Concurs trucat la Poliția Mureș anulat de instanță. Reacția comisarului șef Dumitru Bîltag

Curtea de Apel Târgu Mureş a menţinut o hotărâre a Tribunalului Mureş prin care a fost anulat un concurs de promovare a agenţilor absolvenţi de studii superioare în corpul ofiţerilor la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, după ce s-a constatat că rezultatele acestuia au fost modificate pe hârtie în favoarea candidatului care a obţinut nota mai mică.

Avocatul poliţistului nedreptăţit, Ancuţa Bianca Greu, a declarat, pentru Agerpres, că după mai bine de doi ani de procese, timp în care IPJ Mureş ar fi depus la dosar inclusiv înscrisuri care contraziceau probe evidente, instanţa a invalidat definitiv rezultatul concursului din perioada 5 iulie 2017 – 29 august 2017 de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, prin care subofiţerul M.G. a fost declarat admis la concursul de trecere în corpul ofiţerilor şi a dispus ocuparea funcţiei de către reclamantul S.V.

“În acest condiţii se constantă că, deşi în procesul verbal de centralizare a notelor obţinute de candidaţii la concurs, încheiat în data de 14 septembrie 2017, este consemnată nota candidatului M.G. ca fiind 6,45, iar cea a reclamantului (S.V.) ca fiind 6,37, nu acestea sunt cele care rezultă din înregistrare (proba video, n.r.), respectiv 6,17 pentru pârât şi 6,50 pentru reclamant. Chiar dacă în cadrul litigiului s-a discutat despre o reevaluare a notelor, o astfel de posibilitate nu este reglementată, dar ceea ce este esenţial este faptul că notele obţinute de candidaţii la concurs sunt cele din înregistrarea interviului, în borderourile de notare fiind menţionate fără nicio explicaţie alte note decât cele acordate de către membrii comisiei de examinare”, se arată în motivarea Sentinţei nr. 1013 din 28 noiembrie 2018, a Tribunalului Mureş – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, din dosarul nr. 324/43/2017, rămasă definitivă prin decizia nr. 868/10 octombrie 2019 a Curţii de Apel Târgu Mureş.

În plus, s-a apreciat că cel declarat iniţial câştigător, M.G., a fost admis la concurs ”în mod nelegal”, fiindcă instanţa a constatat că ”acesta avea înscrisă o faptă penală în cazier”, deşi Direcţia Generală Management Resurse Umane din cadrul MAI nu a constatat nicio neregulă în dosarul de candidat al lui tânărului.

Concursul organizat de către IPJ Mureş a vizat ocuparea a opt posturi vacante în cadrul structurii de investigare a criminalităţii economice şi, întrucât în data de 26 august 2017, cinci candidaţi au obţinut nota 9,55, pentru ultimul post scos la concurs s-a organizat proba interviului, la finalul căreia M.G. a fost declarat câştigător.

Avocatul Ancuţa Bianca Greu susţine că, aşa cum prevede şi sentinţa Sentinţa nr. 1013 din 28 noiembrie 2018, rămasă definitivă prin decizia nr. 868/10 octombrie 2019 a Curţii de Apel Târgu Mureş, o serie de înscrisuri depuse la dosar de către IPJ Mureş ar fi fost ”perfect falsificate”.

”Ne-am judecat atât cu IGPR, MAI şi IPJ şi ne-am confruntat cu probatoriul administrat trunchiat de către pârâtul IPJ Mureş. Le-am solicitat să depună în instanţă dovada înregistrată a probei interviului pe CD. Au venit în instanţă şi au depus un fragment din testarea contracandidatului, M.G. Ulterior am depus o cerere la IPJ Mureş şi m-am adresat şi instanţei că ”în speranţa că nu doresc să inducă în eroare instanţa de judecată şi să trunchieze materialul probator”, am solicitat să depună întreaga înregistrare. După insistenţe au depus întreaga înregistrare şi au motivat că a fost o greşeală a IT-stului – de parcă juristul nu verifică ce depune în instanţă – şi au depus cele cinci CD-uri. Am analizat acele CD-uri şi am indicat cu oră, minut, secundă fiecare inadvertenţă şi aşa s-a ajuns la câştigarea procesului. Fiindcă dacă am fi mers strict pe proba cu înscrisuri pot să spun că înscrisurile au fost perfect falsificate! Ceea ce i-a trădat pe pârâţi a fost tocmai proba video. (…) În înscrisuri au fost menţionate note mai mari pentru contracandidat şi mai mici pentru S.V. Surpriza noastră a fost când am început să ne uităm la înregistrări. S.V. avea 6,50, iar contracandidatul avea 6,17, pe filmări. Pe înscrisurile pe baza cărora M.G.B. a fost făcut ofiţer, S.V. avea 6,37, iar contracandidatul său avea 6,45”, a declarat, pentru Agerpres, avocatul Ancuţa Bianca Greu.

