Bugetul județului Mureș, adoptat cu gândul la rectificarea bugetară din iunie. 252 de milioane de lei pentru investiții, în 2020

Aleșii județeni au aprobat joi, 20 februarie, cu ocazia unei ședințe ordinare de lucru, bugetul județului Mureș pe anul 2020. Acesta este structurat după cum urmează: venituri totale de 798.626.000 de lei și cheltuieli totale de 900.126.000 de lei, diferența fiind cauzată de excedentul bugetar de 101.500 de lei.

Funcționare (72%) vs. dezvoltare (28%)

La finalul ședinței, președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, a susținut o conferință de presă în care a oferit detalii despre structura bugetului județului Mureș din acest an.

”Din cei 900.126.000 de lei, pe funcționare avem 647.949.000 de lei, care reprezintă aproape 72%, iar pentru dezvoltare avem 252.177.000 de lei, ceea ce înseamnă aproape 28%”, a declarat Péter Ferenc, care a explicat că din cei 252.177.000 de lei, 122.276.000 de lei vor fi utilizați pentru asigurarea sumelor necesare pentru finanțarea proiectelor europene.

Proiecte europene

În bugetul aprobat sunt alocate sume pentru următoarele proiecte cu finanţare europeană: Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii Târgu-Mureș (9.077.000 de lei), Reabilitarea Palatului Culturii (4.464.000 de lei), Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142 Ungheni (DN 15 – Mica – Târnăveni DN14A) – județul Mureș (104.222.000 de lei), Implementarea unor masuri de simplificare a serviciilor pentru cetățenii la nivelul Consiliului Județean Mureș (1.219.000 de lei), Reabilitare DJ106 Agnita – Sighișoara (600.000 de lei), Venus – Împreună pentru o viață în siguranță! (431.000 de lei), Team-Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor (1.044.000 de lei).

Speranțe pentru o rectificare estivală

”Toate proiectele începute trebuie finalizate”, a spus președintele Consiliului Județean Mureș referindu-se la investițiile prevăzute pentru acest an.

”Anul acesta pentru investiții avem mai puțini bani decât în anii precedenți”, a adăugat Péter Ferenc, care a oferit și exemple concrete: Direcția Tehnică – responsabilă de întreținerea, reparararea și investițiile pentru drumurile județene (140 de milioane de lei alocați în 2019 și 101 milioane de lei în 2020), Spitalul Clinic Județean Mureș (5 milioane de lei alocați în 2019 pentru aparatură medicală și 0,7 milioane de lei alocați în 2020).

”Sperăm ca la jumătatea anului, dacă va fi acea rectificare, atunci ne vom permite ca să alocăm mai mulți bani și pentru drumuri și pentru alte investiții”, a arătat Péter Ferenc.

”Avem 20 de instituții subordonate, iar rolul cel mai important al Consiliului Județean Mureș este de a asigura funcționarea acestor direcții, instituții”, a completat președintele Consiliului Județean Mureș.

Bani mai puțini de la București

În acest an, sumele primite de la bugetul central au scăzut considerabil, motivul fiind formulele de calcul utilizate de autoritățile de la București, în Legea Bugetului de Stat.

”Dacă ne gândim la sumele primite în anul 2020, avem câteva deficiențe în sensul că în anul 2019 am primit pe cap de locuitor 450 de lei. Legea spunea 475 de lei per cap de locuitor ca și finanțare, dar cum județul Mureș are o populație destul de mare a existat și un plafon și din cauza acestui plafon nu ne-am încadrat la 475 cum s-au încadrat județele mici, ci la 450 de lei per cap de locuitor. Anul acesta, suma s-a micșorat la 275 de lei per cap de locuitor și de aici există un deficit de 112,8 milioane de lei. Și din TVA, față de anul 2019, când am avut 191 de milioane de lei, în 2020 am primit doar 150 de milioane”, a afirmat Péter Ferenc.

Finanțări nerambursabile

Și în acest an, Consiliul Județean Mureș va acorda finanțări nerambursabile în valoare totală de 2,4 milioane de lei.

”Există cinci domenii, Cultură, Culte, Sport, Social și Tineret. Ca și anul trecut, am considerat că obligatoriu trebuie să menținem valoarea acelor sume pe care le-am finanțat și în anul precedent: 500.000 de lei la domeniile Cultură, Culte și Sport, 800.000 de lei pentru proiecte sociale și 100.000 de lei pentru proiecte de tineret”, a precizat Péter Ferenc.

Banii pentru DGASPC Mureș, insuficienți

Referindu-se la subfinanțarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, instituție care necesită un buget anual de circa 125 de milioane de lei, Péter Ferenc a anunțat că Guvernul a dat asigurări că ”la rectificarea bugetului de la jumătatea anului, se vor asigura restul cheltuielilor.”

”În acest moment, am inclus în bugetul județului o sumă de 82 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor de funcționare a acestei direcții. În continuare vom aloca toate sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare”, a arătat Peter Ferenc.

101 de milioane de lei, pentru drumurile județene

”Prin legea bugetului de stat am primit, pentru secțiunea funcționare cu 100 de milioane de lei mai puțin decât avem nevoie. Conform legii, noi trebuie să acoperim aceste cheltuieli, ceea ce am și făcut apelând la veniturile proprii și la sume din excedentul bugetar. De asemenea, asigurăm sumele pentru continuarea investițiilor demarate în anul anterior și pentru derularea proiectelor europene. Astfel, până la o viitoare rectificare bugetară nu am inclus în buget sume pentru demararea de noi investiții în acest an. Cu toate acestea, vom continua programul de reabilitare a drumurilor județene. Pentru anul în curs am alocat 101 de milioane de lei pentru cheltuielile de întreținere și reparații, precum și pentru investițiile pe drumurile județene. În proiectul de buget este prevăzută reabilitarea și reconstruirea a cinci poduri și continuarea investițiilor mari începute în anul precedent a căror valoare totală atinge 70 de milioane de lei. De asemenea, vom continua investițiile la Spitalul Clinic Județean Mureș, cea mai importantă fiind cea legată de reabilitarea Clinicii de Oncologie. Și aici vom înregistra o scădere în ceea ce privește achiziția de echipamente medicale. Anul trecut am putut aloca aproape 5 milioane de lei celor două spitale, în timp ce anul acesta vom putea aloca doar 700.000 de lei”, a declarat Péter Ferenc.

Alex TOTH