Nadia Rață, renegată de liberali. Cine îi va lua locul în Consiliul Județean Mureș

Grupul consilierilor județeni aparținând Partidului Național Liberal (PNL) a anunțat, prin vocea consilierului județean Marius Baciu, că liberalii și-au retras sprijinul politic pentru Nadia Rață, căreia îi așteaptă ”demisia de onoare.” Drept răspuns, Nadia Rață, care coordonează filiala altei formațiuni politice, respectiv ADN Mureș, a afirmat că a participat la ședința de adoptare a bugetului județului Mureș pe anul 2020 pentru a-și respecta angajamentul luat în 2016 față de cetățenii care i-au acordat votul.

Grupul consilierilor PNL, delimitare față de liderul ADN Mureș

Joi, 20 februarie, liberalul Marius Baciu a anunțat, în plenul Consiliului Județean Mureș, că ”Nadia Rață nu mai reprezintă interesele Partidului Național Liberal”.

”După cum știți din presă, s-a înscris într-o altă formațiune politică și cu această ocazie, sigur, îi cerem doamnei Nadia Rață și demisia de onoare”, a afirmat Marius Baciu.

Nadia Rață, fidelă angajamentelor față de cetățeni

În replică, Nadia Rață a precizat că prezența sa la ședința Consiliului Județean Mureș se explică prin angajamentul luat față de cetățenii județului Mureș în anul 2016.

”Într-adevăr, lucrurile au un parcurs care este în acest moment public. Motivul pentru care am rămas să îmi exercit atribuțiile de consilier județean sunt legate de acel angajament pe care în 2016 mi l-am luat în fața alegătorilor. Consider că acest angajament luat în fața celor care ne-au acordat votul nu se întrerupe la momentul la care un grup din cadrul unei formațiuni politice ia o decizie abuzivă. Sigur, înțeleg și respect decizia colegilor mei, din acest moment este firească, eu am aderat la o altă formațiune politică. Aș vrea să mai adaug că aștept documentele oficiale și legale în acest sens. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare, sigur, rămânem cu toții pe scena politică și ne continuăm activitățile”, a afirmat Nadia Rață, care în data de 7 februarie a anunțat, într-o conferință de presă, că va candida la funcția de primar al municipiului Târgu-Mureș la alegerile locale din acest an, din partea Alternativei Demnității Naționale (ADN). În aceeași conferință de presă, Nadia Rață a mai anunțat că deține funcția de coordonator pe județul Mureș al ADN.

Nicu Aurel Bumb, viitor consilier județean?

La alegerile locale din 5 iunie 2016, PNL Mureș a avut o listă de 18 candidați la funcția de consilier județean. În actuala configurație a Consiliului Județean Mureș, lista PNL a membrilor supleanți are următoarea componență: Nicu-Aurel Bumb (37 de ani, inginer, domiciliat în Maiorești – Rușii Munți), Petru-Ionuț Budian (32 de ani, inginer, domiciliat în Nazna – Sâncraiu de Mureș), Eneia-Alexandru Sabău (39 de ani, inginer silvic, domiciliat în Reghin) și Adrian-Valeriu Rus (35 de ani, economist, domiciliat în Band).