Avocatul a arătat că deşi clientul ei a încercat să depună contestaţii, a fost împiedicat să facă acest lucru şi a fost descurajat în permanenţă, fapt ce i-a stârnit suspiciuni.

”Am formulat recent o plângere penală, fiindcă pentru noi a fost clar că cineva a încercat să muşamalizeze rezultatele acestui concurs şi dorinţa clientului meu a fost să îşi găsească dreptatea până la final (…) Se presupune că au fost săvârşite fapte de natură penală, însă noi nu am făcut decât să formulăm o sesizare, iar procurorul să confirme sau să infirme existenţa unei fapte de natură penală. Nu vrem să facem denunţuri defăimătoare la adresa lor, însă atâta timp cât în două grade de jurisdicţie diferite domnului S.V. i s-a dat dreptate, dânsul a fost privat doi ani de dreptul de a-şi desfăşura activitatea ca ofiţer, plus că nimeni nu îi va reconstrui cei doi ani pierduţi din viaţă, împănaţi cu stres, nervi, gânduri, nopţi nedormite şi un sentiment profund de frustrare (…) A fost împiedicat să depună contestaţii, i s-a spus că nu are nicio şansă, a fost în permanenţă descurajat şi de aici s-a născut bănuiala că a obţinut o notă mai mare la examene decât contracandidatul său”, a precizat avocatul.

Plângerea penală a fost formulată împotriva celor trei membri care compuneau comisa de examinare din cadrul IPJ Mureş, pentru abuz în serviciu, fals intelectual şi uz de fals, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş.

Reacția IPJ Mureș

La solicitarea Agerpres, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş a precizat că având în vedere Sentinţa civilă nr. 1013 din 28 noiembrie 2018, în dosarul nr. 324/43/2017, rămasă definitivă prin decizia nr. 868/10 octombrie 2019 a Curţii de Apel Târgu Mureş, prin care este invalidat rezultatul concursului din perioada 5 iulie 2017 – 29 august 2017, la nivelul IPJ Mureş a fost pusă în aplicare.

”Având în vedere aspectele solicitate de dumneavoastră precizăm faptul că în cauză Tribunalul Mureş a pronunţat Sentinţa civilă nr. 1013 din 28 noiembrie 2018, în dosarul nr. 324/43/2017, rămasă definitivă prin decizia nr. 868/10 octombrie 2019 a Curţii de Apel Târgu Mureş, sentinţă prin care instanţa de judecată a admis în parte acţiunea şi a dispus invalidarea concursului organizat în perioada 5 iulie 2017 – 29 august 2017, la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, hotărârea judecătorească fiind pusă în aplicare întocmai, conform competenţelor, în cel mai scurt timp. De asemenea, toate documentele solicitate de instanţa de judecată au fost depuse la dosarul cauzei”, se arată în răspunsul IPJ Mureş.

Totodată, miercuri, 19 februarie, inspectorul șef al IPJ Mureș, comisar șef de poliție Dumitru Bîltag, a remis către mass media următorul comunicat de presă: ”Pentru ca am observat astazi o serie de precizari in mass-media privind presupuse fapte de natura penală intr-un concurs organizat de catre IPJ Mures, din respect pentru dvs si pentru cetățean, fac următoarele precizari: IPJ Mures nu este in masura sa comenteze o sentință data de o instanta de judecată, iar acea sentință a fost pusa in cel mai scurt timp in executare potrivit deciziei judecătorilor. In privința presupuselor fapte de abuz in serviciu, fals intelectual si uz de fals, precizez ca nu am constatat astfel de fapte cu ocazia verificărilor in această speță si suntem in măsura sa oferim toate datele necesare institutiilor in drept sa stabilească adevarul, sub toate aspectele. Nu am ascuns si nu vom ascunde vreodată ceva in legătură cu activitatea noastră, atat timp cat ma voi afla la conducerea acestei unitati de politie, pe care cu onoare si profesionalism o reprezint. Va asigur ca ne dorim intotdeauna sa contribuim cu totii la informarea corecta a cetățenilor jud Mures, motiv pentru care va mulțumesc tuturor pentru modul in care am reusit sa colaborăm de fiecare dată. Activitatea desfasurata de IPJ Mures pe raza de competenta constituie serviciu public specializat, in interesul persoanei si al comunității, al institutiilor statului, motiv pentru care va asiguram ca vom ramane parteneri de nădejde pentru informarea corecta a cetățenilor mureseni. Inca o data va multumesc tuturor pentru colaborare si va asigur de intreaga mea consideratie!”

