviețuim și în acest an, așa cum am făcut în ultimii doisprezece ani. Încercăm să fim aproape de cetățeni, să le înțelegem și să le împlinim doleanțele, în măsura posibilităților. Să vedem cum putem să punem în practică tot ceea ce ne-am propus”, a afirmat primarul Ioan Nicoară.

Printre investițiile cu finanțări din fonduri europene prevăzute în acest an sunt cuprinse: creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe (3 blocuri pe Strada Mihai Eminescu, unul pe Strada Gheorghe Doja; schimbare destinație din grădiniță în școală, reabilitare și reamenajări interioare în vederea obținerii autorizației de funcționare și pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional – Școala clasele 0-IV; extindere rețea de canalizare menajeră, stație de epurare și branșament la rețelele de apă și canalizare în satul Sălcud, UAT Iernut; creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din orașul Iernut – Casa de cultură (exterior); reabilitarea și modernizarea interioară Casa de Cultură Iernut; creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Iernut – Primăria; dotarea unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente și mobilier specific didactic și de laborator – Școala Gimnazială Iernut; modernizarea, respectiv dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și pentru sala de sport, în vederea menținerii autorizației sanitare de funcționare și pentru funcționarea în bune condiții a procesului educațional a Liceului Tehnologic Iernut.

Învățământul dual, alternativă pentru tineri

Primăria Orașului Iernut, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș, a avansat ideea înființării unei clase duale la Liceul Tehnologic pentru că, după spusele edilului, nivelul de învățământ a scăzut în așa manieră, încât există riscul să dispară ca persoană juridică și să se alipească cu Școala Generală Iernut și să funcționeze în continuare ca o singură entitate juridică. Fiind un liceu de tradiție, un liceu cu dotări care era bine văzut cândva, este de dorit pentru întreaga comunitate locală sau cea din apropiere să fie revitalizat. Această revitalizare trebuie să pornească din mai multe direcții. Există toată deschiderea din partea administrației locale.

Primarul Ioan Nicoară a avut o discuție cu directorul de la Centrala Termoelectrică Iernut, preluată de Romgaz. Există o investiție în derulare la momentul actual la centrala termoelectrică, cifrată la aproximativ 300 de milioane de dolari, care probabil va fi finalizată până la sfârșitul anului:

„Sigur, după modernizare, vor avea nevoie de personal de calitate, cu grad de pregătire ridicat, pentru că centrala va fi situată la standardele actuale, cele mai moderne, integral computerizată și va funcționa la randamente maxime. În această idee am discutat cu domnul director. Dânsul a agreat ideea de a face o clasă în sistem dual, pentru personalul calificat de care vor avea nevoie la noua centrală, respectiv: electricieni, electromecanici și operatori cazane. Oricum, va fi necesară și o schimbare treptată de generații a angajaților din termocentrală, întrucât gradul de îmbătrânire a personalului actual este de așa manieră încât, în momentul finalizării noi centrale, o parte dintre angajați vor ajunge la vârsta de pensionare. Centrala veche se va închide, din motive legate de mediu, astfel că va rămâne doar termocentrala nouă”, a punctat Ioan Nicoară.

Împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș și cu personalul din conducerea liceului, s-a luat decizia demarării demersurilor necesare pentru înființarea acestei clase duale, începând cu anul școlar 2020-2021. Va fi un fel de școală profesională, cu durată de 3 ani, care va forma meseriași în adevăratul sens al cuvântului. Se dorește ca această inițiativă să fie popularizată atât în Iernut cât și în împrejurimi și chiar la nivel de județ, cu ajutorul Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

Taxe și impozite locale

La capitolul taxe și impozite locale, primarul Ioan Nicoară a menționat că acestea au crescut ceva mai mult în acest an pentru iernuțenii care sunt situați într-o anumită zonă din oraș, unde dată fiind reabilitarea și modernizarea infrastructurii s-au aplicat coeficienți de corecție la impozitul pe case, pe terenuri. Pentru toți locuitorii Iernutului a trebuit să fie aplicată creșterea datorată inflației, care s-a situat undeva la 4,5%.

Proiectul de buget a primit girul executivului local

Având deja girul favorabil al comisiilor, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Iernut a fost aprobat în cursul zilei de marți de către Consiliul Local.

Ioan SANDOR